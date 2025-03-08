У центрі Києва під асфальт провалились машини (фото)

На Печерську провалився асфальт

У Музейному провулку на столичному Печерську під асфальт провалилися декілька автомобілів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«У провулку Музейному, 8 провалилися під асфальт три автомобілі», – повідомило джерело.

Наразі на місці події працюють відповідні служби.

Нагадаємо, пізно ввечері 7 березня у Києві сталась смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю трьох авто. За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення трьох автівок щонайменше один чоловік зазнав травм та ще один загинув на місці.

Правоохоронці встановлюють деталі.