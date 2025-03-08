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У центрі Києва під асфальт провалились машини (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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У центрі Києва під асфальт провалились машини (фото)
Під асфальт провалились три автомобілі
фото з соцмереж

На Печерську провалився асфальт

У Музейному провулку на столичному Печерську під асфальт провалилися декілька автомобілів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«У провулку Музейному, 8 провалилися під асфальт три автомобілі», – повідомило джерело.

Наразі на місці події працюють відповідні служби.

У центрі Києва під асфальт провалились машини (фото) фото 1
У центрі Києва під асфальт провалились машини (фото) фото 2

Нагадаємо, пізно ввечері 7 березня у Києві сталась смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю трьох авто. За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення трьох автівок щонайменше один чоловік зазнав травм та ще один загинув на місці.

Правоохоронці встановлюють деталі.

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Теги: Київ машини дороги аварія

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