У центрі Києва під асфальт провалились машини (фото)
На Печерську провалився асфальт
У Музейному провулку на столичному Печерську під асфальт провалилися декілька автомобілів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».
«У провулку Музейному, 8 провалилися під асфальт три автомобілі», – повідомило джерело.
Наразі на місці події працюють відповідні служби.
Нагадаємо, пізно ввечері 7 березня у Києві сталась смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю трьох авто. За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення трьох автівок щонайменше один чоловік зазнав травм та ще один загинув на місці.
Правоохоронці встановлюють деталі.
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