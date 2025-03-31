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Безбар'єрний Київ: на Хрещатику з’явиться новий наземний перехід

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Безбар'єрний Київ: на Хрещатику з’явиться новий наземний перехід
Новий наземний перехід через вулицю Хрещатик, спроєктований штучним інтелектом
фото: Тимур Ткаченко/Facebook

Голова КМВА: Важливо, щоб візитівка Києва була доступною та зручною для всіх

Незабаром у Києві з’явиться наземний перехід через вулицю Хрещатик на перехресті з вулицею Прорізною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву нового голови КМВА Тимура Ткаченка

За його словами, проєкт реалізується як частина повністю безбар’єрного маршруту між Головним військовим клінічним госпіталем, Майданом Незалежності та Центральним залізничним вокзалом. «Цей маршрут – перший у Києві в межах флагманського проєкту Міністерства розвитку громад та територій України та є частиною ініціативи першої леді України Олена Зеленська «Без бар’єрів», – наголосив Ткаченко.

Голова КМВА зауважив, що Хрещатик – головна й одна з найжвавіших вулиць міста, тому особливо важливо, щоб візитівка Києва була доступною та зручною для всіх.

«Облаштування наземних переходів є важливим кроком для покращення інклюзивності простору. Зараз на перехресті з Прорізною через Хрещатик пішоходи можуть перейти лише підземним переходом, що незручно для маломобільних киян і гостей столиці», – додав він.

За словами Ткаченка, вже отримано погодження на виконання робіт від патрульної поліції Києва. Він очікує, що роботи з облаштування будуть виконані оперативно та якісно.

«Працюємо над тим, щоб найближчим часом наземні пішохідні переходи також були облаштовані на вулиці Михайлівській біля Майдану Незалежності та через бульвар Шевченка біля станції метро «Університет». Знаю, що на покращення доступності цих локацій є великий суспільний запит», – підсумував Ткаченко.

Нагадаємо, у Київському міському центрі реабілітації дітей з інвалідністю презентували довідник «30 перлин Києва», надрукований із використанням шрифту Брайля та додаванням рельєфних зображень.

Теги: Київ Хрещатик Олена Зеленська Тимур Ткаченко

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