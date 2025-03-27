Головна Київ Новини
search button user button menu button

Родичі полонених, які утримуються в Чечні, вийшли з мітингом до Ради (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Родичі полонених, які утримуються в Чечні, вийшли з мітингом до Ради (фото)
Акція родичів військовополонених, які утримують в Чечні. Київ, 27 березня 2025 року
фото: Анна Самара/Суспільне

Вимога мітингувальників – посилити зусилля задля повернення українських полонених з Чечні

У Києві біля Верховної Ради сьогодні, 27 березня, відбулася акція родичів військовополонених, які утримуються в Чечні. Кількадесят людей приїхали з різних міст України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

Учасники мітингу кажуть, що інформації про їхніх рідних майже немає, а про те, що військові перебувають у чеченському полоні, дізнаються з пабліків і Telegram-каналів. Вимога мітингувальників – посилити зусилля задля повернення українських полонених з Чечні. 

Ммітингувальники вимагають посилити зусилля задля повернення українських полонених з Чечні
Ммітингувальники вимагають посилити зусилля задля повернення українських полонених з Чечні
фото: Анна Самара/Суспільне Новини

Одна з учасниць акції розповіла, що її чоловік утримується у полоні в Чечні понад два роки. Його разом з іншими побратимами з 10 бригади взяли в полон на початку березня 2023 року. Трьох із них у червні того ж року обміняли, від звільнених жінка й дізналася про долю свого чоловіка. 

«Чоловік навіть передав був кусочок листа, щоб ми його дочекались. Ми його чекаємо. Ми боремся за їх повернення так, як вони борються за нас. Вони до останнього стояли за нас на нулі», – сказала пані Ганна.

Люди приїхали на акцію з різних міст України
Люди приїхали на акцію з різних міст України
фото: Анна Железняк/Суспільне Новини

Подібні акції з вимогою повернути військовополонених, які утримуються в Чечні, відбулися у Києві 6 і 7 березня.

За інформацією Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими наразі відомо про понад 150 українських військовослужбовців, які можуть перебувати на території Чечні.

Нагадаємо, 19 березня Україна здійснила масштабний обмін полоненими. Серед звільнених – оборонці Маріуполя та військові, які брали участь в курській операції. 175 воїнів вдалося звільнити у ході обміну і 22 – під час спеціальних заходів поза ним. Троє зі звільнених перебували під так званим слідством.

Читайте також:

Теги: Київ війна акція військові полон росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лідер ХДС Фрідріх Мерц поспішив зіграти гамбіт
Гамбіт Мерца: Німеччина запускає історичне переозброєння
21 березня, 18:44
Учасники переговорів, організованих за посередництва Саудівської Аравії, 11 березня 2025 року
Тріо в Ер-Ріяді. Кожен про своє
Вчора, 22:32
Міністр оборони Рустем Умєров входить до складу делегації, яка полетить на переговори в Джидду
Газета Financial Times окреслила позицію української делегації на переговорах у Саудівській Аравії
10 березня, 02:55
Ватанабе 10 березня прибув до Московської області (РФ)
Українська федерація гімнастики засудила візит Ватанабе до Росії
11 березня, 11:47
У Джидді відбулася зустріч між Україною та США
Екскомандир «Холодного Яру» зробив заяву після перемовин зі США
11 березня, 21:54
Олексій Філюк: Якщо стріляти не хоче, то хай окопи копає, їсти варить
Чи можуть релігійні переконання забороняти службу у війську? Популярний священник-блогер дав відповідь
19 березня, 08:36
Зеленський поспілкувався з журналістами 19 березня
Брифінг президента Зеленського: головні тези
20 березня, 01:26
Наслідки ураження українськими безпілотниками ключової бази стратегічної авіації РФ
Зʼявилися супутникові фото наслідків удару по аеродрому «Енгельс-2»
21 березня, 20:02
Зьонке Найтцель вважає, що Росія може напасти на Литву вже восени
Коли Росія нападе на Литву: німецький історик шокував прогнозом
23 березня, 19:57

Новини

Родичі полонених, які утримуються в Чечні, вийшли з мітингом до Ради (фото)
Родичі полонених, які утримуються в Чечні, вийшли з мітингом до Ради (фото)
30 березня у Бучі відбудеться меморіальний захід, присвячений річниці звільнення від окупантів
30 березня у Бучі відбудеться меморіальний захід, присвячений річниці звільнення від окупантів
Скандальні недобудови Києва. Проблему можна вирішити за лічені секунди: показове відео
Скандальні недобудови Києва. Проблему можна вирішити за лічені секунди: показове відео
У Києві чоловік підпалив авто колишнього керівника: поліція повідомила мотиви палія
У Києві чоловік підпалив авто колишнього керівника: поліція повідомила мотиви палія
Комарницький втік з України на автомобілі для перевезення полеглих воїнів – ЗМІ
Комарницький втік з України на автомобілі для перевезення полеглих воїнів – ЗМІ
Недобудована з часів СРСР клініка у центрі Києва виставлена на аукціон
Недобудована з часів СРСР клініка у центрі Києва виставлена на аукціон

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
193K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 березня: ситуація на фронті
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 березня 2025
44K
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
9762
Переведення годинників на літній час: коли та куди крутити стрілки, цікаві факти, вплив на здоров'я
7250
Депутати висловили недовіру голові курортного селища на Львівщині
7093
Наш Голівуд. Топ-10 найкрасивіших акторських пар нової хвилі

Новини

Дружина колишнього голови Верховної Ради поновила бізнес в окупованому Донецьку
Сьогодні, 07:40
27 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 25 хвилин
Вчора, 21:30
РФ відмовилася повернути окуповану ЗАЕС Україні і назвала її «російським ядерним об'єктом»
25 березня, 22:00
Підсумки перемовин із США та створення поштового банку. Головне за 25 березня
25 березня, 21:37
25 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
25 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua