Родичі полонених, які утримуються в Чечні, вийшли з мітингом до Ради (фото)

Вимога мітингувальників – посилити зусилля задля повернення українських полонених з Чечні

У Києві біля Верховної Ради сьогодні, 27 березня, відбулася акція родичів військовополонених, які утримуються в Чечні. Кількадесят людей приїхали з різних міст України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

Учасники мітингу кажуть, що інформації про їхніх рідних майже немає, а про те, що військові перебувають у чеченському полоні, дізнаються з пабліків і Telegram-каналів. Вимога мітингувальників – посилити зусилля задля повернення українських полонених з Чечні.

Ммітингувальники вимагають посилити зусилля задля повернення українських полонених з Чечні фото: Анна Самара/Суспільне Новини

Одна з учасниць акції розповіла, що її чоловік утримується у полоні в Чечні понад два роки. Його разом з іншими побратимами з 10 бригади взяли в полон на початку березня 2023 року. Трьох із них у червні того ж року обміняли, від звільнених жінка й дізналася про долю свого чоловіка.

«Чоловік навіть передав був кусочок листа, щоб ми його дочекались. Ми його чекаємо. Ми боремся за їх повернення так, як вони борються за нас. Вони до останнього стояли за нас на нулі», – сказала пані Ганна.

Люди приїхали на акцію з різних міст України фото: Анна Железняк/Суспільне Новини

Подібні акції з вимогою повернути військовополонених, які утримуються в Чечні, відбулися у Києві 6 і 7 березня.

За інформацією Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими наразі відомо про понад 150 українських військовослужбовців, які можуть перебувати на території Чечні.

Нагадаємо, 19 березня Україна здійснила масштабний обмін полоненими. Серед звільнених – оборонці Маріуполя та військові, які брали участь в курській операції. 175 воїнів вдалося звільнити у ході обміну і 22 – під час спеціальних заходів поза ним. Троє зі звільнених перебували під так званим слідством.