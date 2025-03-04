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Київ у смартфоні: у місті запрацювала унікальна платформа зі всіма послугами

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Київ у смартфоні: у місті запрацювала унікальна платформа зі всіма послугами
Портал послуг стає розширенням екосистеми «Київ Цифровий»
скриншот відео

Соціальну допомогу, офіційні заяви, дозволи та ліцензії тепер можна оформити за хвилини

У Києві з'явився Портал послуг. На ньому будуть зібрані всі головні міські сервіси: від дозволів для бізнесу до реабілітаційних послуг та оформлення матеріальної допомоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Кивської міської державної адміністрації.

Зазначається, що завдяки цьому проєкту жителі столиці матимуть зручний доступ до основних муніципальних програм.

«Наразі в Києві проживає понад 418 тис. внутрішньо переміщених осіб і понад 160 тис. людей з інвалідністю. Аби надати підтримку цим групам населення, на сайті оцифрували 11 послуг», – йдеться у повідомленні.

Серед послуг:

  • психологічна та фінансова підтримка;
  • санаторно-курортне лікування;
  • переведення дітей в нову школу;
  • реабілітаційні програми для людей з інвалідністю;
  • компенсація витрат на енергоносії;
  • отримання дозволів для малого бізнесу;
  • матеріальна допомога сім’ям загиблих українських воїнів. 
Портал послуг стає розширенням екосистеми Київ Цифровий
Портал послуг стає розширенням екосистеми Київ Цифровий
скриншот відео

У КМДА повідомили, що на Порталі є функція єдиного входу, зручний пошук та повністю оцифровані процеси подання та оброблення заяв. Соціальну допомогу, офіційні заяви, дозволи та ліцензії, на отримання яких раніше витрачалося багато часу, тепер можна оформити за хвилини. Найближчим часом на порталі відкриють ще більше міських послуг.

Портал послуг стає розширенням екосистеми «Київ Цифровий», яка включає мобільний застосунок, систему оплати проїзду, відкриті дашборди міста і чисельні оцифровані сервіси.

У той час, як «Київ Цифровий» надає доступ до понад 37 миттєвих онлайн-сервісів, якими жителі користуються щодня (квитки на громадський транспорт та паркування, сповіщення про повітряні тривоги та мапа укриттів), Портал послуг охоплює більший спектр міських програм і послуг, доступних для жителів міста, зазначили в адміністрації.

Дізнатися про можливості Порталу чи подати заяву можна за посиланням.

Раніше відбулося перше засідання Ради безбар’єрності Києва, а якому, зокрема, презентували Мапу доступності об’єктів міста. Вона представлена онлайн у застосунку «Київ Цифровий». Онлайн-мапа відображає наявність безбар’єрного входу, тактильних та акустичних засобів, можливості паркування як муніципальних, так і приватних об’єктів. Вона вже налічує понад 1,2 тис. об’єктів і буде постійно доповнюватись. Віталій Кличко зауважив, що столиця вже не перший рік працює над системою доступності. Одним із найбільш успішних прикладів він назвав мережу Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП), яка налічує 25 безбар’єрних локацій.

Нагадаємо, електронні направлення до лікаря, рецепти на ліки та інші медичні повідомлення надходитимуть у «Дію». Зазначається, що уряд підтримав оновлення, яке дозволить відправляти сповіщення з електронної системи охорони здоровʼя надходитимуть у «Дію». Над сервісом працюють Мінцифри спільно з Міністерством охорони здоров'я.

Теги: Київ громадський транспорт транспорт населення відео застосунок

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