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Історична знахідка на Печерську: у центрі Києва виявлено залишки старовинних підвалів

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Історична знахідка на Печерську: у центрі Києва виявлено залишки старовинних підвалів
фото: Дмитро Перов/Facebook

У проваллі, що утворилося в одному з житлових дворів на Печерську, відкрились історичні мурування кін. ХІХ ст. - поч. ХХ ст.

На столичному Печерську сталася незвичайна подія, яка привернула увагу істориків та архітекторів. У дворі між будинками 8а та 8б у Музейному провулку, де 8 березня під землю провалилися три припарковані автомобілі, виявили історичні мурування кінця XIX - початку XX століття. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пам’яткоохоронця Дмитра Перова

Повідомляється, що після розчищення завалу, під шаром землі в 50-60 см, відкрилися зводи перекриття, мурована стіна з київської жовтої цегли та ніша з лучковою перемичкою. За попередніми висновками, це можуть бути підвали садиби-майстерні Самсона Стрельбицького, збудованої у 1820-1830 роках. Про це, зокрема, свідчить спрямованість основного ходу, який йде від фасадної будівлі Садиби-майстерні 8а в напрямку дворового будинку 8б та закінчується вже згадою «глухою» нішею.

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Провалля відкрило старовинні підземелля Печерська
фото: Дмитро Перов/Facebook

Водночас, муровані підземелля у дворі садиби можуть бути поєднані в інший спосіб і відноситися вже до житлового флігеля 8б. Останній – збудований 1911 року та має дійсний статус памʼятки архітектури та містобудування.

Місце знахідки розташоване всього за 2 хвилини ходьби від Національного художнього музею. У будинку 8а в 80-90-х роках знаходилася штаб-квартира Українського РУХу, а поруч встановлено пам'ятник В'ячеславу Чорноволу. Наразі будівля приватизована, і її власник, ТОВ «Київторгремпроект», планує реконструкцію садиби в офісний центр. 

Нагадаємо, після тривалої судової боротьби суд першої інстанції скасував державну реєстрацію права власності на частину садиби Терещенків та повернув її у власність теритріальної громади міста Києва. 

До слова, у Києві завершили оцифрування документів Софійського собору та всього національного заповідника «Софія Київська». За словами директора Департаменту комунальної власності Києва Андрія Гудзя, в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну кожна історична будівля та пам’ятка архітектури перебувають під загрозою руйнування.

Теги: Київ архітектура забудова квартира

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