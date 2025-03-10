Українські дрони уразили два нафтопереробні заводи у РФ

У Рязанській області РФ уражено нафтопереробний завод окупантів, задіяний у забезпеченні армії загарбників

Сили безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили низку важливих стратегічних обʼєктів російського агресора. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Так, у ніч на 9 березня, у Рязанській області РФ уражено нафтопереробний завод окупантів, задіяний у забезпеченні армії загарбників. Зафіксовано вибухи у районі цілі.

Рязанський НПЗ, виготовляв в середньому 840 тис. тон палива найвищого сорту для реактивних двигунів. Авіаційний керосин його виробництва активно використовувався авіацією військ агресора у процесах ударів по території України.

Окрім того, у ніч на 10 березня, зафіксовано влучання по виробничих потужностях Новокуйбишевського нафтопереробного заводу у Самарській області. Пальне з цього НПЗ транспортується системою продуктопроводів та залізничними шляхами для забезпечення угруповання військ ворога на північному напрямку.

Детальна інформація щодо наслідків ураження об’єктів наразі уточнюється.

Нагадаємо, у Новокуйбишевську Самарської області спалахнула масштабна пожежа.

Зазначимо, що там вночі прогриміла низка вибухів, проте губернатор заявив, що це нібито працювали сили ППО і збили три безпілотники.

Додамо, що у місті знаходиться Новокуйбишевський НПЗ, який є найпотужнішим нафтопереробним підприємством серед заводів самарської групи ПАТ «НК «Роснефть». Проектна потужність переробки ПК НПЗ становить понад 8,8 млн тонн нафти на рік.

Раніше цей НПЗ двічі атакували у березні 2024 року.

До слова, триває 1111-й день повномасштабної війни. Противник завдав 55 авіаційних ударів, скинувши 68 КАБ, здійснив 1239 ударів дронами-камікадзе та 4835 обстрілів позицій наших військ.

Протягом минулої доби відбулося 150 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.