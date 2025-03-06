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Українці зібрали понад 5 млн грн на дрони під час стріму-схуднення блогера Лебіги

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Українці зібрали понад 5 млн грн на дрони під час стріму-схуднення блогера Лебіги
Блогер зазначив, що скидання ваги продовжується
фото: instagram.com/misha_lebiga

Лебіга повідомляв, що стрім може тривати декілька днів, тижнів, або навіть місяців. Поки не буде мінус 7 кг на вагах

3 березня український блогер та стрімер Михайло Лебіга запустив цілодобовий стрім на платформі Twitch. Він триватиме, поки Лебіга не схудне на 7 кілограмів. Метою цього стріму є зібрання коштів на FPV-дрони для українських бійців на різних напрямках. Про це повідомляє «Главком».

У ніч на 6 березня ціль в 5 млн гривень було досягнуто. Українцям вдалось зібрати навіть більше зазначеної суми. Як відомо, кошти підуть на закупівлю FPV-дронів для воїнів ЗСУ.

Трохи більше ніж за дві доби українці зібрали 5 млн грн на дрони
Трохи більше ніж за дві доби українці зібрали 5 млн грн на дрони
фото: instagram.com/misha_lebiga

Стрім досі триває, адже Лебіга ще не схуднув на 7 кілограмів. Повідомлялось, що стрім може тривати декілька днів, тижнів, або навіть місяців. До слова, за перші 25 хвилин стріму вдалось зібрати понад мільйона грн на FPV-дрони для ЗСУ.

Нагадаємо, блогер встановив камери у спальні, ванній кімнаті, спортивному залі та кухні. Глядачі можуть цілодобово спостерігати за діями Лебіги та його гостей. Схуднення блогера стартувало з ваги 112,5 кг.

У перший день стріму Лебіга проводив тренування з боксу, під час яких звернувся до Олександра Усика. Блогер запропонував боксеру провести спаринг, а переможець має отримати «бутерброд з двома шматочками ковбаси».

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Теги: схуднення гроші військова допомога дрон блогер

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