Удар по цивільному підприємству в Богодухові: з’явилися фото
Вночі російські безпілотники атакували цивільне підприємство в Богодухові
Державна служба з надзвичайних ситуацій показала наслідки російської атаки на Богодухів на Харківщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресцентр ДСНС.
«Вночі російські безпілотники атакували цивільне підприємство в Богодухові. Зруйновано виробничі цехи, сталася масштабна пожежа на 2 000 м²», – йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, загинули три людини, ще сім постраждали.
На місці працюють рятувальники, триває гасіння пожежі та аварійно-рятувальні роботи.
Нагадаємо, внаслідок вчорашнього обстрілу Добропілля на Донеччині загинули щонайменше 11 людей, ще 30 отримали поранення. Крім того, через атаку пошкоджено вісім п’ятиповерхових будинків, адмінбудівлю та 30 автомобілів. Виникли пожежі в житлових будинках і адміністративній будівлі.
Також у ніч на 8 березня, близько 02:00, російські терористи атакували Запоріжжя.
Російські терористи близько 2:00 вдарили дроном по цивільному підприємству у Богодухові на Харківщині.
До слова, триває 1109-й день повномасштабної війни.
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