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Удар по цивільному підприємству в Богодухові: з’явилися фото

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Удар по цивільному підприємству в Богодухові: з’явилися фото
На місці працюють рятувальники
фото: ДСНС Харківщини

Вночі російські безпілотники атакували цивільне підприємство в Богодухові

Державна служба з надзвичайних ситуацій показала наслідки російської атаки на Богодухів на Харківщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресцентр ДСНС.

«Вночі російські безпілотники атакували цивільне підприємство в Богодухові. Зруйновано виробничі цехи, сталася масштабна пожежа на 2 000 м²», – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, загинули три людини, ще сім постраждали.

На місці працюють рятувальники, триває гасіння пожежі та аварійно-рятувальні роботи.

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фото: ДСНС

Нагадаємо, внаслідок вчорашнього обстрілу Добропілля на Донеччині загинули щонайменше 11 людей, ще 30 отримали поранення. Крім того, через атаку пошкоджено вісім п’ятиповерхових будинків, адмінбудівлю та 30 автомобілів. Виникли пожежі в житлових будинках і адміністративній будівлі.

Також у ніч на 8 березня, близько 02:00, російські терористи атакували Запоріжжя.

Російські терористи близько 2:00 вдарили дроном по цивільному підприємству у Богодухові на Харківщині.

До слова, триває 1109-й день повномасштабної війни.

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Теги: дрон ракета Харківщина війна окупанти

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