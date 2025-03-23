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Російський дрон убив батька й доньку в Києві: мати бореться за життя

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Російський дрон убив батька й доньку в Києві: мати бореться за життя
Олександр та його п’ятирічна донька Ніколь загинули, мати дівчинки у лікарні
фото: United24

Сім'я втекла з прифронтового міста Оріхів, шукаючи безпеки в столиці

Сьогодні, 23 березня, в Києві внаслідок російської атаки загинули батько, Олександр, та його п’ятирічна донька Ніколь. Мати дівчинки вижила і бореться у лікарні за своє життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на United24.

Зазначається, що сім'я втекла з прифронтового міста Оріхів, що в Запорізькій області, шукаючи безпеки в столиці. Мати Ніколь вижила, але зараз перебуває в лікарні й бореться за життя.

Нагадаємо, що у Дніпровському районі столиці квартира перетворилась на згарище після російського удару. На даху будинку утворилася велика вирва після влучання уламків ворожого дрона.

Зауважимо, що Київська міська військова адміністрація повідомила про наслідки ворожої повітряної атаки по столиці вночі 23 березня. За попередніми даними, троє людей загинуло. Повідомляється, що російська атака забрала життя батька та його п'ятирічної доньки. Ще 10 людей постраждали, восьмеро осіб отримало різні травми.

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Теги: Київ війна смерть

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