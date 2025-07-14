15 липня столичні тролейбуси №№ 6, 16, 18 курсуватимуть зі змінами (схеми)

Із 6:00 й до закінчення заходів тролейбуси курсуватимуть за зміненим графіком

Зміни руху пов’язані з проведенням заходів у центральній частині міста

Завтра, 15 липня, внесуть зміни в маршрути тролейбусів №№ 6, 16, 18. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київпастранс».

Зазначається, що зміни руху пов’язані з проведенням заходів у центральній частині міста.

Так, з 6:00 і до закінчення заходів тролейбуси курсуватимуть:

маршрут № 6 – від Мінського масиву до ст. м. «Лук’янівська»;

15 липня в маршрути тролейбусів № 6 буде внесено зміни інфографіка: «Київпастранс»

маршрути №№ 16, 18 – від вул. Мрії та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

Зміни руху пов’язані з проведенням заходів у центральній частині міста інфографіка «Київпастранс»

У «Київпастрансі» перепрошують за тимчасові незручності.

Нагадаємо, 15 липня в Україні відзначають особливе свято – День Української державності. Ця дата, встановлена у 2021 році президентом України Володимиром Зеленським, покликана нагадати про тисячолітню історію українського державотворення, її нерозривний зв'язок з минулим та прагнення до міцного, незалежного майбутнього.