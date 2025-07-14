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15 липня столичні тролейбуси №№ 6, 16, 18 курсуватимуть зі змінами (схеми)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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15 липня столичні тролейбуси №№ 6, 16, 18 курсуватимуть зі змінами (схеми)
Із 6:00 й до закінчення заходів тролейбуси курсуватимуть за зміненим графіком
фото: Київська міська рада

Зміни руху пов’язані з проведенням заходів у центральній частині міста

Завтра, 15 липня, внесуть зміни в маршрути тролейбусів №№ 6, 16, 18. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київпастранс».

Зазначається, що зміни руху пов’язані з проведенням заходів у центральній частині міста.

Так, з 6:00 і до закінчення заходів тролейбуси курсуватимуть:

  • маршрут № 6 – від Мінського масиву до ст. м. «Лук’янівська»;
15 липня в маршрути тролейбусів № 6 буде внесено зміни
15 липня в маршрути тролейбусів № 6 буде внесено зміни
інфографіка: «Київпастранс»
  • маршрути №№ 16, 18 – від вул. Мрії та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.
Зміни руху пов’язані з проведенням заходів у центральній частині міста
Зміни руху пов’язані з проведенням заходів у центральній частині міста
інфографіка «Київпастранс»

У «Київпастрансі» перепрошують за тимчасові незручності.

Нагадаємо, 15 липня в Україні відзначають особливе святоДень Української державності. Ця дата, встановлена у 2021 році президентом України Володимиром Зеленським, покликана нагадати про тисячолітню історію українського державотворення, її нерозривний зв'язок з минулим та прагнення до міцного, незалежного майбутнього. 

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Теги: Київ громадський транспорт Київпастранс

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