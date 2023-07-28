День Української державності: чому свято нині важливе для українців

День державності доводить, що українців не зламати й утверджує зв’язок сучасного покоління з багатьма попередніми

Свято є символом багатовікової історії українського державотворення

Сьогодні, 28 липня, українці вдруге відзначають День державності. У цього свята ще зовсім коротка історія, однак зараз воно набуло особливого значення. Повномасштабна війна Росії змусила нас зрозуміти існування Української державності як існування власного життя, як надію на щасливе майбутнє дітей, надію на свободу і мир серед вільних та мирних народів Європи.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Це свято запроваджено на утвердження спадкоємності понад тисячолітньої історії українського державотворення, що засвідчується першими згадками про заснування міста Києва, про історичні події, пов’язані з діяльністю видатного державотворця князя Київського Володимира.

День Української державності нероздільно пов’язаний із розвитком війська та військовими тисячолітніми традиціями, національними традиціями символічного відображення світу, яка мала поєднувати народний, релігійний та державний аспекти. Свято покликане утвердити, що Україна має неабияку власну історію державотворення, і закликає пам’ятати кожен етап її становлення й людей, які доклали до цього зусиль.

Будь ласка, читайте текст після реклами

зображення з відкритих джерел

У цей день українське суспільство також вшановує пам’ять та засвідчуючи повагу до діяльності Тараса Шевченка, Миколи Костомарова, Володимира Антоновича, Михайла Драгоманова, Івана Франка, Лесі Українки, Михайла Грушевського, а також інших «видатних представників національної еліти та борців за державність і незалежність України».

День Української державності – нове свято. Президент Володимир Зеленський підписав указ про його затвердження на День Незалежності, 24 серпня 2021 року. Метою свята є утвердження історії України та протидія російській дезінформації.

Дату святкування Дня державності вибрали знакову. Щорічно 28 липня українці відзначають День хрещення Київської Русі. Саме в цей день Володимир прийняв християнство як державну релігію, що передалося й Україні. Ця подія є першою згадкою про окрему українську державу, яку описує «Повість минулих літ».

«Ми починаємо відзначати День Української державності. Її точкою відліку ми вважаємо рік заснування Києва – столиці Київської Русі-України, яку недаремно називають місцем, де все починається», – сказав Зеленський під час святкового параду на День незалежності.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У 2023 році День Української державності припав на останню п’ятницю липня. Проте вже з наступного року свято відзначатиметься за новим літочисленням – 15 липня. У мирний час цей день буде державним вихідним.

зображення: МКІП

До слова, торік, за кілька днів до першого для України святкування Дня державності, Володимир Зеленський нагадав, чому це свято є особливо символічним під час повномасштабної війни та після восьми років війни на Донбасі.

За словами президента, цей день доводить, що українців не зламати й утверджує зв’язок сучасного покоління з багатьма попередніми.

«Зараз у багатьох подвигах наших воїнів, у мудрості наших людей у боях, навіть просто в розмовах звичайних українців про те, що відбувається, ми можемо побачити, ми можемо почути і зрозуміти приклади таких же характерів, але сотні років тому. Можемо побачити приклади такої ж хоробрості, такого ж ставлення до життя, і, найголовніше, – ставлення до України й до ворога, – нагадав глава держави. – Лише ті, хто абсолютно не знає правди історії й абсолютно не відчуває її сенсу, могли ухвалити рішення атакувати нас. Після всього, що пройшов наш народ, після всього, чого ми навчилися за століття, українці ніколи не віддадуть своєї незалежності. І не зламаються зсередини, як це бувало не раз. Не цього разу!»

Найважливішим національним завданням для України Зеленський назвав необхідність берегти єдність і працювати разом на перемогу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Зможемо зробити те, що не вдавалося зробити раніше попереднім поколінням. Це стосується й нашого захисту в цій війні за незалежність, і нашого руху в об'єднану Європу, до повноправного членства у ЄС, і нашої здатності стати однією з найбільш сучасних держав світу. Немає зараз тих, хто в цьому сумнівався б. Є лише ті, хто сперечається, як цього досягнути», – наголосив Зеленський.

Зауважимо, День державності також має протистояти фейковому образу, який просуває Російська Федерація. Оскільки в системі дезінформації Москви українці нібито не є окремим народом, а складовою частиною «триєдиного російського народу»: минулого року в Україні офіційно з'явилося нове свято – День державності.

Нагадаємо, помісний собор Православної церкви України ухвалив остаточне рішення про перехід на новоюліанський календар.

Крім того, парламент змінив дати державних свят в Україні. Метою законопроєкту є «відмова від російської спадщини».

Як відомо, майже всі звичні церковні свята українці відзначатимуть приблизно на два тижні раніше – повний перелік із датами.

Зазначимо, православний та католицький світи мають різні пасхалії, тож новий календар не вплине на святкування Великодня.