Видавництво скасувало виступ у Києві автора книги «Іди туди, де страшно». Мережа іронізує

Видавництво каже, що українці та європейці по-різному розуміють слово «страшно», і книга Ловлеса не про воєнні загрози

Відомий британський мотиваційний оратор і автор Джим Ловлесс, який мав виступити у Києві 25 липня, скасував свій візит до України. Це сталося через погіршення безпекової ситуації та запроваджені обмеження воєнного стану. Як інформує «Главком», про це повідомило видавництво BookChef.

«Із глибоким сумом змушені повідомити, що у зв'язку з погіршенням воєнного стану в Україні та з міркувань безпеки, організатори прийняли важке рішення відкласти захід з участю нашого автора Джима Ловлеса. Ми активно працюємо над можливістю перенесення заходу на безпечніший період», – сказано у публікації.

У мережі публікація BookChef про скасування зустрічі швидко став вірусним, його скриншоти поширили різні джерела, і публікацію видалили.

«Чекаємо на Майстра після того, як він пропрацює свою сміливість. Можливо, на курсах інших Майстрів. На Балі чи на якомусь ретриті, я не знаю», – написала Лєна Чиченіна.

«Іди туди, де страшно. Но єслі дуже страшно, то не іди, моя сладка успішно успішна булочка», – іронізує Євгенія Мінаєва.

«Автор книги «Іди туди, де страшно», на жаль, не приїде в Україну через погіршення безпекової ситуації. Друга частина, «Іди туди, де страшно, а де дуже страшно, – туди не ходи», – скоро у продажу», – пише Юлія Романишина.

«Мотиваційний коуч, автор бестселера «Іди туди, де страшно» не прийшов до Києва, бо страшно», – написав Артем Чапай.

На сторінці видавництва з’явився пост про те, що воно і є ініціатором скасування заходу. Йшлося насамперед про побоювання за безпеку відвідувачів.

«Друзі, ми розуміємо іронію ситуації. Видали книгу «Іди туди, де страшно. І матимеш те, про що мрієш» – і ось, зустріч з автором Джимом Ловлессом доводиться відкласти через реальні загрози в Україні. Ми говоримо конкретно про загрози для читачів Ловлесса, які хочуть зустрітись з ним в Києві. Зустріч скасували організатори», – ідеться у повідомленні.

Видавництво каже, що українці та європейці по-різному розуміють слово «страшно», і книга Ловлеса не про воєнні загрози.

«За ці чотири роки повномасштабної війни ми зрозуміли: українське «страшно» і світове «страшно» – це два абсолютно різних виміри. Світове страшно – це виступ перед публікою, перше побачення, співбесіда чи відверта розмова з батьками, звільнення з роботи чи вулична бійка. Наше страшно – це свист ворожих ракет над головою та гидке торохтіння «шахідів». Наше страшно – не отримати «+» у відповідь на питання «Ти живий?», – пояснили у BookChef.

Нагадаємо, російські загарбники під час атаки на Київ 4 липня повністю знищили склад видавництва «Наш Формат». Загальні збитки разом із простоєм і переїздом у нове приміщення становлять не більш ніж $100 тис.

До слова, видавництво «Клуб сімейного дозвілля» знищить 30 тис. екземплярів роману «Брутальний принц», який написала американська письменниця Софі Ларк. Вона у своїй творчості захоплюється росіянами та зображує Україну, як місце, з якого хочеться втекти.