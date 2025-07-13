Головна Київ Новини
search button user button menu button

Видавництво скасувало виступ у Києві автора книги «Іди туди, де страшно». Мережа іронізує

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Видавництво скасувало виступ у Києві автора книги «Іди туди, де страшно». Мережа іронізує
Джим Ловлесс не приїде до Києва презентувати свою нову книгу
фото з відкритих джерел

Видавництво каже, що українці та європейці по-різному розуміють слово «страшно», і книга Ловлеса не про воєнні загрози

Відомий британський мотиваційний оратор і автор Джим Ловлесс, який мав виступити у Києві 25 липня, скасував свій візит до України. Це сталося через погіршення безпекової ситуації та запроваджені обмеження воєнного стану. Як інформує «Главком», про це повідомило видавництво BookChef.

«Із глибоким сумом змушені повідомити, що у зв'язку з погіршенням воєнного стану в Україні та з міркувань безпеки, організатори прийняли важке рішення відкласти захід з участю нашого автора Джима Ловлеса. Ми активно працюємо над можливістю перенесення заходу на безпечніший період», – сказано у публікації.

Видавництво скасувало виступ у Києві автора книги «Іди туди, де страшно». Мережа іронізує фото 1

У мережі публікація BookChef про скасування зустрічі швидко став вірусним, його скриншоти поширили різні джерела, і публікацію видалили.

  • «Чекаємо на Майстра після того, як він пропрацює свою сміливість. Можливо, на курсах інших Майстрів. На Балі чи на якомусь ретриті, я не знаю», – написала Лєна Чиченіна.
  • «Іди туди, де страшно. Но єслі дуже страшно, то не іди, моя сладка успішно успішна булочка», – іронізує Євгенія Мінаєва.
  • «Автор книги «Іди  туди, де страшно», на жаль, не приїде в Україну через погіршення безпекової ситуації. Друга частина, «Іди туди, де страшно, а де дуже страшно, – туди не ходи», – скоро у продажу», – пише Юлія Романишина.
  • «Мотиваційний коуч, автор бестселера «Іди туди, де страшно» не прийшов до Києва, бо страшно», – написав Артем Чапай. 

На сторінці видавництва з’явився пост про те, що воно і є ініціатором скасування заходу. Йшлося насамперед про побоювання за безпеку відвідувачів.

«Друзі, ми розуміємо іронію ситуації. Видали книгу «Іди туди, де страшно. І матимеш те, про що мрієш» – і ось, зустріч з автором Джимом Ловлессом доводиться відкласти через реальні загрози в Україні. Ми говоримо конкретно про загрози для читачів Ловлесса, які хочуть зустрітись з ним в Києві. Зустріч скасували організатори», – ідеться у повідомленні.

Видавництво каже, що українці та європейці по-різному розуміють слово «страшно», і книга Ловлеса не про воєнні загрози.

«За ці чотири роки повномасштабної війни ми зрозуміли: українське «страшно» і світове «страшно» – це два абсолютно різних виміри. Світове страшно – це виступ перед публікою, перше побачення, співбесіда чи відверта розмова з батьками, звільнення з роботи чи вулична бійка. Наше страшно – це свист ворожих ракет над головою та гидке торохтіння «шахідів». Наше страшно – не отримати «+» у відповідь на питання «Ти живий?», – пояснили у BookChef.

Нагадаємо, російські загарбники під час атаки на Київ 4 липня повністю знищили склад видавництва «Наш Формат». Загальні збитки разом із простоєм і переїздом у нове приміщення становлять не більш ніж $100 тис.

До слова, видавництво «Клуб сімейного дозвілля» знищить 30 тис. екземплярів роману «Брутальний принц», який написала американська письменниця Софі Ларк. Вона у своїй творчості захоплюється росіянами та зображує Україну, як місце, з якого хочеться втекти.

Читайте також:

Теги: книги українці Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київ у вогні: після удару РФ зайнялися пожежі у декількох районах
Київ у вогні: після удару РФ зайнялися пожежі у декількох районах
10 липня, 02:29
Подати заяву на путівку стало зручніше – онлайн через Електронний кабінет Захисника
Оздоровлення дітей киян-захисників України. Як подати заявку онлайн
8 липня, 09:10
Тіло потонулої знайшли за 15 метрів від берега
На столичній Троєщині в озері Верхнє Вигурівське потонула жінка
7 липня, 09:33
Внаслідок влучання уламків БпЛА пошкоджено тепломагістраль великого діаметру
Нічна атака на Київ: уламки БпЛА пошкодили будівлі та авто у трьох районах
7 липня, 07:59
31 людина дістала поранення внаслідок аварії
У Німеччині перекинувся автобус, серед пасажирів – українці
4 липня, 18:27
10 лютого 2025 року Михайла Рудого мобілізували до лав Збройних Сил України
Потрапив під мінометний обстріл під час завдання на Курщині. Згадаймо Михайла Рудого
29 червня, 09:00
Квартира багатодітних батьків, музикантів Олени та Тараса Тополі повністю знищена після ворожої атаки
«Фейкова служба». Безугла дорікнула фронтмену «Антитіл», якому російська ракета знищила квартиру
23 червня, 11:57
Усім фігурантам інкримінують заволодіння чужим майном, службове підроблення та легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом
Відновлення житла на Бучанщині: група чиновників звинувачується у розкраданні коштів
19 червня, 14:06
На ярмарках можна придбати свіжі продукти за помірними цінами, а також підтримати місцевих виробників
Продовольчі ярмарки у Києві 14-15 червня: де можна придбати фермерські продукти
14 червня, 07:07

Новини

Видавництво скасувало виступ у Києві автора книги «Іди туди, де страшно». Мережа іронізує
Видавництво скасувало виступ у Києві автора книги «Іди туди, де страшно». Мережа іронізує
На Київщині чоловік підірвав гранату і поранив п’ятьох поліцейських
На Київщині чоловік підірвав гранату і поранив п’ятьох поліцейських
У столичному зоопарку родина королівських фазанів поповнилася пташенятами (фото)
У столичному зоопарку родина королівських фазанів поповнилася пташенятами (фото)
Куди сходити у Києві 14-20 липня: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 14-20 липня: дайджест культурних подій
Правоохоронці затримали іноземця, підозрюваного у замовному вбивстві на Троєщині
Правоохоронці затримали іноземця, підозрюваного у замовному вбивстві на Троєщині
У Києві на вихідних 12-13 липня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У Києві на вихідних 12-13 липня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
262K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 липня: ситуація на фронті
103K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 липня 2025
43K
Путін хоче зустрітися з Зеленським, але тільки після капітуляції України
27K
Прогноз магнітних бур на 13-15 липня: якою буде сонячна активність
14K
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
7123
В Україні очікується дуже високий стрибок температури повітря – Діденко

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:10
13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 05:10
12 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
11 липня, 06:45
День княгині Ольги 2025: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 06:15

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua