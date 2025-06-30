VIP-парковка на пішохідній зоні Оболонського острова обурила киян (фото)

Поява автівок на пішохідному острові викликає подив, адже острів обладнано численними засобами контролю та обмежень

У мережі з'явилися фотографії, на яких видно автомобілі, припарковані прямо на пішохідній зоні відкритого минулого року у Києві Оболонського острова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

Поява автівок на пішохідному острові викликає особливий подив, адже острів обладнано численними засобами контролю та обмежень. На ньому встановлені камери відеоспостереження, функціонують пости Муніципальної охорони, розміщені заборонні дорожні знаки.

Автівки на пішохідному острові на Оболоні фото: Життя Оболонь Київ/Tlegram

Автівки на пішохідному острові на Оболоні фото: Життя Оболонь Київ/Telegram

«Як вам VIP-паркомісця прямо на пішохідному острові Оболонському? Суто на острові!», – йдеться в одному з дописів у соцмережах, супроводжуваному запитанням: «Буде реакція міської влади?».

В'їзд на Оболонський острів заборонено фото: Життя Оболонь Київ/Telegram

Допис у мережі зібрав купу обурених смайликів. Наразі офіційної реакції з боку Київської міської державної адміністрації чи правоохоронних органів щодо цих повідомлень немає.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко оголосив про відкриття Оболонського моста-хвилі та перетворення Оболонського острова на нову рекреаційну зону з пішохідним мостом, паркінгом та спортивними майданчиками. Нова рекреаційна зона у Києві зʼєднала між собою парк «Наталка», набережну та острів Оболонський, куди вестиме новий пішохідний міст.