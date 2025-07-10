У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок атаки

У шести районах столиці зафіксовані наслідки обстрілу

У ніч на 10 липня російські терористи завдали чергового комбінованого удару по українській столиці. Столична влада повідомила про наслідки ворожої атаки, передає «Главком».

Внаслідок ворожого обстрілу наслідки фіксуються у різних районах Києва: Шевченківському, Подільському, Солом'янському, Дарницькому, Оболонському та Голосіївському.

Найбільші руйнування наразі зафіксовані у Шевченківському районі. Там внаслідок удару виникли численні пожежі, пошкоджено житлові будинки – постраждали дахи, верхні поверхи, фасади, внутрішні приміщення.

Також зафіксовано численні влучання уламків БпЛа в нежитлові приміщення. Тільки у цьому районі відомо про трьох постраждалих: двох чоловіків та жінку. Усім постраждалим надано медичну допомогу.

У інших районах також фіксуються пожежі, падіння уламків та руйнування. За повідомленням КМВА, загалом у Києві постраждало вісім людей внаслідок атаки.

Горять житлові будинки, авто, складські приміщення, офісні і нежитлові споруди.

О 01:03 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. Після оголошення тривоги у столиці та області прогриміли вибухи. Близько 02:30 у Києві оголосили загрозу балістичного озброєння.

На світанку Росія запустила у бік української столиці крилаті ракети.

У мережі показали перші кадри з наслідками ворожого обстрілу.

Нагадаємо, російські війська у ніч на четвер, 9 липня, масовано атакували ракетами та дронами Київську область. У регіоні понад сім годин тривала повітряна тривога. Унаслідок атаки окупантів кількість постраждалих у Броварському районі зросла до двох людей.

Варто зазначити, що у ніч на 9 липня вночі Росія запустила по Україні найбільшу кількість дронів за весь час повномасштабної війни – 728, а також шість ракет Х-47М2 «Кинджал» та сім крилатих ракет Х-101/«Іскандер-К». Основною ціллю ворога був Луцьк.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил полковник Юрій Ігнат повідомив, що більшість із випущених дронів були імітаторами.

До слова, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовано на понад 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах.

Пізніше стало відомо, що кількість жертв внаслідок ворожої атаки на Київ 4 липня зросла до двох.

Вже 8 липня стало відомо, що у лікарні помер постраждалий.

«На жаль, ворожа атака в ніч на 4 липня забрала ще одне життя. Один потерпілий помер в лікарні. Медики до останнього боролись за його життя», – повідомив голова КМВА.

Таким чином кількість жертв ворожої атаки на Київ 4 липня зросла до трьох осіб.

До слова, у ніч проти п'ятниці, 4 липня 2025 року, внаслідок чергової російської атаки на Київ було пошкоджено будівлю консульського відділу посольства Польщі. У відповідь на це Міністерство закордонних справ Польщі висловило Російській Федерації ноту протесту.