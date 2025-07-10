Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок атаки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок атаки
РФ обстріляла Київ цієї ночі
фото: місцеві пабліки

У шести районах столиці зафіксовані наслідки обстрілу

У ніч на 10 липня російські терористи завдали чергового комбінованого удару по українській столиці. Столична влада повідомила про наслідки ворожої атаки, передає «Главком».

Внаслідок ворожого обстрілу наслідки фіксуються у різних районах Києва: Шевченківському, Подільському, Солом'янському, Дарницькому, Оболонському та Голосіївському.

Найбільші руйнування наразі зафіксовані у Шевченківському районі. Там внаслідок удару виникли численні пожежі, пошкоджено житлові будинки – постраждали дахи, верхні поверхи, фасади, внутрішні приміщення.

Також зафіксовано численні влучання уламків БпЛа в нежитлові приміщення. Тільки у цьому районі відомо про трьох постраждалих: двох чоловіків та жінку. Усім постраждалим надано медичну допомогу.

У інших районах також фіксуються пожежі, падіння уламків та руйнування. За повідомленням КМВА, загалом у Києві постраждало вісім людей внаслідок атаки. 

Горять житлові будинки, авто, складські приміщення, офісні і нежитлові споруди.

О 01:03 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. Після оголошення тривоги у столиці та області прогриміли вибухи. Близько 02:30 у Києві оголосили загрозу балістичного озброєння.

На світанку Росія запустила у бік української столиці крилаті ракети.

У мережі показали перші кадри з наслідками ворожого обстрілу. 

Нагадаємо, російські війська у ніч на четвер, 9 липня, масовано атакували ракетами та дронами Київську область. У регіоні понад сім годин тривала повітряна тривога. Унаслідок атаки окупантів кількість постраждалих у Броварському районі зросла до двох людей. 

Варто зазначити, що у ніч на 9 липня вночі Росія запустила по Україні найбільшу кількість дронів за весь час повномасштабної війни – 728, а також шість ракет  Х-47М2 «Кинджал» та сім крилатих ракет Х-101/«Іскандер-К». Основною ціллю ворога був Луцьк.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил полковник Юрій Ігнат повідомив, що більшість із випущених дронів були імітаторами. 

До слова, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовано на понад 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах.

Пізніше стало відомо, що кількість жертв внаслідок ворожої атаки на Київ 4 липня зросла до двох.

Вже 8 липня стало відомо, що у лікарні помер постраждалий. 

«На жаль, ворожа атака в ніч на 4 липня забрала ще одне життя. Один потерпілий помер в лікарні. Медики до останнього боролись за його життя», – повідомив голова КМВА. 

Таким чином кількість жертв ворожої атаки на Київ 4 липня зросла до трьох осіб.

До слова, у ніч проти п'ятниці, 4 липня 2025 року, внаслідок чергової російської атаки на Київ було пошкоджено будівлю консульського відділу посольства Польщі. У відповідь на це Міністерство закордонних справ Польщі висловило Російській Федерації ноту протесту.

Читайте також:

Теги: пожежа Київ обстріл ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київ 2025 року і Лондон 1940 року
Київ сьогоднішній нагадує Лондон часів Другої світової
25 червня, 11:27
Російські удари гучніші, ніж намагання США та інших примусити РФ до миру – Зеленський
Російські удари гучніші, ніж намагання США та інших примусити РФ до миру – Зеленський
10 червня, 09:29
Цього року учасники Маршу Рівності висувають декілька ключових вимог до українського парламенту
У Києві стартував Марш Рівності за права одностатевих пар
14 червня, 09:40
Будинок горить через падіння уламків
Київщину атакували дрони: з'явилися фото наслідків
23 червня, 04:11
Завод «Купол» є підприємством, що виробляє зенітні ракетні комплекси малого радіусу дії для потреб армії РФ
Генштаб підтвердив ураження російського заводу «Купол», який виробляє зенітки та дрони
1 липня, 23:24
Пісторіуса вітає в Києві посол Німеччини Мартін Єгер
Пісторіус прибув із візитом до Києва
12 червня, 09:05
Добриніна працювала на «МастерШеф» кілька сезонів асистенткою фудпродюсера, а в 14-му сезоні вже була фудпродюсеркою
Суддя «МастерШеф» повідомив про стан колеги, яка через ракетну атаку втратила все
18 червня, 18:50
Київ досі продовжують атакувати «шахеди»
У Києві є постраждалі внаслідок російської атаки (оновлено)
17 червня, 01:21
Заблоковано рух тролейбусного маршруту № 41
Рух тролейбусів, автобусів і міської електрички змінено через нічну атаку на Київ (схема)
4 липня, 07:11

Новини

Росія завдала комбінованого удару по Києву: наслідки обстрілу (оновлено)
Росія завдала комбінованого удару по Києву: наслідки обстрілу (оновлено)
У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок атаки
У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок атаки
З'явились перші кадри наслідків ворожої атаки на столицю
З'явились перші кадри наслідків ворожої атаки на столицю
Київ у вогні: після удару РФ зайнялися пожежі у декількох районах
Київ у вогні: після удару РФ зайнялися пожежі у декількох районах
Київ та область атакують ворожі дрони, працює ППО
Київ та область атакують ворожі дрони, працює ППО
У Києві водій вкусив поліцейського і потрапив до ТЦК
У Києві водій вкусив поліцейського і потрапив до ТЦК

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
260K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 липня: ситуація на фронті
103K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 липня 2025
15K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
11K
В Україні масштабна повітряна тривога через атаку «шахедів»
9951
Держава визнала УПЦ Московською. Лідери церкви звернулися до президента
9328
Режим Путіна починає розвалюватися: військовий експерт знайшов підтвердження

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:12
На Буковині підприємець продав техніку з ЄС на мільйони та «забув» про податки
Вчора, 11:12
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
«Укрзалізниця» показала перший безбар’єрний вагон для пасажирів на кріслі колісному
8 липня, 16:49
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 липня, 00:05
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 липня, 00:01

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua