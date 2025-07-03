У «Київзеленбуді» знову проходять обшуки

Ухвалу слідчого судді щодо підстав обшуків у комунальному об’єднанні правоохоронні органи вручили представнику «Київзеленбуду»

У приміщенні комунального об’єднання «Київзеленбуд» проводять обшуки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

Зазначається, що слідчі дії здійснюють представники територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Києві та оперативні співробітники Управління стратегічних розслідувань в місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. На підставі ухвали суду вони проводять невідкладні обшуки у службових приміщеннях підприємства.

Ухвалу слідчого судді щодо підстав обшуків у комунальному об’єднанні правоохоронні органи вручили представнику «Київзеленбуду».

За даними КМДА, фахівці «Київзеленбуду» надають усі необхідні наявні документи та всебічно сприяють правоохоронним органам у проведенні процесуальних дій. Зі свого боку комунальне об’єднання розраховує на об’єктивність і неупередженість слідства.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування масштабної корупційної схеми у комунальному об’єднанні «Київзеленбуд». Слідство встановило, що в комунальному підприємстві діяла злочинна організація. До неї входили генеральний директор підприємства, його перший заступник, заступник начальника одного з профільних управлінь, а також інші працівники, які мали повноваження ухвалювати управлінські рішення. Посадовці систематично вимагали та отримували «відкати» у розмірі 15% від підприємців, що вигравали тендери на виконання робіт за бюджетні кошти.

У березні Офіс генерального прокурора повідомив про викриття у Києві масштабної схеми розкрадання бюджетних коштів, виділених на ремонт парків та скверів. Слідство встановило, що згідно угод, укладених між комунального об'єднання «Київзеленбуд» та підрядниками, протягом 2023 року у Києві проводили ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі, ремонтували доріжки між скверами по вул. Вишгородській в Оболонському районі, сквер по вул. Інженера Бородіна та доріжки в «Гідропарку» в Дніпровському районі.