300 гривень на добу. «Бориспіль» оприлюднив тарифи на новому паркінгу



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Багаторівневий паркінг біля терміналу D в Борисполі Фото: Іван Лях

Перша черга багаторівневого паркінгу біля терміналу D відкриється 23 травня, а розцінки почнуть діяти з 24 травня

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» має намір застосовувати два типи тарифів в новому багаторівневому паркінгу навпроти терміналу D, перша черга якого відкриється 23 травня. Про це повідомили avianews.com в аеропорту.

Розцінки почнуть діяти з 24 травня і будуть відрізнятися в залежності від поверху, на якому відвідувач аеропорту залишить свій автомобіль.

На всіх чотирьох рівнях буде діяти погодинний тариф, який становить 30 грн. Добовий тариф - 300 грн - буде застосовуватися тільки на першому і другому поверхах будівлі.

«Перші 10 хвилин неповної години на парковці будуть безкоштовними, а, починаючи з 11 хвилини, стягується повна годинна оплата. Також за умови стоянки менше 10 годин використовується погодинна оплата», - прокоментував нові тарифи заступник гендиректора аеропорту «Бориспіль» з комерційної діяльності та стратегічного розвитку Георгій Зубко.

Договір на зведення паркінгу з першим підрядником - Будівельним управлінням №813 - аеропорт уклав 9 березня 2010 року.

Будівництво почалося в 2011 році і велося з перервами. Перша частина паркінгу може розмістити 1019 автомобілів. Оператором парковки стане аеропорт «Бориспіль».

Біля терміналу D діє три однорівневих стоянки, на яких використовується тільки погодинний тариф - 30-40 грн за годину. Таким чином, ціна за стоянку автомобіля протягом доби на них обходиться в 720-960 грн.

Як повідомлялося, 23 травня в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» відбудеться запуск першої черги багаторівневого паркінгу.

15 квітня розпочалося його тестування.

31 березня міжнародний аеропорт «Бориспіль» розпочав експлуатацію термінала F в тестовому режимі.

Аеропорт «Бориспіль» підняв удвічі годинний тариф на стоянці поруч з відкритим 31 березня терміналом F і змінив принципи тарифікації.

З 1 квітня плата збільшена до 20 грн за годину, при цьому знижки за тривале перебування на парковці скасовані. Таким чином, ціна за добове перебування на стоянці складає 480 грн, тижневе - 3 360 грн.