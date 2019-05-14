  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    300 гривень на добу. «Бориспіль» оприлюднив тарифи на новому паркінгу

    • Розсилка
    Багаторівневий паркінг біля терміналу D в Борисполі - 300 гривень на добу. «Бориспіль» оприлюднив тарифи на новому паркінгу
    Багаторівневий паркінг біля терміналу D в Борисполі
    Фото: Іван Лях

    Перша черга багаторівневого паркінгу біля терміналу D відкриється 23 травня, а розцінки почнуть діяти з 24 травня

    Міжнародний аеропорт «Бориспіль» має намір застосовувати два типи тарифів в новому багаторівневому паркінгу навпроти терміналу D, перша черга якого відкриється 23 травня. Про це повідомили avianews.com в аеропорту.

    Розцінки почнуть діяти з 24 травня і будуть відрізнятися в залежності від поверху, на якому відвідувач аеропорту залишить свій автомобіль.

    Читайте також

    На всіх чотирьох рівнях буде діяти погодинний тариф, який становить 30 грн. Добовий тариф - 300 грн - буде застосовуватися тільки на першому і другому поверхах будівлі.

    «Перші 10 хвилин неповної години на парковці будуть безкоштовними, а, починаючи з 11 хвилини, стягується повна годинна оплата. Також за умови стоянки менше 10 годин використовується погодинна оплата», - прокоментував нові тарифи заступник гендиректора аеропорту «Бориспіль» з комерційної діяльності та стратегічного розвитку Георгій Зубко.

    Договір на зведення паркінгу з першим підрядником - Будівельним управлінням №813 - аеропорт уклав 9 березня 2010 року.

    Будівництво почалося в 2011 році і велося з перервами. Перша частина паркінгу може розмістити 1019 автомобілів. Оператором парковки стане аеропорт «Бориспіль».

    Біля терміналу D діє три однорівневих стоянки, на яких використовується тільки погодинний тариф - 30-40 грн за годину. Таким чином, ціна за стоянку автомобіля протягом доби на них обходиться в 720-960 грн.

    Як повідомлялося, 23 травня в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» відбудеться запуск першої черги багаторівневого паркінгу.

    15 квітня розпочалося його тестування.

    31 березня міжнародний аеропорт «Бориспіль» розпочав експлуатацію термінала F в тестовому режимі.

    Аеропорт «Бориспіль» підняв удвічі годинний тариф на стоянці поруч з відкритим 31 березня терміналом F і змінив принципи тарифікації.

    З 1 квітня плата збільшена до 20 грн за годину, при цьому знижки за тривале перебування на парковці скасовані. Таким чином, ціна за добове перебування на стоянці складає 480 грн, тижневе - 3 360 грн.

    Читайте також
    Київ тарифи Аеропорт Бориспіль будівництво автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ