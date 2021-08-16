350 тонн херсонських кавунів пливуть до Києва. Коли баржа прибуде до столиці (фото)

До Києва прямують 350 тонн херсонських кавунів

У суботу, 14 серпня, баржа з херсонськими кавунами вирушила до Києва. Про це повідомила аграрна компанія «Нібулон», яка п’ятий рік відправляє смугасті ягоди своїм флотом до столиці.

Завантаження 350 тонн херсонських кавунів відбулося на причалі філії «Голопристанська».

За даними компанії, 20 серпня вантаж прибуде на перевантажувальний термінал в Переяславі. Звідти, напередодні Дня Незалежності, солодкі ягоди потраплять прямісінько до торговельних залів столичних супермаркетів торгової мережі «Сільпо».

Компанія зазначила, що завантаження/розвантаження баштанної продукції є досить кропіткими процесами. Кавуни вантажаться не насипом, що могло б спричинити 10-13 % механічних пошкоджень, а обережно вручну складаються у картонні контейнери євростандарту, розміщені на піддонах у вантажівці. На річковому терміналі в Голій Пристані краном завантажують піддони у трюми несамохідного судна. У такий же спосіб піддони з контейнерами розвантажують краном і відразу завантажують у рефрижератори. А незабаром ягоди тішитимуть покупців.

Раніше стало відомо, що баржу з кавунами планують відправити до Києва 14 серпня.

Сезон кавунів – у розпалі. Завдяки високому вмісту води і корисних елементів кавун вважається дієтичним продуктом. Проте, і зловживати кавунами не слід.

На початку серпня гуртова ціна на українські кавуни була 8-15 гривень за кілограм. Залежить від сорту, об'єму партій та якості. Вартість зараз на 20 відсотків вища, ніж торік. Уся плодоовочева група цього року затримується від одного до двох тижнів через холодну першу половину весни.

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