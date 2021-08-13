До Києва прямує баржа з херсонськими кавунами

На Херсонщині завантажили баржу кавунами для відправлення до Києва

У Києві херсонські кавуни можна буде купити у мережі супермаркетів

13 серпня з Херсона до Києва річкою Дніпро вирушить баржа із тоннами кавунів. Про це повідомив один із учасників проєкту з переправлення херсонських кавунів Дніпром Олександр Синенко на своїй сторінці у Facebook.

«Баржа 2021. Завтра п'ятий рік поспіль відправляємо баржу з кавунами», – написав він.

У коментарі під дописом Синенко уточнив, що кавуни вирощені в селі Чулаківка Скадовського району Херсонщини.

Херсонські кавуни можна буде купити у мережі супермаркетів «Сільпо», із якою співпрацює компанією «Нібулон».

Сезон кавунів – у розпалі. Завдяки високому вмісту води і корисних елементів кавун вважається дієтичним продуктом. Проте, і зловживати кавунами не слід.

На початку серпня гуртова ціна на українські кавуни була 8-15 гривень за кілограм. Залежить від сорту, об'єму партій та якості. Вартість зараз на 20 відсотків вища, ніж торік. Уся плодоовочева група цього року затримується від одного до двох тижнів через холодну першу половину весни.

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