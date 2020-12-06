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    Економіка та фінанси

    Wizz Air заявляє про критичне зниження обсягів продажів квитків

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    Wizz Air заявляє про критичне зниження обсягів продажів квитків - Wizz Air заявляє про критичне зниження обсягів продажів квитків
    Wizz Air заявляє про критичне зниження обсягів продажів квитків

    Число пасажирів в листопаді знизилося на 85% порівняно з тим самим місяцем минулого року

    Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air заявляє про критичне зниження обсягів продажів квитків.

    Про це повідомляє агентство Reuters.

    Число пасажирів в листопаді знизилося на 85% порівняно з тим самим місяцем минулого року, оскільки обмеження, пов'язані з пандемією, продовжили спад у сфері подорожей.

    У прес-службі компанії також повідомили, що її пропускна здатність у листопаді була на 79% нижчою, і за місяць вона перевезла 456 тис. пасажирів проти 3 млн, які вона обслуговувала в листопаді 2019 року.

    Рейси Wizz Air в листопаді 2020 року мали коефіцієнт завантаження 68%.

    Раніше представники компанії вже говорили, що в 2020-2021 фінансовому році плани по розширенню бізнесу будуть, як і раніше, стримуватися обмеженнями, пов'язаними з коронавірусом. Однак керівництво сподівається на довгострокове зростання та одужання економіки після масової вакцинації.

    Нагадаємо, йшлося про збільшення авіапарку, яке до березня наступного року мало б забезпечити приріст пасажиропотоку Wizz Air на 9%.

    Теги: Wizz Air авіаперевезення
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