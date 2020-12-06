Число пасажирів в листопаді знизилося на 85% порівняно з тим самим місяцем минулого року

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air заявляє про критичне зниження обсягів продажів квитків.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Число пасажирів в листопаді знизилося на 85% порівняно з тим самим місяцем минулого року, оскільки обмеження, пов'язані з пандемією, продовжили спад у сфері подорожей.

У прес-службі компанії також повідомили, що її пропускна здатність у листопаді була на 79% нижчою, і за місяць вона перевезла 456 тис. пасажирів проти 3 млн, які вона обслуговувала в листопаді 2019 року.

Рейси Wizz Air в листопаді 2020 року мали коефіцієнт завантаження 68%.

Раніше представники компанії вже говорили, що в 2020-2021 фінансовому році плани по розширенню бізнесу будуть, як і раніше, стримуватися обмеженнями, пов'язаними з коронавірусом. Однак керівництво сподівається на довгострокове зростання та одужання економіки після масової вакцинації.

Нагадаємо, йшлося про збільшення авіапарку, яке до березня наступного року мало б забезпечити приріст пасажиропотоку Wizz Air на 9%.