Лоукостер Wizz Air повністю скасував сім напрямків з України

Wizz Air майже не літатиме в січні-лютому

Лоукостер скасував польоти по більшості напрямків з міст України на січень – лютий

Угорський лоукостер Wizz Air повністю скасував сім напрямків із Запоріжжя, Львова, Києва та Харкова, а також майже не літатиме з України у січні – лютому.

Про це повідомляє lowcost.ua після аналізу системи бронювання авіакомпанії.

Таким чином, з системи бронювання взагалі зникли квитки на наступні напрямки Wizz Air:

Запоріжжя – Вільнюс

Запоріжжя – Гданськ

Запоріжжя – Краків

Львів – Копенгаген

Львів – Гамбург

Київ – Лейпціг

Харків – Мілан (зник в листопаді)

Також лоукостер скасував польоти по більшості напрямків з міст України на січень – лютий, зокрема це стосується 12-ти напрямків з Києва, 10-ти зі Львова та 6-ти з Харкова.

Відновлення/початок виконання рейсів із Києва в Ригу та Зальцбург відкладено на початок лютого, а в Ларнаку та Таллінн на березень. Рейси зі Львова в Лісабон також відкладено до березня

Початок перельотів по новому напрямку з Одеси в Абу-Дабі вкотре перенесено – цього разу на 4 лютого 2021 року. Нагадаємо, що рейси в ОАЕ є єдиним напрямком по якому лоукостер зможе літати цієї зими (решту напрямків перенесено на кінець березня 2021 року).

Отож, в січні – лютому авіакомпанія планує літати (як мінімум по одному рейсу на тиждень) тільки по 16-ти напрямкам із Києва та Львова. Зокрема із Києва у Відень, Біллунн, Копенгаген, Вільнюс, Берлін, Дортмунд, Меммінген, Лондон, Варшаву, Вроцлав, Гданськ, Братиславу, Пардубіце, а також зі Львова в Дортмунд, Лондон та Пардубіце.