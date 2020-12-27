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    Суспільство

    Лоукостер Wizz Air повністю скасував сім напрямків з України

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    Wizz Air майже не літатиме в січні-лютому - Лоукостер Wizz Air повністю скасував сім напрямків з України
    Wizz Air майже не літатиме в січні-лютому
    Фото: з відкритих джерел

    Лоукостер скасував польоти по більшості напрямків з міст України на січень – лютий

    Угорський лоукостер Wizz Air повністю скасував сім напрямків із Запоріжжя, Львова, Києва та Харкова, а також майже не літатиме з України у січні – лютому.

    Про це повідомляє lowcost.ua після аналізу системи бронювання авіакомпанії.

    Таким чином, з системи бронювання взагалі зникли квитки на наступні напрямки Wizz Air:

    • Запоріжжя – Вільнюс
    • Запоріжжя – Гданськ
    • Запоріжжя – Краків
    • Львів – Копенгаген
    • Львів – Гамбург
    • Київ – Лейпціг
    • Харків – Мілан (зник в листопаді)

    Також лоукостер скасував польоти по більшості напрямків з міст України на січень – лютий, зокрема це стосується 12-ти напрямків з Києва, 10-ти зі Львова та 6-ти з Харкова.

    Відновлення/початок виконання рейсів із Києва в Ригу та Зальцбург відкладено на початок лютого, а в Ларнаку та Таллінн на березень. Рейси зі Львова в Лісабон також відкладено до березня

    Початок перельотів по новому напрямку з Одеси в Абу-Дабі вкотре перенесено – цього разу на 4 лютого 2021 року. Нагадаємо, що рейси в ОАЕ є єдиним напрямком по якому лоукостер зможе літати цієї зими (решту напрямків перенесено на кінець березня 2021 року).

    Отож, в січні – лютому авіакомпанія планує літати (як мінімум по одному рейсу на тиждень) тільки по 16-ти напрямкам із Києва та Львова. Зокрема із Києва у Відень, Біллунн, Копенгаген, Вільнюс, Берлін, Дортмунд, Меммінген, Лондон, Варшаву, Вроцлав, Гданськ, Братиславу, Пардубіце, а також зі Львова в Дортмунд, Лондон та Пардубіце.

    Wizz Air почала працювати в Україні у 2008 році. За минулий період перевезла понад 11 млн пасажирів до/з українських аеропортів.

    Напередодні Wizz Air заявив про критичне зниження обсягів продажів квитківЧисло пасажирів в листопаді знизилося на 85% порівняно з тим самим місяцем минулого року, оскільки обмеження, пов'язані з пандемією, продовжили спад у сфері подорожей.

    Теги: Харків Запоріжжя Київ Львів Гданськ Wizz Air лоукостери авіаперевезення ОАЕ Відень Берлін Краків
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