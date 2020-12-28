Лоукост Wizz Air веде перемовини про роботу у шостому аеропорту України

Наразі Wizz Air працює в київському аеропорту Жуляни, а також ─ у Львові, Одесі, Запоріжжі та Харкові

Мер Вінниці повідомив, що у травні авіакомпанія підтвердила чотири напрямки - Німеччину, Польщу, Австрію і Угорщину

Угорський лоукст Wizz Air можливо з наступного року почне літати з Вінниці. Про це повідомляє avianews.com з посиланням на звіт мера Вінниці Сергія Моргунова перед Вінницькою міськрадою.

Зазначається, що вінницький аеропорт стане шостим в Україні, де представлена авіакомпанія.

«У травні 2020 роки провели переговори з Wizz Air, і вони нам підтвердили чотири напрямки - Німеччину, Польщу, Австрію і Угорщину», ─ сказав мер Вінниці.

Моргунов зазначив, що йдеться про потенційне відкриття рейсів з Вінниці до Берліна, Будапешта, Відня і Варшави. «І далі там були можливості і перспективи по Італії», ─ додав мер.

Водночас Моргунов підкреслив важливість забезпечення безпеки польотів, для чого в місцевому аеропорту необхідно провести реконструкцію злітно-посадкової смуги. У державному бюджеті на 2021 рік на ці цілі виділили 604 млн грн.

За словами мера, місто готове на свої кошти провести реконструкцію терміналу. За оцінками мера, це дозволить збільшити пропускну здатність до 400 пасажирів на годину.

Наразі Wizz Air працює в київському аеропорту Жуляни, а також ─ у Львові, Одесі, Запоріжжі та Харкові.

У Києві та Львові перебувають бази Wizz Air з літаками і українськими екіпажами.

Як повідомлялося 27 грудня, лоукостер Wizz Air повністю скасував сім напрямків з України.

Напередодні Wizz Air заявив про критичне зниження обсягів продажів квитків. Число пасажирів в листопаді знизилося на 85% порівняно з тим самим місяцем минулого року, оскільки обмеження, пов'язані з пандемією, продовжили спад у сфері подорожей.