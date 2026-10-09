Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 10-11 жовтня

У Київській картинній галереї працює виставка, присвячена творчості скульпторки Аліси Забой – мисткині з кола українських шістдесятників

Цими вихідними, 10-11 жовтня, на киян та гостей столиці чекає насичена культурна програма: від сольних концертів Skofka та Shumei до знакових мистецьких виставок і театральних вистав. У галереях можна буде побачити унікальні роботи скульпторки-шістдесятниці Аліси Забой та ретроспективу кольору Анатолія Криволапа, а на театральних сценах – прем’єру Opus №13 у Театрі на Подолі та легендарну оперу «Сорочинський ярмарок».

«Главком» підготував добірку найцікавіших заходів для планування дозвілля 10-11 жовтня.

Зміст

Концерти

Концерт Skofka в Atlas

У столичному клубі Atlas відбудеться великий сольний концерт артиста Skofka, чиї треки вже зібрали понад 1 мільярд прослуховувань на стримінгових платформах і стали справжніми символами сучасної української музичної сцени.

Глядачі матимуть змогу почути наживо головні хіти артиста, серед яких «Чути гімн», «Додому», «Не забудем і не пробачим», «Крузак», «Файна», «Погані сусіди» та «Батьківщина», а також нові композиції.

Коли: 10 жовтня, 19:00.

Місце проведення: Клуб AtlasКиїв, вул. Січових Стрільців 37-41.

Концерт Shumei у Feels Garden

У неділю, 11 жовтня, у столичному просторі Feels Garden на території ВДНГ відбудеться концерт співака та музиканта Shumei (Олега Шумея).

Захід пройде у форматі виступу просто неба. Упродовж вечора слухачі почують відомі композиції виконавця, серед яких «Тривога», «Вона була така», «Мальви», «Пробач» та «Біля тополі».

Коли: 11 жовтня, 19:00.

Мсце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А.

Концерт Паліндрома в Atlas

Паліндром – музичний проєкт репера та співака Степана Бурбана. 3 вересня артист мав виступити на терасі ТРЦ Gulliver, але концерт перенесли через погіршення безпекової ситуації. Тепер подія відбудеться в Atlas.

Разом із гуртом Паліндром виконає треки з першої частини свого шостого студійного альбому «Декілька пісень невизначеності», реліз якої відбувся у травні. Також прозвучать вибрані твори попереденіх років у спеціальному аранжуванні. «Ми дуже хочемо, щоб цей концерт відбувся і ви нарешті почули акустичну програму, яку ми для вас підготували», – звертається Степан Бурбан.

Коли: 11 жовтня, 18:00.

Мсце проведення: Atlas, вул. Січових Стрільців, 37-41.

Виставки

Виставка «Тіло людини»

«Тіло Людини» – це подорож усередину людського організму через десятки інтерактивних зон, реалістичні анатомічні моделі, мультимедійні інсталяції та технології майбутнього.

На площі понад 5 тис. кв. м ви зможете дослідити роботу серця, мозку, легенів, органів чуття, нервової та ендокринної систем, побачити людське тіло в масштабі, який неможливо відчути в підручнику чи на екрані.

На Вас чекають:

понад 19 тематичних зон людського організму

гігантські анатомічні експонати та моделі органів

інтерактивні експерименти та наукові демонстрації

VR та мультимедійні інсталяції

AI-аватари та цифрові помічники

медичні симулятори та практичні активності

лекторій з лікарями та науковцями

фотозони та унікальний контент для соціальних мереж

Коли: щодня з 10:00 до 20:00. Останній вхід – о 19:00.

Місце проведення: Інтерактивний простір, Львівська площа, 8А.

Виставка «Київ – тиша і ритм» у Музеї Києва

Київ живе у кількох ритмах водночас. Він може бути стрімким і метушливим, а вже за мить – тихим і розміреним. Саме в цьому поєднанні контрастів народжується його особливий шарм. Місто щодня балансує між буденністю і святом, рухом і спокоєм, даруючи своїм мешканцям відчуття дому.

Містян запрошують зануритися в атмосферу, яка прагне передати багатоликість Києва та показати його як живий організм, здатний постійно змінюватися.

На виставці представлені твори відомих художників – Сергія Шишка, Григорія Шерстюка, Олександра Хвостенка-Хвостова та інших. У їхніх роботах Київ постає багатогранним, сповненим руху і зупинок, світла і тіні, радості і меланхолії.

Коли: 11 вересня – 25 жовтня 2026 року.

Місце проведення: МВЦ Музею історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7.

Виставка «Аліса Забой. Наймолодша шістдесятниця»

Національний музей «Київська картинна галерея» презентує виставковий проєкт, присвячений творчості скульпторки Аліси Забой – мисткині з кола українських шістдесятників, яка у 1968 році підписала «Лист 139-ти» на захист політичних в’язнів і зазнала 20-річної заборони на експонування своїх робіт.

В експозиції представлено 16 бронзових скульптур, серед яких присвята Аллі Горській «Пієта – ХХ ст.» (яку після виставки передадуть у дарунок музею), життєствердна робота «Зáспів» (демонструється вперше) та серія пластичних робіт «Марія». Експозицію доповнює слайд-шоу з архівних світлин про експедиції шістдесятників та діяльність хору «Гомін».

Коли: з 11:00 до 18:00 (крім понеділка та четверга); з 11:00 до 19:00 у вівторок.

Місце проведення: Київська картинна галерея, вул. Терещенківська, 9.

Виставка Анатолія Криволапа «Світло і колір»

Національний музей «Київська картинна галерея» презентує персональну виставку класика сучасного українського мистецтва, лауреата Шевченківської премії Анатолія Криволапа. Цей проєкт підсумовує світоглядні й живописні пошуки автора за останні 25 років і завершує цикл його ювілейних виставок.

В експозиції представлено пейзажі, що досліджують зміну світла та кольору протягом добового циклу – від сонячного дня до містичної ночі. Через мінімалізм і насичені колірні площини художник створює монументальні метафори природи, де більшість робіт експонується вперше.

Виставковий простір доповнено мультимедійними матеріалами та спеціально розробленим освітленням, яке підкреслює взаємодію барв.

Коли: з 16 вересня.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

Музичні та літературні вечори

Орган під зорями «КінОрганум»

У Київському планетарії в межах мистецького проєкту ARTSpace відбудеться повнокупольний музичний концерт у форматі 360° «КінОрганум». Програма поєднує величне звучання органу, рояля та саксофона з електронними гармоніями та візуальними проекціями на одному з найбільших куполів Європи. На глядачів чекають відомі кінохіти в оригінальних аранжуваннях.

У концерті беруть участь:

Орган: Олена Болюх – лауреатка міжнародних конкурсів, яка активно гастролює в Україні та Європі;

Фортепіано: Євгеній Геплюк – викладач Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського;

Саксофон: Євгеній Жаку – композитор, мультиінструменталіст та оркестратор.

Коли: 10 жовтня, 19:30.

Місце проведення: Планетарій, вул. Велика Васильківська, 57/3.

Театри

Вистава «Сімейна вечеря»

У виставі «Сімейна вечеря» все починається як звичайна побутова історія: дружина вирушає відвідати маму, а чоловік готується до вечора з коханкою. Проте один телефонний дзвінок перетворює вечір на захопливу й заплутану гру під назвою «Дружна родина», де кожен намагається приховати власний таємний роман. Легкі маніпуляції швидко виходять із-під контролю, і гра починає рухатися за власними, зовсім непередбачуваними правилами.

Коли: 10 жовтня, 18:00.

Місце проведення: Театр Лесі Українки, вул. Богдана Хмельницького, 5 (м. «Театральна»).

Музична комедійна вистава «Коханий нелюб»

Київський театр «Берегиня» запрошує на прем'єру музичної комедії «Коханий нелюб» за відомою п'єсою Ярослава Стельмаха «Кохання в стилі бароко». Це витончена та дотепна історія про те, як справжнє почуття народжується крізь хитрощі, розіграші та веселі непорозуміння.

Глядачів чекає яскраве дійство, де барокова музика гармонійно поєднується з народними мотивами й сучасними ритмами, а легкий гумор нагадує: справжнє кохання завжди знаходить шлях, навіть якщо спершу ховається за маскою жарту.

Коли: 10 жовтня, 17:00.

Місце проведення: Театр «Берегиня», вул І. Миколайчука 3Б.

Опера «Сорочинський ярмарок»

На сцені Київського національного академічного театру оперети відбудеться показ знаменитої вистави «Сорочинський ярмарок» за музикою Олексія Рябова. Постановка має міжнародні нагороди та залишається однією з найпопулярніших у репертуарі театру завдяки яскравій музиці, гострому гумору та видовищним масовим сценам.

В основу сюжету покладено колоритну атмосферу ярмаркового містечка, де переплітаються курйозні ситуації, народні звичаї, ярмаркові витівки, елементи містики та щирі почуття головних героїв. Постановка відтворює національні традиції, багатство мови та виразну сатиру.

Коли 11 жовтня, 17:00.

Місце проведення: Київський національний академічний театр оперети, вул. Велика Васильківська, 53/3.

Вистава «Поїхати не можна залишитися»

У Києві відбудеться показ актуальної вистави «Поїхати не можна залишитися», яка порушує питання еміграції, пошуку себе та суворої реальності трудової міграції.

Головний герой історії – Максим, випускник з юридичною освітою, який опиняється без роботи за фахом та стабільного заробітку в столиці. Попри наявність диплома, власного житла та нареченої, реальне життя виявляється далеким від мрій.

Прагнучи більшого та шукаючи кошти на весілля, Максим вирішує вирушити на заробітки до Польщі. Проте замість швидкого успіху на героя чекає зіткнення із суворими форс-мажорами закордонного життя.

Постановка пропонує глядачам осмислити тему ілюзій щодо життя за кордоном, впливу соціальних мереж на сприйняття реальності та знаходження власного шляху – виїхати чи залишитися й будувати майбутнє вдома.

Коли 11 жовтня, 14:00.

Місце проведення: Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, пр-т Броварський, 25.

Вистава «Кайдашева сім'я»

У Києві відбудеться показ колоритної трагікомедії «Кайдашева сім’я» за мотивами славнозвісної повісті Івана Нечуя-Левицького. Постановку презентує театр «Срібний острів».

Вистава поєднує український колорит, влучний гумор та впізнавані життєві ситуації. Режисерський підхід та авторське інсценування дозволяють по-новому переосмислити глибокий зміст класичного твору, який залишається актуальним і сьогодні.

Ролі виконують: Михайло Герасимчук, Артем Янков, Каріна Лотоцька, Юрій Раєвський, Владислав Ващенко, Наталія Вороніна, Анастасія Андровська та Валерія Духота.

Коли: 11 жовтня, 18:00.

Місце проведення: Будинок офіцерів Збройних сил України, вул. М.Грушевського, 30/1.

Прем'єра вистави Opus №13

Трагікомедію Opus №13 за мотивами п'єси «Патетична соната» представлять у Театрі на Подолі. Режисер вистави Станіслав Іванов переосмислив твір Миколи Куліша.

За сюжетом постановки, герої перебувають на етапі вибору, де за бажання любити їх поміщають в асоціативний санаторій. Постає питання, чи витримають вони випробування війною, системою та революцією. «Обставини вимагають обрати сторону: любов як явище чи любов як необхідність», – йдеться в анонсі вистави.

Коли: 10, 11 жовтня о 16:00.

Місце проведення: Київський драматичний театр на Подолі, вул. Андріївський узвіз, 20Б.