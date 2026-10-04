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Сину Тіни Кароль незабаром 18. Співачка розкрила, чи повернеться він в Україну

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Тіна Кароль виховує єдиного сина Веніаміна
фото: Іnstagram.com/tina_karol

Веніамін живе та навчається у Великій Британії з 2014 року

Українська співачка Тіна Кароль розповіла про плани свого сина Веніаміна, якому в листопаді виповниться 18 років. У грудні він планує приїхати до України, а після завершення навчання – повернутися сюди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на програму «ЖВЛ».

Зараз Веніамін живе та навчається у Великій Британії. Кароль зазначила, що через навчальний графік бачиться із сином переважно під час канікул.

«Він приїде сюди вже в грудні. І я, безумовно, приїду до нього, щоб привітати. Доведеться викроїти час у навчальному графіку, адже діти перебувають у кампусі, і відвідати їх можна лише в екстрених випадках. А так вони живуть у спільноті. Я не відволікаю його від навчання своїми емоційними поривами», – розповіла співачка.

Син Кароль живе і навчається у Великій Британії з 2014 року. Веніамін володіє англійською, французькою та іспанською мовами. Для подальшого навчання він обрав політологію, економіку та бізнес. Повернутися до України хлопець планує після завершення навчання.

Під час інтерв'ю Кароль також запитали, чи сама вона замислювалася про переїзд через складну безпекову ситуацію. Співачка відповіла, що таких планів не має. «Ні. І навіть попри скасування концертів я в Києві, й сьогодні тут», – сказала артистка. Нагадаємо, вона мешкає у селі Зазим'я Броварського району Київської області.

Раніше Тіна Кароль висловлювалася про можливу службу сина у війську. Співачка заявила, що підтримає будь-який вибір Веніаміна, зокрема якщо він вирішить захищати Україну. За словами артистки, її син «знадобиться в багатьох сферах», оскільки володіє іноземними мовами та має досвід навчання як в Україні, так і за кордоном.

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Теги: Київ Велика Британія співачка син Тіна Кароль

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