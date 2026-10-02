Квитки розлетілися миттєво: театр «Золоті ворота» готує прем’єру про друзів Гамлета

У постановці за мотивами п'єси Тома Стоппарда історію Розенкранца і Гільденстерна поєднають із рефлексіями про досвід українців під час війни

У Київському академічному театрі «Золоті ворота» 17 та 18 жовтня відбудеться прем’єра вистави Hamlet_TBD за мотивами культової п'єси британського драматурга Тома Стоппарда «Розенкранц і Гільденстерн мертві». Про це повідомляє «Главком».

Творча команда доповнила класичні тексти Шекспіра та Стоппарда власними рефлексіями акторів і сучасним українським контекстом фото: Анастасія Мантан

Режисеркою вистави виступила Тетяна Костинюк (відома за роботами «Гойзум», «Орландо», «Щасливе щастя»), а сценографію створила Рая Ідрісова («Володар мух», «Таємна вечеря без Ісуса», «Тигролови»).

П’єса Тома Стоппарда, написана в середині 1960-х років, вважається одним із визначних творів світового театру та стоїть в одному ряду з класикою «Чекаючи на Ґодо» Семюеля Беккета. Драма деконструює канонічний текст шекспірівського «Гамлета», виводячи на перший план другорядних персонажів – університетських друзів принца Данського, Розенкранца і Гільденстерна, яких нерідко взагалі викреслюють у сучасних прочитаннях Шекспіра. У Стоппарда ці персонажі стають головними героями власної історії. Але складність у тому, що вони не орієнтуються в сюжеті «Гамлета» і не знають нічого про себе самих. Діють навмання, чекають підказок від світу і намагаються знайти бодай якусь логіку в тому, що з ними відбувається.

Репетиція вистави фото: Анастасія Мантан

За словами режисерки Тетяни Костинюк, цей сюжет прямо перегукується з реаліями життя українців під час повномасштабного вторгнення.

«У виставі говоримо про відчуття людини, яка опинилася всередині реальності, правила якої їй ніхто не пояснював. Розенкранц і Гільденстерн проживають світ, у якому не знають, що буде далі, не пам’ятають, ким були раніше, і поступово починають сумніватися у власній здатності впливати на те, що з ними відбувається. Для нас це перегукується з досвідом українців під час повномасштабної війни – відчуттям, ніби над нашим життям постійно відбувається якийсь експеримент, результат якого нам невідомий», – зазначає постановниця.

фото: Анастасія Мантан

Творча команда доповнила класичні тексти Шекспіра та Стоппарда власними рефлексіями акторів і сучасним українським контекстом. Наскрізною метафорою вистави стануть карти Таро як символ пошуку знаків та спроб надати форми невизначеному майбутньому.

«Коли ми не можемо контролювати те, що відбувається, ми шукаємо закономірності, знаки, пояснення, намагаємося передбачити наступний крок. Через це ми говоримо про пам’ять і втрату минулого, формування власної ідентичності, гендерні ролі, страх майбутнього, смерть, невизначеність і свободу вибору», – додає Тетяна Костинюк.

У виставі задіяні актори: Анастасія Бабій, Ян Корнєв, Дмитро Короленко, Христя Люба, Тетяна Остапенко, Вадим Охоцький, Дарʼя Пльондер, Марія Шуліка та Роман Ясіновський.

Актори театру «Золоті ворота», задіяні у виставі фото: пресслужба театру

Проєкт «Постановка вистави «Розенкранц і Гільденстерн мертві» реалізовано за підтримки Українського культурного фонду в межах конкурсної програми «Культура під час війни». Передпрем'єрні покази відбудуться 15 та 16 жовтня, а офіційна прем'єра – 17 та 18 жовтня.

Цікаво, що квитки на прем’єрні покази 17 та 18 жовтня вже повністю розкуплені. Наступного разу виставу можна буде побачити на сцені театру 7 листопада.

Нагадаємо, уперше в історії твір видатного класика української літератури Ліни Костенко отримала хореографічне втілення на театральній сцені. В Одеській національній опері відбулася прем’єра модерн-балету «Сніг у Флоренції», створеного за мотивами її однойменної драматичної поеми.