Де шукати гриби на Київщині: локації та правила збору

На Київщині цього року небачений врожай грибів

Любителі грибів зазначають, що такого врожаю красноголовців та підберезників не бачили вже давно

Рясні дощі, які останніми тижнями проходили у Київській області, спричинили грибний бум. У регіоні стартував високий сезон «тихого полювання»: місцеві жителі та столичні грибники діляться у соцмережах фотографіями вщерть заповнених відер, кошиків і пакетів.

Більшість любителів зазначають, що такого врожаю красноголовців та підберезників не бачили вже давно. «Главком» вивчив поради досвідчених грибників і зібрав найпопулярніші локації, де зараз можна зібрати повні кошики, а також нагадує про місця, де збирати гриби суворо заборонено, та застереження лікарів.

Найпопулярніші та найврожайніші локації

За спостереженнями досвідчених грибників, нині у лідерах за врожайністю перебувають Вишгородський та Бучанський райони. При цьому на Вишгородщині гриби активно ростуть не лише у традиційних соснових лісах, а й у березняках, а в Бучанському районі найбагатшими виявилися західні околиці.

Серед населених пунктів та локацій грибники рекомендують:

Вишгородський район: селище Іванків та прилеглі лісові масиви;

Бучанський район: селище Клавдієво-Тарасове та ліси навколо;

Броварський район: село Велика Димерка;

Білоцерківський район: село Яблунівка;

Бориспільський район: околиці міста Переяслав.

Щодо асортименту, то зараз у лісах панує справжнє різноманіття: масово збирають підосиковики (красноголовці), підберезники, маслюки та моховики (бабки). Також пішли печериці (печериця польова), піддубники, сироїжки та лисички. Окремі щасливчики діляться фото з білими грибами.

Результати тихого полювання на Київщині фото: Вікторія Кварець/Facebook

скриншот з мережі

Також у мережі є пропозиції для тих, хто шукає компанію для походу в ліс скриншот

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Застереження від медиків: чим небезпечне «тихе полювання»

Окрім радісних емоцій від урожаю, фахівці нагадують про суттєві ризики для здоров'я. Вживання дикорослих грибів завжди пов'язане з ризиком важких отруєнь, які можуть призвести до небезпечних наслідків чи навіть смерті.

Медики застерігають і закликають дотримуватися базових правил безпеки:

Не збирайте невідомі гриби: якщо маєте бодай найменший сумнів щодо виду – одразу викидайте його.

Уникайте перезрілих та червивих: такі гриби швидко накопичують токсичні продукти розпаду білків.

Не збирайте гриби біля трас і підприємств: гриб вбирає важкі метали, пестициди та вихлопні гази.

Правильно обробляйте врожай: гриби потрібно кулінарно обробити (перебрати та відварити) в день збору.

Не годуйте грибами дітей: дитячий організм до 12 років не має необхідних ферментів для засвоєння такої важкої їжі.

У разі появи перших симптомів отруєння (нудота, блювота, біль у животі, запаморочення) слід негайно викликати екстрену медичну допомогу.

Де збирати гриби суворо заборонено та які загрожують штрафи

Попри високий сезон, грибникам варто пам'ятати про обмеження, адже за самовільний збір у заповідних зонах передбачені фінансові покарання. За чинним законодавством, штрафи за порушення правил збору грибів, ягід і горіхів становлять від 425 до 850 грн.

На Київщині збирати гриби заборонено на території таких об'єктів:

Національний природний парк «Голосіївський»;

Національний природний парк «Білоозерський» (Бориспільський район);

Національний природний парк «Залісся» (північ Броварського району);

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник (окрім юридичного порушення, це становить пряму загрозу для здоров'я через накопичення радіонуклідів).

Окрім цього, в області суворо заборонено спалювати сухостій та опале листя під час перебування на природі – штраф за це порушення сягає до 30 тис. грн. Також варто враховувати чинні безпекові обмеження щодо відвідування окремих лісових масивів через мінну небезпеку.