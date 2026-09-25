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Де шукати гриби на Київщині: локації та правила збору

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Де шукати гриби на Київщині: локації та правила збору
На Київщині цього року небачений врожай грибів
фото: Вікторія Коломієць/Facebook

Любителі грибів зазначають, що такого врожаю красноголовців та підберезників не бачили вже давно

Рясні дощі, які останніми тижнями проходили у Київській області, спричинили грибний бум. У регіоні стартував високий сезон «тихого полювання»: місцеві жителі та столичні грибники діляться у соцмережах фотографіями вщерть заповнених відер, кошиків і пакетів.

Більшість любителів зазначають, що такого врожаю красноголовців та підберезників не бачили вже давно. «Главком» вивчив поради досвідчених грибників і зібрав найпопулярніші локації, де зараз можна зібрати повні кошики, а також нагадує про місця, де збирати гриби суворо заборонено, та застереження лікарів.

Найпопулярніші та найврожайніші локації

За спостереженнями досвідчених грибників, нині у лідерах за врожайністю перебувають Вишгородський та Бучанський райони. При цьому на Вишгородщині гриби активно ростуть не лише у традиційних соснових лісах, а й у березняках, а в Бучанському районі найбагатшими виявилися західні околиці.

Серед населених пунктів та локацій грибники рекомендують:

  • Вишгородський район: селище Іванків та прилеглі лісові масиви;
  • Бучанський район: селище Клавдієво-Тарасове та ліси навколо;
  • Броварський район: село Велика Димерка;
  • Білоцерківський район: село Яблунівка;
  • Бориспільський район: околиці міста Переяслав.

Щодо асортименту, то зараз у лісах панує справжнє різноманіття: масово збирають підосиковики (красноголовці), підберезники, маслюки та моховики (бабки). Також пішли печериці (печериця польова), піддубники, сироїжки та лисички. Окремі щасливчики діляться фото з білими грибами.

Результати тихого полювання на Київщині
Результати тихого полювання на Київщині
фото: Вікторія Кварець/Facebook
Де шукати гриби на Київщині: локації та правила збору фото 1
скриншот з мережі
Також у мережі є пропозиції для тих, хто шукає компанію для походу в ліс
Також у мережі є пропозиції для тих, хто шукає компанію для походу в ліс
скриншот
Де шукати гриби на Київщині: локації та правила збору фото 2
скриншот
Де шукати гриби на Київщині: локації та правила збору фото 3
скриншот

Застереження від медиків: чим небезпечне «тихе полювання»

Окрім радісних емоцій від урожаю, фахівці нагадують про суттєві ризики для здоров'я. Вживання дикорослих грибів завжди пов'язане з ризиком важких отруєнь, які можуть призвести до небезпечних наслідків чи навіть смерті.

Медики застерігають і закликають дотримуватися базових правил безпеки:

  • Не збирайте невідомі гриби: якщо маєте бодай найменший сумнів щодо виду – одразу викидайте його.
  • Уникайте перезрілих та червивих: такі гриби швидко накопичують токсичні продукти розпаду білків.
  • Не збирайте гриби біля трас і підприємств: гриб вбирає важкі метали, пестициди та вихлопні гази.
  • Правильно обробляйте врожай: гриби потрібно кулінарно обробити (перебрати та відварити) в день збору.
  • Не годуйте грибами дітей: дитячий організм до 12 років не має необхідних ферментів для засвоєння такої важкої їжі.

У разі появи перших симптомів отруєння (нудота, блювота, біль у животі, запаморочення) слід негайно викликати екстрену медичну допомогу.

Де збирати гриби суворо заборонено та які загрожують штрафи

Попри високий сезон, грибникам варто пам'ятати про обмеження, адже за самовільний збір у заповідних зонах передбачені фінансові покарання. За чинним законодавством, штрафи за порушення правил збору грибів, ягід і горіхів становлять від 425 до 850 грн.

На Київщині збирати гриби заборонено на території таких об'єктів:

  • Національний природний парк «Голосіївський»;
  • Національний природний парк «Білоозерський» (Бориспільський район);
  • Національний природний парк «Залісся» (північ Броварського району);
  • Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник (окрім юридичного порушення, це становить пряму загрозу для здоров'я через накопичення радіонуклідів).

Окрім цього, в області суворо заборонено спалювати сухостій та опале листя під час перебування на природі – штраф за це порушення сягає до 30 тис. грн. Також варто враховувати чинні безпекові обмеження щодо відвідування окремих лісових масивів через мінну небезпеку.

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Теги: Київ гриби

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