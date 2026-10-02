Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 3-4 жовтня

На головній сцені країни відбудеться грандіозна музична подія – вечір пам’яті, присвячений 85-річчю від дня народження видатного українського композитора Ігоря Поклада

Цими вихідними, 3-4 жовтня, у столиці відбудеться масштабна культурна програма: від грандіозного триб'ют-концерту до 85-річчя Ігоря Поклада за участі топових зірок і сакральної Літургії у виконанні Хору імені Верьовки в Лаврі до вражаючих експозицій – інтерактивної виставки «Тіло людини» та живописного циклу Анатолія Криволапа. Театралів чекають відверта моновистава «Київська перепічка» з Ірмою Вітовською та легендарна комедія «Занадто одружений таксист» Рея Куні.

«Главком» підготував добірку найцікавіших заходів для планування дозвілля 3-4 жовтня.

Зміст

Концерти

Хор Верьовки. Літургія для хору і народного співу

У просторі Києво-Печерської лаври відбудеться знакова духовна та культурна подія: Національний хор імені Григорія Верьовки виконає Третю Літургію для хору і народного співу композитора Кирила Стеценка.

Створений у 1921 році на тлі боротьби за автокефалію української Церкви, цей твір став символом повернення української мови та народних кантів до храмового богослужіння. Особливість Літургії – свідоме поєднання академічного хору та голосів вірян. Виконання сакрального твору в Лаврі, яка відновлює свої українські духовні джерела, має глибинний символізм для столиці.

Коли: 3 жовтня, 19:00.

Місце проведення: Трапезний храм Києво-Печерської лаври, вул. Лаврська, 9.

Концерт до Дня народження Ігоря Поклада

На головній сцені країни відбудеться грандіозна музична подія – вечір пам’яті та триб'ют, присвячений 85-річчю від дня народження видатного українського композитора, Героя України та «Національної легенди» Ігоря Поклада.

Маестро створив понад 150 пісень, які стали золотим фондом нашої естради, а також написав музику до культових мюзиклів і мультфільмів. У цей вечір найвідоміші хіти композитора, зокрема написані у легендарному співавторстві з поетом Юрієм Рибчинським, звучатимуть у супроводі Національного президентського оркестру.

На сцену вийдуть провідні зірки сучасної української сцени: Ірина Білик, Надя Дорофєєва (Dorofeeva), Джеррі Хейл (Jerry Heil), Дзідзьо (Dzidzio), Дантес (Dantes), Кола (Kola), Оля Полякова, Олександр Пономарьов, Вєрка Сердючка (Verka Serduchka), Наталія Могилевська, Яктак (Yaktak), Шумей (Shumei), Анна Трінчер (Trincher), Таянна (Tayanna), Лод (Laud), Віталій Козловський, гурт «Алібі», Phil It, Максим Бородін, Ситнік, Яценко та хор «Гомін».

Коли: 4 жовтня, 18:00.

Місце проведення: Палац Україна, вул. Велика Васильківська, 103.

Концерт гурту «Мертвий Півень»

У київському Docker Pub відбудеться концерт культового українського рок-гурту «Мертвий Півень» з програмою «Найкращі хіти». Легендарні піонери українського альтернативного року, які пройшли перезавантаження у 2023 році разом із новим вокалістом Юрієм Рокецьким, виконуватимуть як класику інтелектуального рок-н-ролу, так і нові спільні роботи.

Упродовж вечора на сцені зазвучать відомі композиції «Холодно», «Я помру від застуди», «Ми так жили, немов співали джаз», «Б'ютіфул Карпати», «Ми помрем не в Парижі», «Without You (Курва радіо)» та «Франсуа». Також глядачі почують нові треки, зокрема «Цигарка» та колаборації «Жінка з чорним, як земля, волоссям» і «Переваги окупаційного режиму», створені за участі Сергія Жадана та гурту «Жадан і Собаки».

Коли 4 жовтня, 19:00.

Місце проведення: Докер Паб (Docker Pub), вул. Богатирська, 25.

Виставки

Виставка «Тіло людини»

«Тіло Людини» – це подорож усередину людського організму через десятки інтерактивних зон, реалістичні анатомічні моделі, мультимедійні інсталяції та технології майбутнього.

На площі понад 5 тис. кв. м ви зможете дослідити роботу серця, мозку, легенів, органів чуття, нервової та ендокринної систем, побачити людське тіло в масштабі, який неможливо відчути в підручнику чи на екрані.

На Вас чекають:

понад 19 тематичних зон людського організму

гігантські анатомічні експонати та моделі органів

інтерактивні експерименти та наукові демонстрації

VR та мультимедійні інсталяції

AI-аватари та цифрові помічники

медичні симулятори та практичні активності

лекторій з лікарями та науковцями

фотозони та унікальний контент для соціальних мереж

Коли: щодня з 10:00 до 20:00. Останній вхід – о 19:00.

Місце проведення: Інтерактивний простір, Львівська площа, 8А.

Виставка Владислава Шершевського «Свіже»

Виставковий проєкт «Свіже» занурює в художній світ Владислава Шерешевського, що сповнений різних, часто протилежних емоційних станів. У його творах співіснують гумор і трагізм, гротеск і лірика, радість життя й усвідомлення крихкості людини. Художник не розділяє сюжети на «високі» та «буденні» й уникає «правильних» інтонацій.

«Це свіже», – каже Шерешевський про нові роботи, створені за останні роки. А себе називає вправним пекарем, який «готує» кулінарні натюрморти, наповнені декількома шарами сенсів.

У Національному музеї «Київська картинна галерея» представлені пейзажі, натюрморти, портрети, рефлексії війни, що перетинаються та поєднуються в найнеочікуваніших варіаціях.

У дусі митців попарту художник позичає стилістику Ван Гога та зображає активними учасниками теперішності відомих історичних персон – Іллю Рєпіна, Івана Франка, Сергія Параджанова, Альберта Ейнштейна.

Коли: до 25 жовтня.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

Виставка «Аліса Забой. Наймолодша шістдесятниця»

Національний музей «Київська картинна галерея» презентує виставковий проєкт, присвячений творчості скульпторки Аліси Забой – мисткині з кола українських шістдесятників, яка у 1968 році підписала «Лист 139-ти» на захист політичних в’язнів і зазнала 20-річної заборони на експонування своїх робіт.

В експозиції представлено 16 бронзових скульптур, серед яких присвята Аллі Горській «Пієта – ХХ ст.» (яку після виставки передадуть у дарунок музею), життєствердна робота «Зáспів» (демонструється вперше) та серія пластичних робіт «Марія». Експозицію доповнює слайд-шоу з архівних світлин про експедиції шістдесятників та діяльність хору «Гомін».

Коли: з 11:00 до 18:00 (крім понеділка та четверга); з 11:00 до 19:00 у вівторок.

Місце проведення: Київська картинна галерея, вул. Терещенківська, 9

Виставка Анатолія Криволапа «Світло і колір»

Національний музей «Київська картинна галерея» презентує персональну виставку класика сучасного українського мистецтва, лауреата Шевченківської премії Анатолія Криволапа. Цей проєкт підсумовує світоглядні й живописні пошуки автора за останні 25 років і завершує цикл його ювілейних виставок.

В експозиції представлено пейзажі, що досліджують зміну світла та кольору протягом добового циклу – від сонячного дня до містичної ночі. Через мінімалізм і насичені колірні площини художник створює монументальні метафори природи, де більшість робіт експонується вперше.

Виставковий простір доповнено мультимедійними матеріалами та спеціально розробленим освітленням, яке підкреслює взаємодію барв.

Коли: з 16 вересня.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

Музичні та літературні вечори

Концерт «Його рояль»

В Українському Домі відбудеться фінісаж виставки «Лятошинський. Відображення», під час якого вперше за 70 років зазвучить легендарний рояль композитора.

Інструмент Бориса Лятошинського вперше за кілька десятиліть залишив стіни рідного дому, аби стати головним акцентом фінального дня експозиції.

За рояль видатного українського композитора сяде соліст Національної філармонії України Максим Шадько. Музична програма побудована як діалог епох: від поліфонії Йоганна Себастьяна Баха та поетичних прелюдій Фридерика Шопена до глибокої, напруженої мови самого Бориса Лятошинського.

У програмі вечора:

Б. Лятошинський – «Відображення» ор. 16 № 1 (Maestoso e con fermezza);

Й. С. Бах – Французька сюїта № 5 соль-мажор (BWV 816);

Б. Лятошинський – «Відображення» ор. 16 № 2 (Velutato assai);

Ф. Шопен – Прелюдія op. 28 № 15 (Sostenuto, ре-бемоль мажор);

Б. Лятошинський – 5 прелюдій ор. 44;

Б. Лятошинський – «Відображення» ор. 16 № 1 (Maestoso e con fermezza).

Коли: 3 жовтня, 17:00

Місце проведення: Український Дім, вул. Хрещатик, 2.

Музика при свічках: Людовіко Ейнауді та Ян Тірсен

У Будинку актора відбудеться вечір інструментальної музики при свічках, присвячений творчості видатних неокласиків сучасності – Людовіко Ейнауді та Яна Тірсена. У супроводі сотень теплих вогників українські віртуози виконають відомі кінематографічні композиції, зокрема легендарні саундтреки до фільмів «1+1» та «Амелі».

Організатори зазначають, що подія задумувалася як медитативна музична подорож. Напівтемрява залу Будинку актора, архітектурні елементи якого підсвітять сотнями свічок, та спокійний темп інструментальних творів допоможуть відвідувачам відпочити від щоденного ритму та зняти емоційну напругу.

Коли: 4 жовтня, 17:00.

Місце проведення: Будинок Актора, вул. Ярославів Вал, 7.

Театри

Моновистава «Київська перепічка»

У Києві відбудеться показ моновистави «Київська перепічка» за участю заслуженої артистки України Ірми Вітовської. Постановка поєднує елементи трагікомедії, терапевтичного стендапу та особистої сповіді.

У цій постановці Ірма Вітовська грає саму себе. Вистава є емоційним відображенням досвіду та переживань українців після початку повномасштабного вторгнення.

Актриса ділиться роздумами про мрії, особисті кордони, пошук автономії та відповідальність за власне життя. Сюжет сповнений сарказму, чорного гумору та глибоких переживань, проводячи глядача шляхом від сміху до сліз.

«Київська перепічка» пропонує глядачам осмислити нову реальність та через гумор і відверту розмову знайти внутрішню опору.

Коли: 3 жовтня, 18:00

Місце проведення: Театр «Особистості», вул. Січових Стрільців, 1-5, Центральний Будинок Художника.

Вистава «Занадто одружений таксист»

Головний герой історії – звичайний таксист Джон Сміт, який тривалий час вдало приховує життя на дві родини. Проте випадковий збіг обставин ставить під загрозу його таємницю та вимагає від двоеженця неймовірної винахідливості, аби уникнути викриття перед двома дружинами та поліцією.

Режисура та динамічний сюжет занурюють глядачів у низку комічних ситуацій, де брехня породжує нові курйози.

У виставі беруть участь:

Джон Сміт: Петро Сова;

Мері Сміт: Ольга Кульчицька / Олена Нещерет;

Барбара Сміт: Олена Червоненко / Наталія Шевченко;

Стенлі Поуні: Кирило Кашліков / Максим Нікітін;

Інспектори Траутон та Портерхауз: Михайло Аугуст, Віталій Овчаров, Андрій Пономаренко;

Боббі Франклін: Юрій Дяк / В'ячеслав Ніколенко / Володимир Осадчий.

Коли: 3 жовтня, 18:00.

Місце проведення: Театр Лесі Українки, вул. Богдана Хмельницького, 5 (м. «Театральна»).

Вистава «Камінний господар»

У Києві відбудеться показ вистави «Камінний господар» – романтичної легенди про свободу, спокусу владою та трансформацію особистості. В основу постановки покладено роздуми про людську амбітність та прагнення перейти межу. Автори проводять паралель із будівництвом Вавилонської вежі: намагання доторкнутися до божественного та здобути абсолютну владу неминуче призводять до катастрофи та руйнування людської душі.

«Камінний господар» – це історія про свободу і владу, а також про те, як трансформується особистість, яка цю владу отримує.

Коли: 3 жовтня, 17:00.

Місце проведення: Театр на Печерську, вул. Немировича-Данченка, 5.

Вистава «Великі гроші»

У Києві відбудеться показ комедії положень «Великі гроші» за п'єсою відомого англійського драматурга Рея Куні у постановці Народного артиста України В'ячеслава Жили.

В основу вистави покладено історію скромного бухгалтера Генрі, який випадково стає власником валізи з мільйоном. Прагнення зберегти гроші перетворює звичайного службовця на винахідливого авантюриста та змушує його йти на ризиковані витівки.

Динамічний сюжет, закручена інтрига та гумор будуються навколо каскаду мінливих обставин, які змушують героїв швидко діяти та по-новому оцінити власні бажання й цінності.

На сцені виступатимуть:

Лілія Ребрик – акторка театру та кіно, телеведуча;

Олексій Суханов – телеведучий, журналіст, актор;

Андрій Дикий – актор, тренер-хореограф;

Олександр Мельник – Заслужений артист України;

Марина Андрощук – Заслужена артистка України;

Владислав Дмитрук – актор, музикант;

Микита Слободенюк – актор театру та кіно.

Коли: 4 жовтня, 18:00.

Місце проведення: Будинок офіцерів Збройних сил України, вул. М.Грушевського, 30/1.