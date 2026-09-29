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Президентка Молдови засудила російський удар по Академії наук у Києві

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Президентка Молдови засудила російський удар по Академії наук у Києві
Санду: Усі ці атаки свідчать про те, що Росія свідомо цілить у людей
фото: Maia Sandu﻿/Facebook

Майя Санду зазначила, що Росія має відповісти за свої злочини, а Україна має продовжувати отримувати підтримку

Президентка Молдови Мая Санду рішуче засудила нові російські повітряні удари по містах і громадах України, які призвели до загибелі мирних жителів та поранення десятків людей. Про це пише «Главком» із посиланням на її допис у Facebook.

Окремо Санду відзначила атаки на Київ, де під удар потрапили житлові будинки, медичний заклад та будівля Національної академії наук.

За словами Санду, такі обстріли свідчать про свідомий терор Росії проти цивільного населення, житлового фонду, економіки та повсякденної інфраструктури. Очільниця Молдови закликала притягнути агресора до відповідальності за вчинені злочини та наголосила на необхідності подальшої міжнародної підтримки України для захисту її права на вільне й мирне життя.

Нагадаємо, внаслідок чергової атаки російських безпілотників на столицю вдень, 28 вересня, зафіксовано влучання у Шевченківському районі Києва. За даними кореспондента «Главкома», який перебуває на місці події, ворожий дрон улучив у будівлю Національної академії наук України. 

Наразі аварійно-рятувальні роботи завершено. У ДСНС повідомили, що кількість жертв внаслідок удару по НАН України збільшилась до двох. Під час проведення робіт з розбору завалів рятувальники виявили тіло людини.

За словами мiського голови, загалом від початку доби 28 вересня від атак російського агресора у столиці постраждали 14 людей. Шестеро із них наразі перебувають у стаціонарах міських лікарень.

Як відомо, Росія може використати війну проти України для розширення гібридних атак на Європу, а слабка реакція США створює ризик подальшої ескалації. Про це пише оглядач Девід Ігнатіус у The Washington Post.

Автор описав сценарій військової симуляції, яку провели за участю чинних членів Конгресу США, а також колишніх американських військових, дипломатів і розвідників. Умовна подія розгортається у 2028 році: війна Росії проти України залишається кровопролитним тупиком, після чого Москва вирішує скористатися ситуацією для подальшого розколу Європи та атакує Молдову.

Теги: росія війна Україна Мая Санду Київ

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