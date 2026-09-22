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У Голосіївському районі Києва після ранкового обстрілу сталася пожежа (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Голосіївському районі Києва після ранкового обстрілу сталася пожежа (фото)
Через атаку ворожого дрона на відкритій території спалахнули палети з керамічною плиткою
фото: ДСНС Києва/Facebook

Внаслідок пожежі у Голосіївському районі Києва жертв та постраждалих немає

Уранці 22 вересня внаслідок чергової ворожої атаки у Голосіївському районі столиці сталася пожежа. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м. Києві, інформує «Главком».

На відкритій території спалахнули палети з керамічною плиткою. Вогнеборці оперативно ліквідували загоряння на площі орієнтовно 100 кв. м. За цією адресою жертв та постраждалих немає.

У Києві горіли палети з керамічною плиткою
У Києві горіли палети з керамічною плиткою
фото: ДСНС Києва/Facebook
Вогнеборці оперативно ліквідували загоряння
Вогнеборці оперативно ліквідували загоряння
фото: ДСНС Києва

Нагадаємо, що вночі ворог поцілив у житлову п'ятиповерхівку в столиці, внаслідок чого поранень зазнали четверо людей. Повідомлення про вибухи у столиці з'явилися вночі 22 вересня. Ще перед цим Повітряні сили фіксували рух ворожих безпілотників у напрямку Києва – зокрема, повідомляли про реактивний БпЛА в районі Київського водосховища, який рухався у бік міста. 

До слова, триває 1672-й день повномасштабної війни Росії проти України.

Теги: пожежа Київ ДСНС обстріл

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