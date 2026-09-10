У Голосіївському районі Києва через атаку дрона пошкоджено будівлю, є постраждалі

Кількість постраждалих уточнюються

У Голосіївському районі столиці внаслідок падіння російського безпілотника пошкоджено нежитлову будівлю. За попередньою інформацією, є постраждалі. Про це сьогодні, 10 вересня, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

Спочатку мер зазначив, що внаслідок падіння БпЛА було пошкоджено нежитлове приміщення без займання та поранених. Однак згодом з'явилася інформація про необхідність медичної допомоги.

«Виклик медиків у Голосіївський район Києва. За попередньою інформацією, є постраждалі. Бригади виїхали», – написав Кличко.

У столиці під час падіння уламків тривала повітряна тривога через загрозу ворожих дронів. Обставини та кількість постраждалих уточнюються.

Нагадаємо, раніше у Голосіївському районі Києва внаслідок російського удару виникла пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі. Рятувальники оперативно ліквідували займання.