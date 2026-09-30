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The Guardian: Київ став прифронтовим містом

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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The Guardian: Київ став прифронтовим містом
Лук'янівський район Києва, який найбільше постраждав від російських атак
фото: The Guardian

Мешканці столиці готуються до важкої зими під атаками дронів і загрозою блекаутів

Київ суттєво змінився порівняно з літом: з кінця серпня російські війська регулярно атакують місто у світлу пору доби, використовуючи нові реактивні безпілотники. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

Гуркіт ППО, звуки вибухів і дим від обстрілів складів та АЗС стали щоденною реальністю, що порушує роботу навчальних закладів, підприємств і перетворює столицю на місто на передовій. Попереду на киян чекає холодна зима, яка через системні удари по енергетичній інфраструктурі загрожує тривалими відключеннями світла, опалення та водопостачання.

У межах підготовки до зими та загрози чергових блекаутів мешканці столиці вдаються до різних стратегій адаптації:

  • кияни запасаються автономними системами накопичення енергії, портативними зарядними пристроями, генераторами, паливом, туристичними плитами, консервами, сухими душами та запасами води;
  • мешканці ініціюють встановлення генераторів для забезпечення роботи ліфтів під час відключень та облаштування санітарних зон у підземних паркінгах, які слугують укриттями;
  • частина містян і компаній орендують житло у західних регіонах України (зокрема в Карпатах), щоб мати змогу виїхати зі столиці на випадок критичного погіршення умов чи психологічного виснаження;
  • у важкоуражених обстрілами районах, як-от Лук'янівка, торговці продовжують роботу біля зруйнованих ринків, а муніципальні служби відновлюють пошкоджені об'єкти.

Попри систематичні атаки, побутові труднощі та загрозу важких морозів, кияни демонструють високу здатність до самоорганізації та готовність долати зимові виклики.

Нагадаємо, внаслідок чергової атаки російських безпілотників на столицю вдень, 28 вересня, зафіксовано влучання у Шевченківському районі Києва. За даними кореспондента «Главкома», який перебуває на місці події, ворожий дрон улучив у будівлю Національної академії наук України. 

Наразі аварійно-рятувальні роботи завершено. У ДСНС повідомили, що кількість жертв внаслідок удару по НАН України збільшилась до двох. Під час проведення робіт з розбору завалів рятувальники виявили тіло людини.

За словами мiського голови, загалом від початку доби 28 вересня від атак російського агресора у столиці постраждали 14 людей. Шестеро із них наразі перебувають у стаціонарах міських лікарень.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що під час цієї атаки окупанти цілеспрямовано завдали ударів по цивільних та господарських об'єктах у різних куточках країни. Глава держави підкреслив, що Україна обов'язково відповість на російські терористичні удари, і закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України.

Теги: кияни Київ

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