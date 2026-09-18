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Окупанти атакували Київ балістикою

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Окупанти атакували Київ балістикою
У столиці працюють сили ППО
фото: glavcom.ua

Мер закликав киян не залишати укриття до завершення повітряної тривоги

У столиці під час повітряної тривоги працювали сили протиповітряної оборони. Мешканців закликали залишатися в укриттях. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, пише «Главком».

«У столиці працюють сили ППО. Київ під обстрілом балістикою. Перебувайте в укриттях!» – написав Кличко. Мер закликав киян не залишати укриття до завершення повітряної тривоги. Інформації про наслідки атаки та можливі руйнування на момент повідомлення не було.

Варто нагадати, що російські окупанти атакували Київську область. У Вишгородському районі після обстрілу спалахнула складська будівля. За попередньою інформацією, внаслідок атаки люди не постраждали. На місці працюють рятувальники, які ліквідовують пожежу. Наразі фахівці встановлюють масштаби пошкоджень та обставини займання. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

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Теги: балістичні ракети обстріл Україна війна Київ

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