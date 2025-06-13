Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 14-15 червня

15 червня у Києві відбудеться вечір Ліни Костенко до Дня батька

Цими вихідними, 14-15 червня, у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, у Театрі українського фольклору «Берегиня» відбудеться прем’єра вистави «Гуцулка Ксеня», а у Freedom Hall відбудеться вистава «Будьте як вдома» за мотивами п'єси Жана-Марі Шевре Squat. У Музеї історії міста Києва триває виставка «Тіні старого Києва».

До вашої уваги перелік подій, які відбудуться у Києві 14-15 червня:

Зміст

Музеї

14 червня – пішохідний квест «У пошуках міста Володимира»;

14 червня – кураторська екскурсія виставкою «Тіні старого Києва»;

до 20 липня – виставка «Український авангард. Еволюція. Поповнення колекції 4:0»;

до 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

Виставка «Тіні старого Києва»

Виставка відкриває місто, якого сучасні кияни вже не впізнають, але тіні якого назавжди залишаться у пам’яті поколінь і житимуть у творах мистецтва. Це затишні київські дворики, заплетені виноградом, бруковані вулиці середмістя, гасові міські ліхтарі, що нагадують про минуле, ще незабудовані краєвиди Києва та дніпровських схилів.

Експозиція поєднує живопис і графіку таких видатних українських митців як Василь Кричевський, Сергій Шишко, Людмила Морозова, Григорій Світлицький, Федір Коновалюк та інших – митців, які сформували багатовимірне бачення архітектурної еволюції міста. У відвідувачів буде можливість не лише помилуватись містом на роботах художників, а й порівняти конкретні локації у минулому та зараз, скориставшись спеціальним QR-кодом.

Коли: 14-15 червня, 12:00-19:00

Місце проведення: МВЦ Музею історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7, 4-й поверх.

до 30 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

14 червня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі:: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

15 червня – «Та тут же жив Грушевський!» – прогулянка садибою на Паньківській, 9 з відвідуванням виставки «Свої/чужі:: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

до 30 червня – виставка «Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)»;

щосуботи – кураторські екскурсії виставкою «Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)».

до 22 червня – персональна виставка художниці Лідії Селянко;

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

до 30 червня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 30 червня – виставка «Українські обличчя зони»;

до 17 червня – виставка акварелей Петра Юрченка з приватної колекції Василя Перевальського.

до 30 червня – виставка «Мереживо часу: світська мода на зламі століть».

до 22 червня – виставка «White Shadow – Біла Тінь: Художній світ вистави».

до 30 червня – виставка Tempo Primo;

14, 15 червня – пішохідні екскурсії Кудрявцем.

до 15 червня – виставка Віктора Зінченка;

15 червня – концерт Національної філармонії України.

14 червня – концерт фольклорного гурту «Веселі музики» Національної філармонії України «Голосіївський мануар».

до 30 червня – персональна виставка живопису Андрія Кулагіна.

до 15 червня – виставка «Львівська школа студійного скла. Пам’яті Франца Черняка (1938–2025)»;

до 29 червня – виставка «Ремесла, що живуть». Декоративне мистецтво в Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України;

до 20 липня – виставка «Подільський пересмішник». Твори Івана Гончара з колекції НМДМУ;

до 3 серпня – виставка «Саїнська зозулька». Орнаментальні мотиви української вишитої сорочки ХІХ–ХХ ст.». Із колекції НМДМУ.

14 червня – тематична екскурсія М. Павлишин «Постать Пилипа Орлика в експозиції Музею гетьманства»;

14–22 червня – виставка живопису Оксани Дашивець «Літо, за яким сумую»;

протягом червня – спільний виставковий проєкт Музею гетьманства та комунального закладу «Центр консервації археологічних предметів» «Пам’ятки Подолу – подорож у минуле».

15 червня – сеанс казкотерапії «Казка для всіх» від психолога, арттерапевта Музи Рощиної;

до 30 червня – виставка сценографії Людмили Нагорної;

постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

до 18 червня – персональна виставка «Танок води і світла» Олени Хохрякової.

15 червня – захід «American gospel singing workshop American Folk Concert with Benya Stewart and Company»;

до 15 червня – пересувна виставка «Україна і Українці» (давні світлини кінця ХІХ – І половини ХХ століть з історико-етнографічного альбому Івана Гончара «Україна й Українці»);

до 22 червня – виставка «Іканича: Маріупольська писанка».

15 червня – концерт класичної музики від Національної філармонії України;

Продовження виставок:

«Дорога до Воскресіння». Унікальні українські стародруки та ікони XVII-XVIII ст.;

«Митець національного сумління і бунту». До 95-річчя Ліни Костенко;

«Дух Шевченка нас гартує», присвяченої 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії

до 18 червня – виставка фоторобіт Оксани Чорної, офіцера служби зв’язків із громадськістю 53-ї окремої механізованої бригади імені Князя Володимира Мономаха «Наші будні бойові»;

до 20 червня – фотовиставка «Дитинство, засмучене війною» (до Дня захисту дітей, у межах проєкту «Ми діти твої, Україно»);

до 20 червня – виставка дитячих робіт «Мрії дитинства» (до Дня вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації).

до 15 червня – виставка «Навчитель». Виставка до Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу;

15 червня – пішохідна екскурсія «Київський «Латинський» квартал Косачів»;

до 30 червня – виставка «Страсна весна 30-х. Справа Спілки визволення України»;

14 червня – інтерактивна екскурсія «Жіночі обличчя Українського Парнасу»;

на замовлення – екскурсія англійською мовою «Welcome to Starytskyi House».

Концерти спільно з Національною філармонією України:

14 червня – Анатолій Юрченко.

14 червня – зустріч із Ю. Мичкою в межах виставки «Золтан Мичка. Лінія наступності»;

до 15 червня – виставка «Київ. Ритми»;

до 22 червня – виставка «Золтан Мичка. Лінія наступності»;

до 29 червня – музейний проєкт «Віч-на-віч з Миколою Ґе», з колекції музею;

до 30 листопада – виставка «Терещенківська, 9», присвячена історії музейної садиби.

14 червня – тематична екскурсія «Родинне гніздо Бунге та його видатні сини»;

15 червня – тематична екскурсія «Таємниці аптеки Бунге»;

до 30 червня – оглядові екскурсії музеєм.

до 15 червня – виставка «Мій музей»;

14–15 червня – «13-17: Історія Музею Ханенків», вулична екскурсія;

до 14 вересня – виставка «Бентежні роки. Митці з України в École de Paris»;

щосуботи – скетчинг у дворику Музею Ханенків;

щонеділі – кураторська екскурсія виставкою «Мій музей»;

щосуботи та щонеділі – екскурсія Музеєм Ханенків від Олександра Жука.

14 червня – виставка акварельного живопису Наталії Кохаль «Крихкий світ»;

14 червня – науково-історична виставка «Угорські винахідники» (за підтримки посольства Угорщини в Україні);

14 червня – виставка «Ода механіці та стану гри» (спільно з Державним музеєм іграшки МОН України та кафедрою «Конструювання машин» КПІ ім. І. Сікорського);

14 червня – оглядові та тематичні екскурсії на запит за телефоном: (044) 204-85-17;

14 червня – родинна субота: майстер-класи для дітей, кураторська екскурсія виставкою «Ода механіці та стану гри», тематична зустріч до Всесвітнього дня донора крові з Почесним донором України.

Виставки «Форма неосяжності Людмили Мєшкової» та «ПроЗорі»

Виставковий проєкт «Форма неосяжності Людмили Мєшкової» присвячений непересічній українській художниці керамічного живопису. Основою виставки стане монументальне керамічне панно «Майська ніч», яке експонується вперше з моменту його створення на початку 1990-х.

Найвідоміша робота Людмили Мєшкової «Земле, флюїди життя і розквіту світам Усесвіту посилай…» розміщена у штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі. В Україні її твори можна побачити в Будинку кіно, Будинку архітекторів, в екстер’єрі багатьох храмів, інтер’єрах готелів «Русь» і «Київ», у холах лікарні «Феофанія» і Головпоштамту.

Особливу вагу виставка набуває після трагічних подій січня 2025 року. Будинок у центрі Києва, де мешкала Людмила Мєшкова, зазнав суттєвих руйнувань внаслідок російської ракетно-дронової атаки. Квартира художниці була сильно пошкоджена вибуховою хвилею. Сама вона дивом вижила, але фактично втратила своє житло. Більшість робіт, на щастя, вціліли, однак сьогодні гостро стоїть питання про місце їх подальшого зберігання та експонування.

Коли: 14-15 червня, 11:00-17:00

Місце проведення: Український Дім, вул. Хрещатик, 2.

Театри

14 червня – вистава «Море… Ніч… Свічки…», невигадане життя на Середземному морі;

14 червня – вистава «Отелло», залізне море;

15 червня – вистава «Поїхати не можна залишитися», лірична комедія про кохання;

15 червня – вистава «Хлібне перемирʼя», сміятись/плакати/розуміти.

14 червня – вистава «Про вередливу Гусеницю та закоханого Черв’яка», романтична комедія;

15 червня – вистава «Мама для мамонтенятка».

Дитячий простір «У світі казок»:

14 червня – вистава «Коза-Дереза», жарт не на жарт.

14 червня – водевіль-модерн «Пристрасті дому пана Г.-П.»;

14, 15 червня – вистава «Мамо, де ти?»;

15 червня – екскурсія за лаштунки театру «Колесо» (проводить заслужена артистка України Валентина Бойко).

14 червня – музичні класики «Джазова абетка»;

15 червня – балет на 2 дії «Дюймовочка».

14 червня – практично комедія «Як я залишилася сама»;

14 червня – остання дія «Попіл»;

15 червня – повторні уривки про кохання без антракту «Фенілетиламін»;

15 червня – драма на 1 дію «Саша, винеси сміття».

14 червня – оперета «Летюча миша»;

15 червня – сімейна комедія «Сімейка Адамсів».

14 червня – вистава «Світ у горіховій шкаралупі», науково-практичний блокбастер;

15 червня – вистава «Камінний господар», романтична легенда.

Безіменна зірка

У провінційному румунському містечку, де зазвичай не зупиняються потяги, однієї весняної ночі зійшлися шляхи двох незнайомців. Вона – загадкова красуня без квитка, Мона, а він – талановитий вчитель космографії Марін Мірою, який виявився на вокзалі випадково. Їхня зустріч, здається, була зумовлена долею.

Вистава «Безіменна зірка» розгортається протягом однієї доби, показуючи, як за цей короткий час герої переживають ціле життя. Глядачі разом з Моною та Маріном шукатимуть відповіді на вічні питання: чи зможуть закохані зберегти свої почуття, який вибір зробить Мона, і що залишиться Маріну Мірою, який вірить, що «жодна зірка ніколи не відхиляється і ніколи не зупиняється на своєму шляху».

Коли: 14 червня, 16:00

Місце проведення: Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, вул. Богдана Хмельницького, 5 (м. «Театральна»).

«Білка, яка прожила 100 років»

Ця вистава розповідає столітню історію головної героїні, яка, на відміну від білок стокгольмського парку «Скансен» із їхньою жахливою пам'яттю, нічого не забуває. Протягом усього 20-го століття вона вчилася любити, відпускати, приймати себе та світ навколо. Її життя, здавалося б, незначне на тлі великих подій, але воно сповнене сентиментальних, затишних, веселих і зворушливих моментів.

Цю унікальну історію, яку героїня довго шукала, кому довірити, на сцені театру «Золоті ворота» представить режисер Стас Жирков. Розповість її своїм голосом, гумором та фантазією неперевершена Віталіна Біблів.

Коли: 14 червня, 18:00

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

«Будьте як вдома»

Вистава «Будьте як вдома» – це комедія за мотивами п'єси Жана-Марі Шевре Squat. Це весела і щемлива історія про те, що любов долає всі перепони, а безкорисна добра справа може змінити світ, зробити його трохи кращим.

Виставу присвячено світлій пам'яті Паші Лі.

Коли: 14-15 червня, 18:00

Місце проведення: Freedom Hall («Фрідом Хол»), вул. Кирилівська, 134.

«Гуцулка Ксеня»

У Театрі українського фольклору «Берегиня» відбудеться прем’єра вистави «Гуцулка Ксеня» в Києві за мотивами відомої оперети Я. Барнича. Етнічний українець приїжджає з самої Америки до Карпат, аби знайти собі наречену. Адже лише одруження з українською дівчиною відкриє йому шлях до спадку у мільйон доларів! Але що важливіше: справжні почуття чи багатство?

Коли: 15 червня, 18:00

Місце проведення: Театр «Берегиня», вул І. Миколайчука 3Б.

Бібліотеки

14 червня – екскурсія Вʼячеслава Дзвівалтовського «Косачі та інші знаменитості в Китаєві»;

щосуботи – англійський розмовний клуб «English speaking club».

до 15 червня – книжкова виставка «Голос України за Євроатлантичне майбутнє»;

протягом місяця – «Ігродень у молодіжній»;

щопонеділка – рубрика #ЛітературнийКалендар.

14-15 червня – виставка живопису Ольги Галагуз «Тепло натюрморту».

15 червня – літературно-розмовний клуб «Моя мова». Літературні читання «Уміння говорити… І Діяти».

14-15 червня – виставки картин Олени Букатчук «Барви душі» та Олени Смаль «Велюрові мрії».

15 червня – літературно-психологічний тренінг із Юлією Белінською.

14-15 червня – виставка витинанок студентів Київського національного університету будівництва і архітектури «Архетипи»;

14-15 червня – виставка робіт Лариси Пуханової «Хто сказав «мяу»?».

15 червня – розмовний клуб української мови в межах проєкту «Єдині» (попередня реєстрація обов’язкова);

15 червня – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».

14-15 червня – виставка медитативного малювання до Дня Києва;

Постійно діючі виставки (можливе проведення екскурсій і лекцій за попередньою домовленістю):

етнографічний простір вишивки та побуту, киргизький куточок «Кут ене босогосу»;

кімната-музей Д. М. Гнатюка;

виставка парфумів «Парфум – краса, яку не бачить око»;

виставка української порцеляни «Світ крихкої краси».

Концерти

До Дня Батька – Ліна Костенко

Ліна Костенко написала чимало віршів, які можна вважати присвяченими батькові. У своєму творчому доробку вона часто згадує свого батька Василя Костенка, який був педагогом і поліглотом. Він також постраждав від репресій 1930-х років. Один із таких віршів, який часто цитують, починається словами: «Я не забуду, тату, вас ніколи. Хоч як було, і голод, і зима…».

15 червня на сцену вийдуть артисти: Лариса Трояновська, Михайло Жонін, Анна Заклецька – ведуча заходів, телевізійна та радіоведуча, Павло Крахмальов, Маріна Ліферова – перекладачка жестовою мовою, Valery Podilsky – співак, автор, військовий.

Коли: 15 червня, 19:00

Місце проведення: Garnison Military Pub, вул. Хрещатик 15/4, 15/4

Kadnay

Український інді-електро-поп гурт Kadnay готується представити свій новий альбом «Квітами на глибині» на концерті просто неба у культурному просторі «В'ява» 15 червня. Цей альбом гурт називає «дзеркалом душі» та музичною сповіддю, що занурить слухачів у чуттєвий світ емоцій, спогадів, сумнівів та внутрішньої сили. Кожна пісня в альбомі пронизана темами любові, віри, внутрішнього пошуку та абсолютної щирості, обіцяючи стати частиною пульсу кожного, хто її почує.

На концерті, який розпочнеться о 19:30 (відкриття дверей о 17:00), окрім нових треків з альбому «Квітами на глибині», прозвучать і вже улюблені хіти Kadnay, такі як «Відпусти», «Станемо тишею», «Тобі», «Забери мене», Santana, Santiago та Disco Girl. Подія відбудеться біля Оранжереї на ВДНГ за адресою: проспект Академіка Глушкова, 1.

Коли: 15 червня, 19:30

Місце проведення: Культурний простір «Вʼява», проспект Академіка Глушкова, 1

Стендапи

«Стендап на даху»

Стендап на даху від «Світло» – можливість провести вихідний з гумором та відпочити після насиченого тижня. Виступатимуть для вас: Влад Галицький, Ярослав Пірог, Богдана Стаховська, Раміль Янгулов. У серці міста, на даху коворкінгу Kooperativkyiv, з якого відкривається шаленої краси вид на Київ

Коли: 15 червня, 19:30

Місце проведення: Kooperativ, вул. Січових Стрільців, 23А.

Стендап «Вечір нових жартів»

У неділю є можливість насолодитися непередбачуваним і, місцями, вульгарним гумором від крутих київських коміків, у закладі, розташованому у самому центрі столиці. Формат вечора передбачає перебування виступаючого на сцені довше звичайного, що дозволяє не намагатися скоротити думку, а максимально розгорнути глядачеві свій матеріал.

Дмитро Тютюн @dmytro_tyutyun Дмитро Захарченко @thehard.chenko Марк Сердюк @sviridyuk.mark44 Богдан Боярин @bod1qa Раміль Янгулов @ramil_yangulov Арсен Пучков @arsen.puchkov

Коли: 15 червня, 18:30

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.