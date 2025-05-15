Другий півфінал «Євробачення-2025»: пряма трансляція

13 травня відбувся перший півфінал Євробачення. За підсумками голосування, Україна увійшла до десятки фіналістів

Сьогодні, 15 травня, стартував другий півфінал Євробачення-2025. На сцену вийдуть представники 16 країн, а путівку до фіналу ортимають тільки 10 учасників.

О 22:00 розпочався другий півфінал 69-го пісенного конкурсу Євробачення, який проходить у швейцарському місті Базель.

«Главком» публікує пряму трансляцію Євробачення-2025.

Також публікуємо пряму трансляцію першого півфіналу Євробачення-2025 з коментаторської студії, де коментатори Тімур Мірошниченко та Влад Куран відповідатимуть на запитання глядачів наживо та робитимуть огляд виступів учасників.

«Суспільне Мовлення» транслює Євробачення-2025 наживо на телебаченні, диджиталі та радіо:

Хто виступить у другому півфіналі Євробачення-2025?

Австралія

Чорногорія

Ірландія

Латвія

Вірменія

Австрія

Велика Британія

Греція

Литва

Мальта

Грузія

Франція

Данія

Чехія

Люксембург

Ізраїль

Німеччина

Сербія

Фінляндія

Сьогодні, 15 травня, також на сцені виступатимуть Велика Британія, Франція та Німеччина, які автоматично потрапляють до фіналу.

Нагадаємо, що у ніч на 14 травня відбувся перший півфінал 69-го пісенного конкурсу «Євробачення» у швейцарському місті Базель. У ньому взяли участь 18 країн: Ірландія, Польща, Словенія, Естонія, Іспанія, Україна, Швеція, Португалія, Норвегія, Бельгія, Італія, Азербайджан, Сан-Марино, Албанія, Нідерланди, Хорватія, Швейцарія і Кіпр.

Визначено першу десятку фіналістів. Як відомо, Україна також потрапила до числа фіналістів. Букмекери відгадали 8 з 10 фіналістів першого півфіналу. До фіналу пройшли: Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія, Україна.

Фінал пісенного конкурсу заплановано на 17 травня, у Базелі на сцені знову з'явиться гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.