Другий півфінал «Євробачення-2025»: пряма трансляція
13 травня відбувся перший півфінал Євробачення. За підсумками голосування, Україна увійшла до десятки фіналістів
Сьогодні, 15 травня, стартував другий півфінал Євробачення-2025. На сцену вийдуть представники 16 країн, а путівку до фіналу ортимають тільки 10 учасників.
О 22:00 розпочався другий півфінал 69-го пісенного конкурсу Євробачення, який проходить у швейцарському місті Базель.
«Главком» публікує пряму трансляцію Євробачення-2025.
Також публікуємо пряму трансляцію першого півфіналу Євробачення-2025 з коментаторської студії, де коментатори Тімур Мірошниченко та Влад Куран відповідатимуть на запитання глядачів наживо та робитимуть огляд виступів учасників.
«Суспільне Мовлення» транслює Євробачення-2025 наживо на телебаченні, диджиталі та радіо:
- На сайтах «Суспільне Культура» та «Суспільне Євробачення»;
- На телеканалі «Суспільне Культура»;
- Прослухати на «Радіо Промінь».
Хто виступить у другому півфіналі Євробачення-2025?
- Австралія
- Чорногорія
- Ірландія
- Латвія
- Вірменія
- Австрія
- Велика Британія
- Греція
- Литва
- Мальта
- Грузія
- Франція
- Данія
- Чехія
- Люксембург
- Ізраїль
- Німеччина
- Сербія
- Фінляндія
Сьогодні, 15 травня, також на сцені виступатимуть Велика Британія, Франція та Німеччина, які автоматично потрапляють до фіналу.
Нагадаємо, що у ніч на 14 травня відбувся перший півфінал 69-го пісенного конкурсу «Євробачення» у швейцарському місті Базель. У ньому взяли участь 18 країн: Ірландія, Польща, Словенія, Естонія, Іспанія, Україна, Швеція, Португалія, Норвегія, Бельгія, Італія, Азербайджан, Сан-Марино, Албанія, Нідерланди, Хорватія, Швейцарія і Кіпр.
Визначено першу десятку фіналістів. Як відомо, Україна також потрапила до числа фіналістів. Букмекери відгадали 8 з 10 фіналістів першого півфіналу. До фіналу пройшли: Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія, Україна.
Фінал пісенного конкурсу заплановано на 17 травня, у Базелі на сцені знову з'явиться гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.
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