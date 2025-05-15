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Другий півфінал «Євробачення-2025»: пряма трансляція

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Другий півфінал «Євробачення-2025»: пряма трансляція
Стартував другий півфінал Євробачення-2025
фото: instagram.com/eurovision

13 травня відбувся перший півфінал Євробачення. За підсумками голосування, Україна увійшла до десятки фіналістів

Сьогодні, 15 травня, стартував другий півфінал Євробачення-2025. На сцену вийдуть представники 16 країн, а путівку до фіналу ортимають тільки 10 учасників.

О 22:00 розпочався другий півфінал 69-го пісенного конкурсу Євробачення, який проходить у швейцарському місті Базель.

«Главком» публікує пряму трансляцію Євробачення-2025.

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Також публікуємо пряму трансляцію першого півфіналу Євробачення-2025 з коментаторської студії, де коментатори Тімур Мірошниченко та Влад Куран відповідатимуть на запитання глядачів наживо та робитимуть огляд виступів учасників.

«Суспільне Мовлення» транслює Євробачення-2025 наживо на телебаченні, диджиталі та радіо:

Хто виступить у другому півфіналі Євробачення-2025?

  • Австралія
  • Чорногорія
  • Ірландія
  • Латвія
  • Вірменія
  • Австрія
  • Велика Британія
  • Греція
  • Литва
  • Мальта
  • Грузія
  • Франція
  • Данія
  • Чехія
  • Люксембург
  • Ізраїль
  • Німеччина
  • Сербія
  • Фінляндія
Другий півфінал «Євробачення-2025»: пряма трансляція фото 1

Сьогодні, 15 травня, також на сцені виступатимуть Велика Британія, Франція та Німеччина, які автоматично потрапляють до фіналу.

Нагадаємо, що у ніч на 14 травня відбувся перший півфінал 69-го пісенного конкурсу «Євробачення» у швейцарському місті Базель. У ньому взяли участь 18 країн: Ірландія, Польща, Словенія, Естонія, Іспанія, Україна, Швеція, Португалія, Норвегія, Бельгія, Італія, Азербайджан, Сан-Марино, Албанія, Нідерланди, Хорватія, Швейцарія і Кіпр.

Визначено першу десятку фіналістів. Як відомо, Україна також потрапила до числа фіналістів. Букмекери відгадали 8 з 10 фіналістів першого півфіналу. До фіналу пройшли: Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія, Україна.

Фінал пісенного конкурсу заплановано на 17 травня, у Базелі на сцені знову з'явиться гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

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Теги: Євробачення конкурс пісня

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