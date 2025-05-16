Родичка Навального очолила Національний заповідник на Київщині

Попереднього генерального директора Олексія Лукашевича було усунено з посади рішенням суду від 30 квітня через звинувачення в отриманні неправомірної вигоди

Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав» отримав нову керівницю, яка є родичкою російського політичного опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Моя Київщина».

Як зазначають у виданні, попереднього генерального директора Олексія Лукашевича було усунено з посади рішенням суду від 30 квітня через звинувачення в отриманні неправомірної вигоди. Йому також обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Керувати заповідником призначено Марину Навальну, двоюрідну сестру померлого російського опозиційного політика Олексія Навального. Раніше вона очолювала науково-дослідний відділ «Музею Заповіту Тараса Шевченка». Марина Навальна – депутатка Переяславської міської ради від партії «За майбутнє» і загалом була депутаткою чотирьох скликань, доктор філологічних наук, професорка.

Нагадаємо, Олексій Навальний помер 16 лютого 2024 року в колонії в Ямало-Ненецькому окрузі РФ, де відбував покарання у справі про «екстремізм».

У Бучі 12 березня 2022 року окупанти вбили 60-річного Іллю Навального, родича російського опозиціонера. Під російською окупацією перебувало і село Нове Залісся Бородянської селищної громади. В ньому мешкають родичі Навального, після аварії на ЧАЕС переселені із села Залісся. У Заліссі народилася і Марина Навальна. Тільки її родину у 1986 році евакуювали до Переяслава.

Російський політик підтримував Революцію гідності, однак не вважав, що окупований Крим треба просто повернути Україні. «Крим – це що, бутерброд з ковбасою, щоб його туди-сюди повертати?», – казав він. Водночас він виступав за «чесний референдум» у Криму. Згодом Навальний заявив: Росія повинна негайно припинити агресію проти України, звільнити всі українські території включно з Кримом і почати переговори про репарації.

У 2023 році він Навальний зазначав, що Путін розв'язав несправедливу агресивну війну проти України під безглуздими приводами: «Які кордони в України? Такі самі, як і в Росії, – міжнародно визнані, визначені 1991 року. Ми, Росія, їх теж тоді визнали. Ці кордони Росія повинна визнавати й зараз».

У березні 2015 року, коли тривали бої на Донбасі, в інтерв'ю The Washington Post він казав: «Я не думаю, що постачання летальної зброї суттєво змінить ситуацію. Факт у тому, що воєнна перемога України над Росією неможлива. Путін отримає нові підтвердження, що американці, а не українці воюють в Україні». Натомість пропонував Заходу запровадити тотальну заборону на в'їзд усім поплічникам режиму Путіна.

«Один постріл із «Джавеліна» коштує $230 тис. За ці ж гроші ми отримаємо 200 млн переглядів реклами різних форматів та забезпечимо не менше 300 тис. переходів за посиланнями або не менше 8 млн переглядів відео з правдою про те, що відбувається в Україні», – заявляв він у квітні 2022 року.