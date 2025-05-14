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Білоус, якого звинувачують у домаганнях, залишив посаду директора Молодого театру

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Білоус, якого звинувачують у домаганнях, залишив посаду директора Молодого театру
Андрій Білоус подав заяву на звільнення з театру
фото з відкритих джерел

КМДА наголошує, що усі подальші кадрові рішення щодо тимчасового виконання обов’язків керівника театру будуть ухвалені відповідно до нормативно-правових актів в установленому порядку

Андрій Білоус залишив посаду директора-художнього керівника Київського академічного Молодого театру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Андрій Білоус подав заяву на звільнення за угодою сторін. Відповідний наказ Департаменту культури КМДА вже підписаний. Зазначається, що усі подальші кадрові рішення щодо тимчасового виконання обов’язків керівника театру будуть ухвалені відповідно до нормативно-правових актів в установленому порядку.

«Департамент культури неодноразово заявляв про принципову позицію щодо неприпустимості будь-яких проявів харасменту, дискримінації та вчинення образливих чи принизливих дій у комунальних закладах культури», – йдеться у заяві КМДА.

Як відомо, викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса дівчина, яка не назвала своє ім'я, звинуватила у сексуальних домаганнях. Дівчина-анонім стверджує, що Білоус нібито надіслав їй фотографії інтимних місць інших студенток і попросив її надіслати такі ж. У навчальному закладі заявили, що жодних офіційних заяв щодо цього не отримували, а також додали, що звернулися до поліції.

Згодом Андрій Білоус вперше відреагував на звинувачення в домаганнях у свій бік. Педагог зазначив, що подав заяву в поліцію.

Столична поліція продовжує розслідувати кримінальне провадження на підставі звернень осіб, які звинуватили завідувача кафедри акторського мистецтва та режисури драми Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого і керівника Молодого театру Андрія Білоуса у сексуальних домаганнях.

До слова, відповідно до рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 24 квітня 2025 року, Андрію Білоусу надано вчене звання доцента кафедри акторського мистецтва та режисури драми Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.

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Теги: театр КМДА Андрій Білоус

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