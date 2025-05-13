Український гурт заявив, що «Квартал 95» незаконно використав їхню пісню

Гурт Zwyntar: Ми вважаємо це ударом по нашій репутації і не хочемо асоціюватися зі студією «Квартал 95»

Студія «Кварталу» використала пісню «Мексиканець» гурту Zwyntar

Студія «Квартал 95» неправомірно використала музику із пісні «Мексиканець» гурту Zwyntar, переспівавши та утворивши «похідний твір», під час одного зі своїх виступів. Про це повідомляє гурт Zwyntar у своїх соцмережах, повідомляє «Главком».

У публікації йдеться, що 10 травня 2025 року «Квартал 95» у своєму концерті використав музику із пісні «Мексиканець», створивши фактично «похідний твір». Монетизоване відео цього виступу з музикою гурту є на ютуб-каналі студії.

«Перед цим 11 квітня 2025 року до нас звернулася музична редакторка «Кварталу» та «Ліги сміху», якій ми відповіли, що категорично проти використання нашої музики (див. скрін). Не отримавши дозволу на використання нашої пісні, Студія «95-й квартал», посилаючись на ст. 21 Закону України «Про авторське право і суміжні права», використала музику з нашої пісні «Мексиканець», назвавши свій «твір» пародією. На нашу думку і думку юристів, з якими ми консультувалися, створений студією 95-й квартал «витвір мистецтва» не підпадає під визначення терміну «пародія» у розумінні закону, оскільки жодним чином не має у своєму змісті комічного та сатиричного характеру по відношенню до подій у створеній нами пісні «Мексиканець», – зазначає гурт.

Гурт зазначає, що Студія «Квартал 95» використала під час комерційного концерту їхній твір попри пряму заборону, прикриваючись висловлюваннями, що нібито було утворено пародію на «Мексиканця».

Також вони додали, що вони дуже обурені використанням їхньої музики у «подібних проєктах»: «Ми вважаємо це ударом по нашій репутації і не хочемо жодним чином асоціюватися із «творчістю» чи політичним контекстом Студії 95 квартал. Це принципове питання, і це грубе порушення етики, на яке ми не будемо закривати очі».

Zwyntar називають своє звернення до студії «Квартал 95» претензією у досудовому порядку.

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Комунікація гурту Zwyntar з музичною редакторкою студії «Квартал 95» фото: Zwyntar/Facebook

У самому описі до концерту «Кварталу 95» зазначено: «Музичні, літературні та відео пародії створені відповідно до ст. 21 Закону України «Про авторське право і суміжні права» на основі та з використанням творів: «Мексиканець» (O. Voloshyn, O.Zhylenko, S.Vdovychenko, Y.Pavliuchkov) гурт Zwyntar». Також до цього повідомлення прикріплене посилання на пісню, яке веде не на офіційний канал гурту Zwyntar, а на неофіційний YouTube-канал, який викладає пісні разом із їхніми текстами.

фото: скриншот опису концерту «Кварталу 95»

Гурт назвав таке посилання на їхню роботу «цинічним», тому що посилання не на їхній офіційний YouTube ускладнює можливість просто оскаржити неправомірне використання музики через YouTube-страйк.

Нагадаємо, що «Квартал 95» отримав дозвіл держави використовувати у своєму фільмі російську мову. Рада з державної підтримки кінематографії при Держкіно погодила ТОВ «Квартал 95» використання інших мов у фільмі «Раша гудбай».

Також українська ведуча та акторка Олена Кравець прокоментувала своє звільнення зі студії «Квартал 95» у 2022 році. «Всередині я розуміла: настав момент іти далі», – зазначила акторка.

До слова скандальний український репер та продюсер Потап виправдався, чому виконує пісні російською мовою.