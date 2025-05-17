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Букмекери перед фіналом оновили ставки на «Євробачення-2025»: на якому місці Україна

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Гурт KAJ, якому букмекери прогнозують перемогу
фото: humorgruppenkaj

За перемогу у «Євробаченні» змагатимуться 26 країн

У суботу, 17 травня, відбудеться гранд-фінал 69-го пісенного конкурсу «Євробачення-2025». Найбільше шансів на перемогу (40%) має шведський гурт KAJ із піснею Bara bada bastu. Україну під сьомим номером представлятиме гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. Букмекери прогнозують українцям 15-те місце. Як інформує «Главком», усі прогнози можна відстежувати на сайті Eurovision World.

Український гурт може перемогти з імовірністю в 1%.

Букмекери перед фіналом оновили ставки на «Євробачення-2025»: на якому місці Україна фото 1

Український гурт Ziferblat перебуває на 15-й позиції з імовірністю перемоги в 1%.

Нагадаємо, що цьогоріч «Євробачення-2025» приймає швейцарське місто Базель. За перемогу змагатимуться 26 країн.

У ніч на 14 травня відбувся перший півфінал 69-го пісенного конкурсу «Євробачення» у швейцарському місті Базель. У ньому взяли участь 18 країн: Ірландія, Польща, Словенія, Естонія, Іспанія, Україна, Швеція, Португалія, Норвегія, Бельгія, Італія, Азербайджан, Сан-Марино, Албанія, Нідерланди, Хорватія, Швейцарія і Кіпр.

Визначено першу десятку фіналістів: Україна також потрапила до числа фіналістів. Букмекери відгадали 8 з 10 фіналістів першого півфіналу. До фіналу пройшли: Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія, Україна.

Також 15 травня відбувся другий півфінал 69-го пісенного конкурсу «Євробачення» у швейцарському місті Базель. До фіналу пройшли: Литва, Ізраїль, Вірменія, Данія, Австрія, Люксембург, Фінляндія, Латвія, Мальта, Греція.

Автоматично у фінал проходять Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія. Це країни, які є найбільшими фінансовими донорами Європейської мовної спілки (EBU). А Швейцарія потрапляє автоматично у фінал, як країна-переможниця минулорічного конкурсу.

Фінал «Євробачення-2025» відбудеться вже цієї суботи, 17 травня, о 22:00. 

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Теги: пісня букмекери Євробачення

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