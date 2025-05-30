У столичному метро відкрилась виставка дитячих малюнків «Парасолька дитинства»

Мета виставки – нагадати суспільству про важливість підтримки дітей, про обов’язок розкрити над ними «парасольку дитинства»

Експозиція включає 14 дитячих історій та малюнків, створених до та під час повномасштабного вторгнення

Напередодні Міжнародного дня захисту дітей у вестибюлі станції метро «Золоті ворота» відкрилась виставка дитячих малюнків «Парасолька дитинства». Про це повідомили у комунальному підприємстві «Київський метрополітен», інформує «Главком».

Організатором виставки є благодійна організація «Благодійний фонд Діти Героїв», що опікується дітьми, які втратили одного або двох батьків унаслідок війни.

Мета виставки – нагадати суспільству про важливість підтримки дітей, про обов’язок розкрити над ними «парасольку дитинства» – створити простір безпеки, любові та турботи. Простір, де дитинство знову стане таким, яким і має бути: світлим, грайливим і захищеним.

Експозиція включає 14 дитячих історій та малюнків, створених до та під час повномасштабного вторгнення. Ілюстрації відображають внутрішній світ дітей, їхні переживання через війну та, водночас, віру в добро та надію в майбутнє.

Виставка «Парасолька дитинства» триватиме до 12 червня у вестибюлі станції метро «Золоті ворота» фото: О «Благодійний фонд Діти Героїв»

«Створення малюнків – це частина комплексної психологічної підтримки, яку надає фонд. Адже це не лише творчість – це спосіб відновлення та зміцнення внутрішньої сили й опори кожної дитини», – йдеться у повідомленні.

Виставка триватиме до 12 червня у вестибюлі станції метро «Золоті ворота».

Нагадаємо, система знищення ідентичності української молоді на тимчасово окупованих територіях відбувається через формальну та неформальну освіту. Російська машина мілітаризації підгрібає дітей будь-якого віку, у тому числі й дошкільнят.

До слова, першочергове право на зарахування до державних садочків та шкіл, а також право на безоплатне харчування у навчальних закладах, саме такі пільги може отримати дитина, яка має статус постраждалої внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Отримати такий статус можна протягом 30 календарних днів.