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У столичному метро відкрилась виставка дитячих малюнків «Парасолька дитинства»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У столичному метро відкрилась виставка дитячих малюнків «Парасолька дитинства»
Мета виставки – нагадати суспільству про важливість підтримки дітей, про обов’язок розкрити над ними «парасольку дитинства»
фото: Київський метрополітен

Експозиція включає 14 дитячих історій та малюнків, створених до та під час повномасштабного вторгнення

Напередодні Міжнародного дня захисту дітей у вестибюлі станції метро «Золоті ворота» відкрилась виставка дитячих малюнків «Парасолька дитинства». Про це повідомили у комунальному підприємстві «Київський метрополітен», інформує «Главком». 

Організатором виставки є благодійна організація «Благодійний фонд Діти Героїв», що опікується дітьми, які втратили одного або двох батьків унаслідок війни.

Мета виставки – нагадати суспільству про важливість підтримки дітей, про обов’язок розкрити над ними «парасольку дитинства» – створити простір безпеки, любові та турботи. Простір, де дитинство знову стане таким, яким і має бути: світлим, грайливим і захищеним.

Експозиція включає 14 дитячих історій та малюнків, створених до та під час повномасштабного вторгнення. Ілюстрації відображають внутрішній світ дітей, їхні переживання через війну та, водночас, віру в добро та надію в майбутнє.

Виставка «Парасолька дитинства» триватиме до 12 червня у вестибюлі станції метро «Золоті ворота»
Виставка «Парасолька дитинства» триватиме до 12 червня у вестибюлі станції метро «Золоті ворота»
фото: О «Благодійний фонд Діти Героїв»

«Створення малюнків – це частина комплексної психологічної підтримки, яку надає фонд. Адже це не лише творчість – це спосіб відновлення та зміцнення внутрішньої сили й опори кожної дитини», – йдеться у повідомленні.

Виставка триватиме до 12 червня у вестибюлі станції метро «Золоті ворота». 

Нагадаємо, система знищення ідентичності української молоді на тимчасово окупованих територіях відбувається через формальну та неформальну освіту. Російська машина мілітаризації підгрібає дітей будь-якого віку, у тому числі й дошкільнят.

До слова, першочергове право на зарахування до державних садочків та шкіл, а також право на безоплатне харчування у навчальних закладах, саме такі пільги може отримати дитина, яка має статус постраждалої внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Отримати такий статус можна протягом 30 календарних днів.

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Теги: метро виставка Київ діти війна

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