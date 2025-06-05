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Британія готувала таємний план на випадок смерті принцеси Уельської від раку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Британія готувала таємний план на випадок смерті принцеси Уельської від раку
Кейт Міддлтон оголосила, що має ремісію у лікуванні раку
фото із відкритих джерел

Журналісти дізнались назву таємної операції на випадок смерті дружини принца Вільяма від раку

Британська королівська родина підготувала план дій у разі смерті принцеси Уельської Кетрін (Кейт Міддлтон) від раку. Про це йдеться у книзі королівського хронікера Бертрана Декерса «Кейт: той самий день, коли…», яка надійде у продаж 11 червня, пише «Главком» із посиланням на видання Le Figaro.

Назва плану королівської родини на випадок смерті принцеси та його деталі досі трималися в таємниці. Проте Декерс вважає, що заходи могли отримати назву «Операція «Міст Редінга» (ORB) для позначення протоколу, запланованого на випадок смерті принцеси Уельської.

За словами Бертрана Декерса, саме принц Вільям обрав це кодове ім'я, рішення, яке було далеко не тривіальним. «Редінг – це назва міста в Беркширі, де народилася Кейт 9 січня 1982 року», – пише автор, який також пояснює символіку ініціалів ORB. «Скорочення цього кодового імені, ORB, стосується однієї з найсимволічніших перлин Лондонського Тауера – глобуса, увінчаного хрестом, що символізує Землю, над якою панує Бог, який кладуть у ліву руку кожного правителя в день його коронації».

Нагадаємо, у січні 2024 року у Кейт Міддлтон діагностували рак, про що вона сама повідомила у березні того ж року. Їй було запропоновано провести курс профілактичної хіміотерапії. У вересні принцеса розповіла про його успішне завершення, а у листопаді минулого року вперше з'явилася на публіці після майже річної перерви. У січні 2025 року вона повідомила про ремісію раку.

Букінгемський палац традиційно заздалегідь готує плани дій у разі смерті когось із членів родини. Так, у лютому минулого року стало відомо про готовність плану передачі влади у разі смерті короля Чарльза III. План отримав кодову назву «Менайський міст» та описував передачу влади принцові Вільяму.

Нагадаємо, нещодавно король Чарльз III та Королева Камілла здійснили свій перший візит до Канади як монархи, який набуває особливого значення на тлі заяв Дональда Трампа про можливу анексію Канади як «51-го штату Америки». Цей тур широко інтерпретується як демонстрація суверенітету Канади та міцності її зв'язків з Короною. 

Теги: Велика Британія Кейт Міддлтон король

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