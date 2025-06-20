Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 21-22 червня

Театр юного глядача запрошує на прем'єрну виставу «Шерлок Холмс і Доктор Ватсон. Небезпечне розслідування»

Цими вихідними, 21 та 22 червня, у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, у Музеї української діаспори проходить персональна виставка художниці Лідії Селянко, а у Музеї-майстерні І. П. Кавалерідзе – персональна виставка живопису Андрія Кулагіна. Театр юного глядача запрошує на прем'єрну виставу «Шерлок Холмс і Доктор Ватсон. Небезпечне розслідування». Також цими вихідними відбудуться концерти українських співачок Тоні Матвієнко та Kola.

До вашої уваги перелік подій, які відбудуться у Києві 21-22 червня:

Зміст

Музеї

до 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;

до 30 серпня – виставка «Тіні старого Києва»;

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

Виставка «Український авангард. Еволюція. Поповнення колекції 4.0»

Виставка «Український авангард. Еволюція. Поповнення колекції» відбудеться в МВЦ Музею історії міста Києва, і є ілюстрацією продовження тривалої та ґрунтовної роботи з дослідження, популяризації та збереження українського авангардного мистецтва. Музей авангарду стрімко розвивається, а колекція невпинно поповнюється новими надходженнями – лише за останні кілька місяців додалось 30 робіт, з яких 20 були подаровані меценатами та партнерами. Серед них є твори, що охоплюють витоки авангарду, і творчість митців «передавангарду», і «класичний авангард», і розвиток українського авангардизму у ХХ–ХХІ століттях.

Також на виставці будуть представлені роботи таких українських художників – Миколи Кричевського, Алли Горської, Опанаса Заливахи, Ганни Старицької, Наума Соболя, Анатолія Тартаковського, Макса Вітика, Володимира Буднікова, Ангеліни Гафинець, Миколи Новікова, Любомира Медведя, Владислава Мамсікова.

Коли: до 20 липня, Ср.-Нд.: 12:00-19:00, Пн-Вт.: вихідні

Місце проведення: МВЦ Музею історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7, 1-й поверх.

Виставка «На фестини до Києва. Смачна історія крізь віки»

Масштабний виставковий проєкт «На фестини до Києва. Смачна історія крізь віки» покликаний показати розвиток міської гастрономічної культури – від часів Київської Русі до сьогодення.

Які смакові уподобання мали кияни княжої доби? Чим частували гостей козацькі старшини? Якими були правила етикету у вишуканому товаристві Києва ХІХ ст.? На яких харчах доводилося виживати містянам у буремні роки ХХ ст. і через що пройти у період сумнівних соціально-політичних експериментів радянського часу? Якою є сучасна українська кухня та які гастрономічні принади нам вдалося зберегти до сьогодні?

Відповіді на ці питання можна дізнатися, відвідавши виставку. А кіностудія Film.ua спеціально для цієї події відтворила та зафільмувала п'ять відеорецептів страв, що ілюструють різні історичні епохи.

Коли: до 20 липня, ср-нд, 12:00-19:00

Місце проведення: Музей історії міста Києва, вул. Б. Хмельницького, 7, 3 поверх.

21-22 червня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

21 червня – тематичний захід «Історичні вправи в Домі Грушевських»;

21 червня – до 125-річчя від дня народження Катерини Грушевської тематичний захід «Золота Кулюня»;

до 30 червня – виставка «Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)»;

до 30 грудня – виставка «Cвої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

щосуботи – кураторські екскурсії виставкою «Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)».

до 22 червня – персональна виставка художниці Лідії Селянко;

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

до 30 червня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 30 червня – виставка «Українські обличчя зони».

21 червня – вечірка «Чарльстон до світанку»;

до 30 червня – виставка «Мереживо часу: світська мода на зламі століть».

до 22 червня – виставка «White Shadow – Біла Тінь: Художній світ вистави».

21 червня – лекція мистецтвознавиці Катерини Липи з циклу «Ампір і класицизм»;

до 30 червня – виставка Tempo Primo.

21 червня – виставка Андрія Черненка.

22 червня – арттерапія для людей з інвалідністю «Вчимося малювати і не тільки».

21-30 червня – персональна виставка живопису Андрія Кулагіна.

до 29 червня – виставка «Ремесла, що живуть». Декоративне мистецтво в Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України;

до 20 липня – виставка «Подільський пересмішник». Твори Івана Тарасовича Гончара з колекції НМДМУ;

до 3 серпня – виставка «Саїнська зозулька». Орнаментальні мотиви української вишитої сорочки ХІХ–ХХ ст.». Із колекції НМДМУ;

до 31 серпня – виставка «Живопис другої пол. ХХ – ХХІ ст. з колекції НМДМУ».

Виставка «Ремесла, що живуть»

Виставкова експозиція презентує близько 150 творів ІІ половини ХІХ – поч. ХХІ ст. з колекції музею. Серед них є справжні музейні раритети, привезені з експедицій ще з часів формування музейної колекції на чолі з її фундаторами Миколою Біляшівським та Данилом Щербаківським, а потім збережені поколіннями музейників.

Виставка експонує музейні пам’ятки, які належать до світової спадщини ЮНЕСКО та визнанні надбанням людства. Це твори петриківського декоративного розпису, предмети з кримськотатарським орнаментом «Орьнек», писанки (лівобережна і правобережна Україна) та вироби Косівської мальованої кераміки.

Серед представлених авторів – видатні українські митці: Тетяна Пата, Володимир Глущенко, Марфа Тимченко, Надія Білокінь, Віра Павленко, Ганна Павленко-Черниченко, Надія Бабенко, Василь Карась, Гаврило Пошивайло, Паулина Цвілик та багато інших.

Коли: до 29 червня, ср-нд, 12:00-19:00

Місце проведення: Національний музей декоративного мистецтва України, вул. Лаврська, 9, корпус 2.

21 червня – пішохідна екскурсія В.О. Панченка «Стежками козацького Подолу»;

21-22 червня – виставка живопису Оксани Дашивець «Літо, за яким сумую»;

протягом червня – спільний виставковий проєкт Музею гетьманства та комунального закладу «Центр консервації археологічних предметів» – «Пам’ятки Подолу – подорож у минуле».

до 30 червня – виставка сценографії Людмили Нагорної;

постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

21 червня – 31 серпня – дослідницько-реконструкторський виставковий проєкт «Окупована спадщина» (реконструкція традиційного одягу окупованих областей України);

21 червня – 6 липня – виставка традиційних українських народних строїв із приватної колекції Марини Баталової «Пам’ять серця»;

до 22 червня – виставка «Іканича: Маріупольська писанка»;

22 червня – 5 липня – друга підсумкова виставка «Творчість та смак поколінь» проєкту «Мозаїка спадщини України».

21 червня – показ фільму про Чорнобильську зону відчуження «Подорож пекельною рікою», про участь Ліни Костенко в гуманітарних пошуково-рятівних експедиціях.

Продовження виставок:

«Дорога до Воскресіння». Унікальні українські стародруки та ікони XVII-XVIII ст;

«Митець національного сумління і бунту». До 95-річчя Ліни Костенко;

«Дух Шевченка нас гартує», присвяченої 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії.

до 30 червня – виставка «Страсна весна 30-х. Справа Спілки визволення України»;

до 6 липня – виставка живопису «Цвіт київських кантів» Валентини Давиденко;

22 червня – інтерактивна екскурсія «Жіночі обличчя Українського Парнасу».

Концерти спільно з Національною філармонією України:

21 червня – «Ой, заграйте, музиченьки»;

21 червня – інтерактивна екскурсія «Жіночі обличчя Українського Парнасу»;

на замовлення – екскурсія англійською мовою «Welcome to Starytskyi House».

до 29 червня – музейний проєкт «Віч-на-віч з Миколою Ґе», з колекції музею в історичному контексті;

до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби.

Виставка «Золтан Мичка. Лінія наступності»

Проєкт «Золтан Мичка. Лінія наступності» представляє творчість відомого закарпатського митця, народного художника України, художника унікального обдарування, творчість якого позначена колірною експресією, тонким мистецьким смаком, філософськими роздумами та неймовірною свободою пластичного висловлювання.

Громадський і культурний діяч, засновник і очільник Мукачівської картинної галереї, ініціатор і організатор численних українських та міжнародних пленерів, здібний учень і водночас талановитий учитель, щирий на спілкування, Золтан Мичка був центром тяжіння різних поколінь, своєрідним містком між традиційним надбанням і сучасними інноваціями. Упродовж усього життя митець неухильно дотримувався свого життєвого кредо: «Мистецтво – еліксир, зброя, якою ми служимо майбутньому, виражаючи свої почуття, думки і переживання, формуючи долю наступних поколінь».

Понад вісімдесят живописних робіт різних років із колекції родини митця, Національного музею «Київська картинна галерея» та приватних зібрань дають уявлення про різнобічну мистецьку палітру художника впродовж його 45-річного творчого сходження. Поряд із творами Мички в експозиції представлено роботи попередників, вчителів, друзів, а також художників молодшої генерації, однодумців, учнів.

Коли: до 22 червня, з 11:00 до 18:00 (крім понеділка та четверга); з 11:00 до 19:00 у вівторок. Каса працює до 17:20 (до 18:20 у вівторок).

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

до 30 червня – оглядові екскурсії музеєм.

21 червня – лекція «Теос/Ерос. Сакральне та тілесне в образі Святого Себастьяна» (розповідає Павло Золотуха);

до 14 вересня – виставка «Бентежні роки. Митці з України в École de Paris»;

щосуботи – скетчинг у дворику Музею Ханенків;

щонеділі – кураторська екскурсія виставкою «Мій музей»;

щонеділі – читай-дворик (авторські читання, розмови, артмайстерні. Для дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку);

щосуботи та щонеділі – екскурсія Музеєм Ханенків від Олександра Жука.

Театри

21 червня – пікантна комедія «Ідеальна пара»;

21 червня – постскриптум «Чорний дрізд»;

22 червня – трагікомедія про вареники та 90-ті «Сімейний альбом / Album di Famiglia»;

22 червня – гостра сатира «Віддайте тіло».

21 червня – вистава «Троє поросят», віршована комедія;

22 червня – вистава «Котик та Півник», весела казка про дружбу.

Дитячий простір «У світі казок»:

21 червня – вистава «Дюймовочка», казка диваків.

21 та 22 червня – городська байка з піснями танцями та цимісом «У Києві, на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?»;

21 та 22 червня – романтичний трилер «Double Double або Загадкова пастка».

21 червня – мюзикл-казка на дві дії «Як козаки змія приборкували»;

21 червня – концерт артистів хору «Магія Мішеля Леграна»;

22 червня – балет на дві дії «Коппелія. Нова історія ляльки».

21 червня – екскурсія «За лаштунками Молодого»;

21 червня – пластично-драматичний епос «Праматері степів», прем’єра;

21 червня – комедія «Симулянти»;

22 червня – драма «Небезпечні зв’язки».

21 червня – мюзикл «Чикаго»;

22 червня – комічна кантата «Кавова кантата» (фойє).

21 червня – казка для сімейного перегляду «Пеппі»;

22 червня – філософський трилер «Море-океан», розіграний комедійними персонажами.

Прем'єра. Шерлок Холмс і Доктор Ватсон. Небезпечне розслідування

Рано-вранці в будинку містера Холмса з’явилася cхвильована молода жінка, одягнена в чорне, з густою вуаллю на обличчі. Дуже змарніла, аж сіра, її неспокійні очі злякано бігали, немов у зацькованої тваринки. Це початок загадкової історії про небезпечне розслідування смерті, що сталася, і, упередження тієї, що могла статися.

Шерлок Холмс – хоробрий і винахідливий детектив, який за інтуїцією та гострою цікавістю до будь-якого предмета, розкриває найбільш заплутані злочини.

Вистава втілена за двома оповіданнями відомого письменника Артура Конан Дойла «Детектив при смерті» та «Пістрява стрічка». Вони в переліку творів шкільної літератури, але постановка чітко вписується в формат «для сімейного перегляду», адже це – енциклопедія життя.

Коли: 21 червня 15:00

Місце проведення: Театр Юного Глядача (ТЮГ), вул. Липська, 15/17.

Народжені бути вільними

Народжені бути вільними – це історія, створена на основі документальних фактів життя української інтелігенції, про недалеке минуле, яке завжди замовчувалось та нівелювалось режимом радянської влади. Це історія нищення ідеї української незалежної самобутньої культури. Це історія про війну, яка триває понад 100 років по сьогоднішній день. І нам випала доля її завершити.

Коли: 21 червня 17:00

Місце проведення: Театр «Сузір’я», вул. Ярославів Вал, 14Б.

Бібліотеки

21 червня – англійський розмовний клуб «English speaking club».

21-30 червня – книжкова виставка До Дня Конституції України «Сила закону – сила держави!»;

21-30 червня – книжкова виставка «Конституція України – символ незалежності та демократії»;

протягом місяця – «Ігродень у молодіжній».

21-22 червня – виставка живопису Ольги Галагуз «Тепло натюрморту».

21 червня – віршована казка у форум-театрі письменника П. Браницького «Піноккіо».

21-22 червня – оновлені виставки картин Олени Букатчук «Барви душі» та Олени Смаль «Велюрові мрії».

21-22 червня – виставка робіт «Хто сказав «мяу»?» Лариси Пуханової та виставка витинанок студентів Київського національного університету будівництва і архітектури «Архетипи».

22 червня – розмовний клуб української мови в межах проєкту «Єдині» (реєстрація обов'язкова);

22 червня – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».

21-22 червня – виставка медитативного малювання до Дня Києва;

21-22 червня – постійні виставки (можливе проведення екскурсій і лекцій за попередньою домовленістю):

Етнографічний простір вишивки та побуту, киргизький куточок «Кут ене босогосу»;

кімната-музей Д. М. Гнатюка;

виставка парфумів «Парфум – краса, яку не бачить око»;

виставка української порцеляни «Світ крихкої краси».

Концерти

Тоня Матвієнко

Чарівне свято до дня Івана Купала з Тонею Матвієнко. Магічна атмосфера посеред природи, жива музика. Приходьте за настроєм, натхненням та незабутніми емоціями.

Коли: 22 червня, 17:00

Місце проведення: Характер park, Крюківщина.

KOLA - концерт на терасі

22 червня 2025 року на Тераса River Mall відбудеться концерт Kola. У кожну свою пісню співачка намагається вкласти значно більше, ніж здається. Під музику Kola так легко сміятися та танцювати. Але й сумувати, згадувати те, що минуло – так само легко. Приходьте на концерт співачки, яка знає, що ви відчуваєте. Для Kola важливо позитивно впливати на людей та змінювати їхній світогляд. Для неї музика – це можливість підтримати та надихнути людей, доторкнутися до їхніх сердець.

Коли: 22 червня, 17:00

Місце проведення: Тераса River Mall, Дніпровська набережна, 12.

Стендапи

Суботній стендап

Вечір буде наповнений жартами, сміхом та новими знайомствами, якщо завітаєш цього вечора у Comedy Room! Ми обіцяємо тобі доступний бар, та класний стендап, чекаємо на тебе!

Цього вечора для тебе виступають коміки: Микита Механіков, Аліса Ісаєва, Нікіта Трандафілов, Дмитро Оніщенко, Вова Лінник, Світлана Немонежина. :ведучий – Іван Барбул.

Коли: 21 червня, 19:00

Місце проведення: DoskaBar, вул. Прорізна, 21.

Гумористичне шоу Stadium Night

Stadium Night – це сміливе та сучасне гумористичне шоу, де виступають найяскравіші коміки та комікеси країни. З вами весь вечір будуть резиденти Stadium Family – Іван Кухарчук, Анастасія Ткаченко, Єфим Константиновський, Володимир Мартинець, Андрій Рибак, Владислав Стеблівський, Вікторія Навольнєва, Дмитро Зелінський, Олександр Степаненко. Актуальний гострий гумор, музичні номери, зіграні вживу акторами шоу, – все це Stadium Night.

Коли: 21 червня, 19:00

Місце проведення: Центр культури і мистецтв КПІ, пр-т Берестейський, 37.