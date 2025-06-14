Популярна українська співачка потрапила під обстріл в Ізраїлі

Kola злякалася вибухів, які лунали зовсім поруч

Популярна українська співачка Kola потрапила під масований обстріл в Ізраїлі. Як інформує «Главком», про це артистка розповіла в своєму Instagram. Вона зазначила, що вирішила поїхати за кордон, аби пролікуватися. Однак вчора, за її словами, по Ізраїлю запустили одразу 100 ракет, тож поряд лунали сильні вибухи.

«Людина приїхала на 10 днів пролікувати те, що не могла пролікувати вже як пів року через свої графіки. І звісно, саме в цей час буде масштабний обстріл Ізраїлю», – написала виконавиця в своєму Instagram.

Скріншот допису Kola в Instagram

Kola також зізналася, думала, що більше не боїться вибухів після постійних атак росіян на Україну. Однак зараз теж сильно злякалася та ховалася у бомбосховищі.

«Найголовніше, що я кричала весь день, що я живу в Україні! І в нас це кожну ніч, і я нічого не боюся… Ага… До перших вибухів над головою я не боюся», – додала артистка.

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав масштабні удари по ядерних та військових об'єктах Ірану, атакувавши Тегеран, Нетензі та інші міста. За даними Reuters, щонайменше 20 високопоставлених іранських командирів убито внаслідок ізраїльських ударів. Ізраїль заявив, що обманом змусив лідерів військово-повітряних сил Ірану зібратися на нараду перед ударом.

Згодом стало відомо, що Ізраїль готував операцію з жовтня 2024 року. Причиною атаки є розробка ядерної зброї Іраном, яку ізраїльський уряд вважає «екзистенційною загрозою».

Ізраїль, Іран, Ірак, Йорданія і Сирія закрили свої повітряні простори після того, як Ізраїль завдав ударів по військових і ядерних об'єктах в Ірані. Світові авіакомпанії змінюють маршрути або скасовують рейси.

Ізраїль оголосив про закриття дипломатичних місій по всьому світу після ударів по Ірану. «З огляду на останні події, ізраїльські місії по всьому світу будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться», – йдеться в повідомленні посольства у Києві.