Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 31 травня – 1 червня

Київський театр «Срібний острів» запрошує до сімейного перегляду вистави «Кайдашева сім’я»

Цими вихідними, 31 травня та 1 червня, у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, у столиці відбудеться XIII Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал». Також 1 червня 2025 року у Жовтневому палаці відбудеться концерт гурту «ДахаБраха». У Театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра відбудеться вистава «Усі найкращі речі», а любителів гумору чекають традиційні стендапи.

До вашої уваги перелік подій, які відбудуться у Києві 31 травня – 1 червня:

Зміст

Музеї

1 червня – майстер-клас із ліплення «Пташка» до Дня захисту дітей;

1 червня – майстер-клас із петриківського розпису «Київський каштан»;

до 1 червня – виставка «Всесвіт Любові» – перша ретроспективна виставка Любові Панченко;

до 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

31 травня – текстильний воркшоп за мотивами творчості Любові Панченко від апсайкл-майстрині та дизайнерки Насті Лопатюк;

протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

Виставка «Червоне – то любов»

Музей історії міста Києва спільно з художницею Тетяною Кузьмич (Кашуба) презентують унікальний виставковий проєкт «Червоне – то любов», мета якого показати не лише багатство української культури, а й стати символом незламності нашої нації в умовах війни. Центральною та знаковою роботою в експозиції стане неповторна витинанка червоного кольору довжиною до 10 метрів, яку художниця планує зареєструвати у Книзі рекордів Гіннеса як найбільшу витинанку у світі.

Коли: 31 травня – 1 червня, 12:00-19:00

Місце проведення: МВЦ Музею історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7, 1-й поверх.

31 травня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

31 травня – «Та тут же жив Грушевський!» – прогулянка садибою на Паньківській, 9 з відвідуванням виставки «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

до 31 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

до 31 травня – виставка «Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)»;

щосуботи – кураторські екскурсії виставкою «Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)».

Виставка «Коли каштани у Києві цвітуть»

Офіційно каштан як візуальний символ Києва закріпився у радянські часи. Але цим виставковим проєктом музей доводить, що роман каштанів і киян пережив імперію.

На виставці представлені роботи Олени Зарецької, Олександра Грехова, Аліни Гаєвої, Катерини Вільховецької, Вєри Бланш, Катерини Беслік, Віри Мухіної, Радислава Дзюби та інших. Це їхня візія київських каштанів як символу міста, бо нема в Києві двору чи вулиці без каштанів і гомону під ними. Графіка, живопис, кераміка, текстиль – суцільна творчість без меж.

Коли: 31 серпня, 10-18.00

Місце проведення: Музей Михайла Грушевського, Паньківська, 9

до 22 червня – персональна виставка художниці Лідії Селянко;

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

до 17 червня – виставка акварелей Петра Юрченка з приватної колекції Василя Перевальського;

до 31 травня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 31 травня – виставка «Українські обличчя зони»;

до 31 травня – виставка «Рух не завершується» – до 35-річчя заснування Народного Руху України.

до 31 травня – виставка «Мереживо часу: світська мода на зламі століть»;

1 червня – квест «Слідами давньої людини».

протягом місяця – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».

до 31 травня – виставка Tempo Primo;

1 червня – лекція і квест «У пошуках Ліри» до Міжнародного дня захисту дітей;

1 червня – концерт артистів Національної філармонії України.

до 31 травня – виставковий музейний проєкт «У колі друзів» до Міжнародного дня музеїв.

31 травня – арттерапія «Фарби життя: Вчимося малювати і не тільки» (для людей з інвалідністю).

1 червня «Артзона з майстер-класами»: витинанка «Метелик» та виготовлення виборів з глини «Диво-пташка».

до 15 червня – виставка «Львівська школа студійного скла. Пам’яті Франца Черняка (1938–2025)»;

до 29 червня – виставка «Ремесла, що живуть». Декоративне мистецтво в Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України;

до 20 липня – виставка «Подільський пересмішник». Твори Івана Гончара з колекції Музею;

до 3 серпня – виставка «Саїнська зозулька». Орнаментальні мотиви української вишитої сорочки ХІХ–ХХ ст.». З колекції Музею.

31 травня – майстер-клас із гончарства з майстринею Софією Вербицькою;

1–10 червня – колективна виставка живопису «Квітучі сади України»;

до 25 липня – спільний виставковий проєкт Музею гетьманства та комунального закладу «Центр консервації археологічних предметів» «Пам’ятки Подолу – подорож у минуле».

до 2 червня – «Трієнале сценографії ім. Данила Лідера 2025», виставка робіт театральних художників;

постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

31 травня – 4 червня – персональна виставка відомої української журналістки, поетеси та художниці, членкині Міжнародного артоб’єднання «Повертайся живим» Валентини Папіної «Не чекай від життя змін – змінюй його сам!».

1 червня – концерт вокальної і фортепіанної музики «Багатство української та світової музичної спадщини – дітям».

31 травня – майстерня писанкарства від майстрині Зої Сташук «Маріупольська писанка» в межах виставки «Іканича: Маріупольська писанка»;

до 8 червня – виставка-інсталяція «Територія безпеки. Дослідження невідомого», художниця Леся Синиченко;

до 15 червня – пересувна виставка «Україна і Українці» (давні світлини кінця ХІХ – І половини XX століть з історико-етнографічного альбому Івана Гончара «Україна й Українці» (м. Чернівці));

до 22 червня – виставка «Іканича: Маріупольська писанка»;

четвер, субота – майстерня писанкарства.

Продовження виставок:

«Дорога до Воскресіння». Унікальні українські стародруки та ікони XVII–XVIII ст. До свята Великодня;

«Митець національного сумління і бунту». До 95-річчя Ліни Костенко;

«Всесвіт і я». Живопис, графіка, колаж. Художник Сергій Гричанок;

«Від видань «Української накладні» Якова Оренштайна до постатей культури та філософського словника. До 150-річчя від дня народження Якова Оренштайна.

до 31 травня – до виставка «Київська фортеця на планах та кресленнях» (із фондів Центрального державного історичного архіву України);

до 31 травня – виставка художніх робіт і декоративно-прикладного мистецтва вихованців та керівників гуртків, клубів за місцем проживання «Київ очима дітей» спільно з «Центром по роботі з дітьми та молоддю Печерського району міста Києва».

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:

31 травня – «Спокуса або Таємниця крилатого лицаря».

31 травня – концерт Каріни Кондрашевської, сопрано (твори Ф. Мендельсона, А. Дворжака);

до 1 червня – «Складні механізми». Виставка живопису Марії Верес;

31 травня – «Родина Старицьких у Києві». Інтерактивна екскурсія;

31 травня, 1 червня – екскурсія виставкою «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу».

31 травня – лекція Олени Корусь у межах виставки «Віч-на-віч з Миколою Ґе»;

до 22 червня – виставка «Золтан Мичка. Лінія наступності»;

до 29 червня – музейний проєкт «Віч-на-віч з Миколою Ґе», з колекції музею в історичному контексті;

до 30 листопада – початок роботи музейного проєкту «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби.

Виставка «Сициліада. Юрій Вакуленко»

Мистецький тревелог художника розгортається за знайомим багатьом маршрутом: Палермо – Форца-д’Агро – Зінгаро – Сиракузи – Ното. Але автор не в’язне в сюжетах і туристичних панорамах. Він досліджує культурно-природний ландшафт у взаємопроникненнях і сутнісних зв’язках: дивиться на рослину-зірку із заповідника Зінгаро як на витвір мистецтва і розглядає скульптурні композиції Палермо та Ното як невід’ємну частину сицилійського краєвиду – жовто-червоного, обпаленого сонцем та звіяного вітрами.

Коли: 31 травня – 1 червня

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

31 травня – майстер-клас з оригамі для школярів «Розквітне Україна» (виконавиця – художниця Людмила Пономаренко);

до 31 травня – оглядові екскурсії музеєм.

31 травня – скетчинг у дворику Музею Ханенків;

31 травня – лекція «Чар Африки в українській культурі. Репрезентації у літературі, живописі, архітектурі та музиці»;

1 червня – концерт Almia Music у стилі belcanto в Музеї Ханенків;

протягом тижня – виставка «Мій музей»;

щосуботи та щонеділі – «13-17: Історія Музею Ханенків», вулична екскурсія;

щосуботи та щонеділі – екскурсія Музеєм Ханенків, розповідає Олександр Жук.

31 травня – виставка живопису до Дня Києва. Спільно з Дирекцією художніх виставок;

31 травня – науково-історична виставка «Угорські винахідники» за підтримки Посольства Угорщини в Україні;

31 травня – виставка одного експоната до 155-річчя з дня народження Євгена Патона. Оригінал креслення – дипломний проєкт Максима Срібного (1926 р.) з автографом Євгена Патона;

31 травня – виставка «Ода механіці та стану гри» спільно з Державним музеєм іграшки МОН України та кафедрою «Конструювання машин» КПІ ім. І. Сікорського;

31 травня – оглядові та тематичні екскурсії на запит за тел.: (044) 204-85-17.

XIII Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал»

XIII Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» триватиме з вечора 29 травня (офіційне відкриття) до 1 червня.

На вас чекає:

більше 200 подій програми Фестивалю, в тому числі програми Фокус-теми, Основної програми, окремих кураторських та спеціальних програм, а також програми видавців: дискусії, лекції, читання, воркшопи, зустрічі з авторами, музичні та перформативні події.

книжковий ярмарок — 100 великих, 11 малих видавництв та 6 книгарень. Цьогоріч на Книжковий Арсенал повертається і Ярмарок ілюстраторів: 12 художників, графіків та митців презентуватимуть свої роботи у різних візуальних рішеннях та стилях.

16 виставкових проєктів.

Коли: 31 травня – 1 червня, 19:00

Місце проведення: Культурний простір «В'ява», проспект Академіка Глушкова, 1.

Театри

31 травня – вистава «Отелло». Залізне море;

31 травня – вистава «Усі найкращі речі». Моновистава з Олесею Жураківською;

1 червня – вистава «Погані дороги». Шість історій про життя і війну;

1 червня – вистава «Намалюй мені літак». Життя між двома польотами.

Вистава «Усі найкращі речі»

На лівому березі Дніпра у Театрі драми і комедії відбудеться моновистава« Усі найкращі речі». Це перша робота в такому жанрі для режисерки Тамари Трунової та актриси Олесі Жураківської.

Вистава побудована на основі п'єси Every brilliant thing Дункана Макміллана, який добре знаний у країнах Європи Написана вона спільно з давнім другом автора – комічним актором Джоном Донахью. Тому не дивно, що це текст у жанрі стендап.

Коли: 31 травня, 15:00

Місце проведення: Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, пр-т Броварський, 25.

31 травня – вистава «Місто за шпалерами» – наукова пригода;

1 червня – вистава «Звідки беруться діти?» – дослідження.

Дитячий простір «У світі казок»:

31 травня – вистава «Про вередливу Гусеницю та закоханого Черв’яка» – романтична комедія.

31 травня, 1 червня – водевіль-модерн «Пристрасті дому пана Г.-П.»;

31 травня – фольклорна вистава «Вечорниці» та інтерактив актора Анатолія Суханова;

1 червня – комедія на дві дії «Уявно хворий».

31 травня – фарс-мажор у двох діях (прем’єра) «Чи одружиться нарешті Фігаро?».

31 травня – комедія «За двома зайцями».

31 травня – трагедія «Гамлет».

31 травня – концерт хору театру «Багатоголосся. Барви України».

Вистава «Сімейна вечеря»

У той тихий прекрасний вечір ніщо не віщувало бурі. Дружина збиралася їхати, щоб провідати улюблену матусю, чоловік тихенько радів у передчутті швидкої зустрічі з коханкою. Але лунає телефонний дзвінок і... Одне слово неправди – це маленька брехня, кілька фраз – великий обман, а підміна понять – це вже, вибачте, захоплююча гра. Як сказала одна з героїнь вистави: «Це гра під назвою «Дружна родина». В неї зазвичай грають після вечері. Всі ніби родичі одних, і у той же час заводять романи з іншими. І потрібно вгадати, хто чий родич, а хто – коханець. І чим більше в тебе коханців, тим більше в тебе очок».

Люди, які грають в ігри, завжди спочатку думають, що контролюють ситуацію, але з часом гра починає слідувати своїм правилам. Особливо, якщо самим гравцям є що приховувати один від одного...

Коли: 1 червня, 17:00

Місце проведення: Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, вул. Богдана Хмельницького, 5 (м. «Театральна»).

Вистава «Кайдашева сім'я»

Київський театр «Срібний острів» запрошує до сімейного перегляду вистави «Кайдашева сім’я». Актори обіцяють здивувати деталями, розкрити зміст і розповісти про що саме писав великий український класик Іван Нечуй-Левицький.

Усі знають що Кайдаші не поділили грушу, але на справді, чому вони ніяк не припинять свої суперечки? Схоже що є ще щось що не дає Кайдашам спокою. Що саме? Про це і повідають актори.

Коли: 31 травня, 17:00

Місце проведення: Київський театр «Срібний острів», вул. Платона Майбороди, 8 (Театральна зала).

Вистава «Вір, надійся, кохай!»

Комедія, мелодрама та детективна історія – в одному флаконі. Шанс змінити своє життя на краще є у кожного, але далеко не кожен зможе ним скористатися. Іноді здається, що вже міцно тримаєш птаха щастя за його розкішний багатобарвний хвіст, але раптом в останній момент птах виривається на волю і злітає догори, залишивши у твоїх руках одне єдине перо. Чи не правда, таке іноді трапляється з кожним із нас?

Героїня вистави має все, що вона хотіла від життя і до чого так невпинно йшла: слава, гроші, успіх. Але настав час зрозуміти, що цього замало, щоб бути по-справжньому щасливою. Адже навіть найбільші гроші і слава не можуть замінити кохання або відшкодувати його відсутність. Чи зуміє героїня скористатися унікальним шансом, який їй раптово щедро подарувала доля, аби отримати те, чого їй зараз так не вистачає?

Коли: 31 травня, 17:00

Місце проведення: Київська фортеця, бульвар Лесі Українки 12-14.

Бібліотеки

31 травня – майстер-клас «Пишемо українською»;

31 травня – англійський розмовний клуб English speaking club.

протягом місяця – «Ігродень у молодіжній».

1 червня – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».

1 червня – літературно-психологічний тренінг з Юлією Белінською.

Концерти

ДахаБраха

1 червня 2025 року у Жовтневому палаці відбудеться концерт гурту «ДахаБраха». Гурт «ДахаБраха» багато гастролює за кордоном, таким чином активно підтримуючи наших Захисників, і, звісно, концерт на великій сцені у Києві – це радість не тільки для глядачів, а і для самих музикантів. «Ми вже не можемо дочекатися українських концертів, щоби пережити ці емоції з нашими людьми», – кажуть артисти.

Перелік музичних інструментів, на яких грає гурт, потребує окремої сторінки, а Марко Галаневич навіть вчиться створювати власноруч гітари.

Коли: 1 червня, 18:00

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Стендапи

Суботній стендап

Comedy Room запрошує на вечір стендапу 31 травня. Ведучий – Валентин Барбул, а виступатимуть коміки: Микита Гарін, Катерина Федоркова, Микита Механіков, Аліса Ісаєва, Євген Євсюков, Нікіта Трандафілов. Буде доступний бар, жарти та сміх.

Коли: 31 травня, 19:00

Місце проведення: DoskaBar, вул. Прорізна, 21.

Стендап на Подолі

Цього вечора на сцені зберуться досвідчені коміки з різних куточків України, щоб подарувати вам незабутні враження та найкращі жарти. На вас чекають виступи:

Микита Гарін – фармацевт, що тестує препарати на собі, обіцяє не тільки ефективні, а й дуже смішні «побічні ефекти» від своїх жартів.

Даша Білоцерковець – найсмішніша акторка, яка зачарує вас своєю харизмою та гострим гумором.

Віталій Шиндеровський – справжня легенда Первомайська, готовий поділитися своїми унікальними спостереженнями та життєвими історіями.

Діма Павловський – самоіронічний комік, що дотепно жартуватиме про себе та світ навколо.

Ілля Завалій – полтавський шоумен, який знає, як розкачати публіку та створити справжнє свято сміху.

Арсен Пучков – комік з міста Запоріжжя, який підкорить вас своєю оригінальністю та непередбачуваними поворотами думки.

Ці талановиті артисти підготували для глядачів найкращі матеріали. Програма 18+

Коли: 31 травня, 19:30

Місце проведення: 3B Cafe, вул. Хорива, 23.