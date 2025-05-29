Театр Лесі Українки закриє глядачів на годину у «Ліфті» (фото)
Національний театр у рамках програми «Пошук» дає шанс проявити себе молодим режисерам
«Ліфт» за п’єсою британського драматурга Гарольда Пінтера. Свою дебютну режисерську роботу представляє актор театру Михайло Ганєв у межах проєкту «Пошук». «Главком» побував у «Ліфті» напередодні прем’єри.
У постановці задіяні два актори – народний артист України Дмитро Савченко та заслужений артист Андрій Пономаренко. Їхні герої – Бен і Гас – опиняються у похмурому приміщенні і чогось чекають... Хто вони? Що роблять? До чого готуються? Атмосфера загадкова і навіть тривожна, бо в цьому темному місці є ще хтось… Маленький ліфт, який час від часу спускається на поверх, возить не пасажирів… Так, він призначений для їжі. Але сьогодні ліфт тут, мабуть, головний, спочатку він передає загадкові повідомлення, а потім…
«Ліфт» – не просто трилер, а філософська метафора про людину у світі, де сенси розчиняються, а накази виконуються навіть тоді, коли втрачено їхній зміст, про сліпу підлеглість системі. Ця п’єса надихнула багатьох режисерів, акторів і драматургів світового рівня – від Квентіна Тарантіно («Кримінальне чтиво», «Скажені пси») – до сучасних британських постдраматургів. Так, наприклад, Кеннет Брана, поставив виставу у Лондоні з Тобі Джонсом та Денні Шарманом у головних ролях. У телевізійній екранізації 1985 року ролі кілерів зіграли Джон Траволта та Том Конті, створивши дует, який і сьогодні вважається еталонним. Культовий же Мартін Макдона неодноразово називав Пінтера своїм кумиром і визнавав його вплив на свою творчість. Режисери Гарольд Рейміс, Річард Ейр, Керол Рід та інші працювали з текстом Пінтера, створюючи постановки, які лягли в основу сучасного британського театру абсурду.
Прем’єрні покази вистави відбудуться: 30 травня, 7, 17 та 25 червня.
Нагадаємо, столичний Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки у 2023 році започаткував проєкт «Пошук». Молоді режисери мають шанс проявити себе відразу на сцені національного театру. Фактично це фестиваль молодої української режисури. У рамках «Пошуку» отримали життя вже з десяток вистав. За умовами, усі постановки отримують право на 10 показів на малих сценах театру Лесі Українки, якщо глядацький інтерес до них не спадатиме, вони переходитимуть до репертуару Національного театру.
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