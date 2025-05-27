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Співачка Валевська відверто зізналася, як пила та думала про суїцид

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Наталя Валевська поборола алкогольну залежність
фото: скріншот із відео

Артистка розповіла, що згубну звичку успадкувала від батька

Українська співачка Наталія Валевська, яка прославилася після участі в телешоу «Шанс» на початку 2000-х, зробила щире зізнання про складний період свого життя. Артистка вперше розповіла про проблеми з алкоголем. Про це пише «Главком» із посиланням на її інтерв'ю Славі Дьоміну.

На запитання Дьоміна, чи вживала вона заборонені речовини, співачка відповіла, що ні. Водночас у неї були «непрості» стосунки з алкоголем.

«Моя тема – це алкоголь. Ми якщо з друзями зустрічалися, то могли «нарізатися», – чесно зізналася співачка.

Водночас вона сказала, що ця згубна звичка також була у батька та його рідних.

«Був момент, коли був запійний період. Так, ну що ж, гени, у мене татові гени. А в тата, я так зрозуміла, у нього по роду йде ця історія», – зазначила співачка.

«Кармічно на мені лежить дуже багато. Змінити сценарій мого роду – це дуже складно. Але якщо я вже для цього тут, так вирішив Творець, значить, будемо працювати. Хто говорив, що буде легко?», – підкреслила Валевська.

Співачка також зізналася, що через алкоголізм батька у неї було непросте дитинство. Із дев’яти до п’ятнадцяти років вона вела щоденник. І коли вже дорослою перечитала його, то зрозуміла, що це були записи дитини, схильної до суїциду.

«Я була дитиною, яка хотіла покінчити життя самогубством. Тому що все те, що відбувалося в квартирі нашій, було реальним пеклом для дитячої психіки. Єдиним другом, якому могла все розповісти, став кіт», – описує своє дитинство артистка.

Зараз Наталія Валевська повністю відмовилася від алкоголю.

«На сьогодні я не вживаю алкоголь. Не палю, у мене немає шкідливих звичок. Я вважаю, що вся ця історія нав'язана, придумана і нами «ляльководять». Я знаходжу радість життя без цих усіх додаткових псевдостимуляторів, які роблять його яскравішим у лапках», – підсумувала співачка.

Водночас Валевська зізналася, що вирішує ментальні проблеми та негаразди зі здоров’ям, вживаючи у мікродозах гриби.

«Після розлучення полетіли всі системи: ендокринна, почався атопічний дерматит. Тому зараз стабілізую гормональну систему. Маю тепер декілька невиліковних хвороб. Мені не можна стресів. Я приймаю ліки, мушу пити їх довго. Також мені допомагає мікродозинг. Це те, що навіть продається в аптеках, у Великобританії зокрема. Це офіційно дозволено. У мене була велика проблема на тлі розлучення і плюс те, що ми живемо в умовах війни», – приголомшила виконавиця.

Валевська зізналася, що вирішує ментальні проблеми та негаразди зі здоров’ям, вживаючи у мікродозах гриби

Нагадаємо, попри успіхи в кар’єрі, Валевська пережила непрості життєві моменти: розлучення у 2022 році та боротьбу за материнство.

Із продюсером Володимиром Пригладем співачка була разом 20 років, із них 18 – у шлюбі.

Наразі виконавиця не надто активна у медійному просторі, та все ж продовжує виступати на різних заходах і дає благодійні концерти.

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Теги: історія алкоголь співачка гриби розлучення

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