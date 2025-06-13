У столичному метро відкрилась виставка, присвячена Всесвітньому дню донора крові
Відвідати виставку можна до 26 червня у вестибюлі станції метро «Золоті ворота»
Напередодні Всесвітнього дня донора крові, що відзначається 14 червня, у вестибюлі станції метро «Золоті ворота» відкрилась виставка ілюстрацій Art Donation 2025. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київський метрополітен».
Повідомляється, що цьогорічна тема – «Кров єднає: донорство як прояв української ідентичності». Організатори виставки ГО «Агенти крові» зазначають, що тема закликає замислитися над глибокими сенсами єдності та солідарності, притаманними українському народові.
На виставці представлені 30 різноманітних, яскравих і надихаючих постерів, які нагадують, що завдяки донорству кожен із нас може врятувати чиєсь життя.
Організатори підкреслюють, що донорство крові завжди було важливе, утім з початком повномасштабного вторгнення стало вкрай необхідним, адже після донації кров розділяється на компоненти, що можуть бути використані трьом хворим.
У київському метрополітені розповідають, що серед працівників є Заслужений донор України Євген Гольдич, на його рахунку більше 115 донацій крові. Загалом на підприємстві близько 120 працівників системно долучаються до здачі донорської крові.
Відвідати виставку можна до 26 червня у вестибюлі станції метро «Золоті ворота».
Нагадаємо, у Вінниці родина врятувала життя чотирьом людям, давши згоду на посмертне донорство органів свого родича. Медики діагностували смерть мозку у 43-річного чоловіка. Сімʼя померлого дозволила взяти його органи для пересадки хворим.
Раніше повідомлялося, що після своєї смерті через гостре порушення мозкового кровообігу 13-річний одесит став донором органів для п’ятьох людей, які роками чекали трансплантації. Виявилося, що до Захарівської лікарні підліток надійшов 28 листопада. Лікарі намагалися врятувати йому життя, проте 4 грудня медики діагностували смерть мозку. Батьки хлопчика погодилися на те, щоб їхній син став посмертним донором органів. Це врятувало життя п’ятьом пацієнтам.
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