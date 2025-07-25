Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 26-27 липня
У Музеї історії міста Києва відкрився зворушливий виставковий проєкт «Серце назовні. Квітуча Незламність»
Цими вихідними, 26-27 липня у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, Музей гетьманства запрошує 26 липня на пішохідну екскурсію В.О. Панченка «Стежками козацького Подолу». У Будинку-музеї М. Заньковецької останні дні триває персональна виставка «Квіти Олени Погребняк – світло душі…». Для поціновувачів музики готують концерти Positiff та гурт «Друга Ріка». Тих, хто любить гумор – чекають традиційні вечірні стендапи коміків.
«Главком» пропонує до вашої уваги перелік подій, які відбудуться у Києві 21-27 липня:
Зміст
Музеї
Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва:
- до 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;
- до 30 серпня – виставка «Тіні старого Києва»;
- до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;
- протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».
Виставковий проєкт «Серце нАЗОВні. Квітуча Незламність»
У Музеї історії міста Києва відкривається зворушливий виставковий проєкт «Серце нАЗОВні. Квітуча Незламність», що має на меті показати силу та красу українських жінок – матерів і дружин, які виховували та підтримували Героїв на їхньому шляху, а нині бережуть і примножують пам’ять про їхню мужність.
«Серце нАЗОВні. Квітуча Незламність» – мультижанровий проєкт, де в одному музейному просторі поєднуються яскраві світлини жінок у національних строях, які після найболючіших втрат знайшли в собі сили продовжувати жити, та історії загиблих воїнів, які віддали життя за свободу та незалежність України, за можливість їхнім рідним жити у вільній країні.
Коли: 26 липня 2025 – 3 серпня 2025, 12:00-17:00
Місце проведення: МВЦ Музею історії міста Києва, вул. Б.Хмельницького, 7, 1-й поверх.
Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:
- 26-27 липня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
- 26 липня – «Історичні вправи в Домі Грушевських»;
- 27 липня – «Книжковий клуб на Паньківській»;
- до 20 вересня – виставка «Музей визвольної боротьби України у Празі: 100 років»;
- до 31 серпня – виставка сучасних митців, учасників тематичного конкурсу «Коли каштани в Києві цвітуть…»;
- до 30 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9».
Музей української діаспори:
- до 28 вересня – історико-мистецький виставковий проєкт «УкраїNки» (до 100-річчя Союзу українок Америки);
- до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;
- до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».
Музей шістдесятництва:
- до 31 липня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);
- до 31 липня – виставка «Українські обличчя зони».
Музей окупації Києва:
- 26 липня – кураторська екскурсія виставкою «Залізниця та дачне життя: подорож крізь століття».
Музей «Садиба на Кудрявці»:
- до 31 липня – виставка Tempo Primo.
Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського:
- 27 липня – поетична майстерня «І оповитий сонцем світ» за участю поетів – учасників Спілки працівників-інвалідів.
Музей-майстерня І.П. Кавалерідзе в м. Києві:
- до 29 липня – персональна виставка за підсумками пленеру студентів мистецького коледжу ім. Бойчука та Кам’янець-Подільського фахового коледжу.
Національний музей декоративного мистецтва України:
- до 27 липня – виставка текстильної скульптури Ольги Радіонової;
- до 31 липня – виставка «Ремесла, що живуть». Декоративне мистецтво в Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України;
- до 3 серпня – виставка «Саїнська зозулька». Орнаментальні мотиви української вишитої сорочки ХІХ–ХХ ст.». Із колекції НМДМУ;
- до 31 серпня – виставка «Живопис і графіка другої пол. ХХ – ХХІ ст. Нові надходження». Із колекції НМДМУ.
Музей гетьманства:
- 26 липня – творчі поетичні зустрічі в межах виставки Helena Kalm «Ідентичність»;
- 26 липня – пішохідна екскурсія В.О. Панченка «Стежками козацького Подолу»;
- до 28 липня – персональна виставка картин Helena Kalm «Ідентичність»;
- протягом липня – спільний виставковий проєкт Музею гетьманства та КЗ «Центр консервації археологічних предметів» «Пам’ятки Подолу – подорож у минуле».
Музей театрального, музичного та кіномистецтва України:
- постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;
- постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.
Будинок-музей М. Заньковецької:
- до 31 липня – персональна виставка «Квіти Олени Погребняк – світло душі…»;
- 26 липня – 7 серпня – колективна художня виставка учасників художньої студії Центру культури та мистецтв НТУУ КПІ ім. І. Сікорського» під керівництвом члена НСХУ та учасника Міжнародного артоб’єднання «Повертайся живим!» Андрія Кулагіна.
НЦНК «Музей Івана Гончара»:
- 26 липня – майстер-клас «Крій чоловічої сорочки»;
- до 3 серпня – виставка «Іканича: Маріупольська писанка»;
- до 31 серпня – дослідницько-реконструкторський виставковий проєкт «Окупована спадщина» (реконструкція традиційного одягу окупованих областей України);
- до 31 серпня – онлайн-виставка «Правічні» спільно з WWF-Україна.
Музей книги і друкарства України:
- упродовж місяця – виставка художніх робіт «Казки на ніч» Танаки Павлової;
- упродовж місяця – виставка «Пилип Орлик – шлях гетьмана»;
- упродовж місяця – виставка українських стародруків та ікон XVII–XVIII ст.;
- упродовж місяця – виставка «Митець національного сумління й бунту», до 95-річчя від дня народження Ліни Костенко;
- упродовж місяця – виставка «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії.
Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»:
- до 4 серпня – проєкт «Міста-герої». Документальна фотовиставка «Чернігів – місто-фортеця»;
- 26 липня – 18 серпня – виставка художнього військового арту «Життя продовжується в мистецтві» та фотографій на полотні Романа Сови, військовослужбовця 78-го штурмового полку.
Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:
- 26 липня – мелодрама «Королева детективів»;
- 27 липня – комедія/мелодрама «Таємниця крилатого лицаря».
Музей видатних діячів української культури:
- 27 липня – інтерактивна екскурсія «Жіночі обличчя Українського Парнасу»;
- до 18 серпня – виставка екслібрисів Слави Бирука;
- на замовлення – екскурсія англійською мовою «Welcome to Starytskyi House».
Національний музей «Київська картинна галерея»:
- 26 липня – початок роботи виставки «ВІЧ-НА-ВІЧ з Іваном Айвазовським»;
- 26 липня – кураторська екскурсія виставкою «БЖ-АРТ: на правах спільноти»;
- до 29 липня – виставка «Київ. Ритми»;
- до 10 серпня – виставка «БЖ-АРТ: на правах спільноти»;
- до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби.
Комунальний заклад виконавчого органу Київради (КМДА) «Аптека-музей»:
- до 31 липня – оглядові екскурсії музеєм.
Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків:
- 27 липня – майстер-клас із мармурування в межах виставки «7» – це «Мистецтво»: бібліотека Музею Ханенків»;
- до 14 вересня – виставка «Бентежні роки. Митці з України в École de Paris»;
- до 14 вересня – «7 – це «Мистецтво»: бібліотека Музею Ханенків»;
- щосуботи – скетчинг у дворику Музею Ханенків;
- щонеділі – кураторська екскурсія виставкою «Мій музей»;
- щосуботи та щонеділі – екскурсія Музеєм Ханенків від Олександра Жука.
Театри
Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра:
Дитячий простір «У світі казок»
- 26 липня – «Обережно, незнайомець!», інтерактивна казка для найменших;
- 27 липня – «Апельсинова зоря, або давай пограємось», вистава-фантазія.
Вистава «Королева детективів»
Персонажів вистави «Королева детективів» додатково не варто представляти, адже їх всі знають ледь не з дитинства: це детективи месьє Еркюль Пуаро, містер Гастінгс і міс Марпл. Проте головним персонажем дійства виступає сама королева детективів Леді Агата Крісті Меллоуен, кавалер ордену Британської імперії і «Дама-командор».
Ця надзвичайна за силою духу жінка працювала медсестрою в шпиталі під час двох світових війн, хоча в 1939-1945 роках вона була вже всесвітньо відомою письменницею Агатою Крісті.
Слоган вистави: «Постійно повторюйте собі, що людям нудно вас слухати» (с) (Агата Крісті). Проте автори вистави зробили та зроблять все, щоб вам було не нудно, а цікаво. Отже, на глядачів чекає багато приємних сюрпризів.
Коли: 26 липня, 17:00
Місце проведення: Київська фортеця, бульвар Лесі Українки 12-14.
Вистава «Чорна вдова»
День народження перетворюється на витончену гру, коли дружина несподівано повертається додому і застає чоловіка з коханкою. Замість гучного скандалу вона вирішує влаштувати для них особливе святкування...
Блискуча акторська гра, несподівані повороти сюжету та чорний гумор тримають глядача в напрузі до останньої хвилини. У ролях: Катерина Галіченко, Владислав Кірякулов, Юлія Фоміна, Олександр Мельнійчук.
Вистава розрахована на глядачів, яким виповнився 21 рік і старших.
Коли: 26 липня, 18:00
Місце проведення: Культурний центр «Арт-Братислава», вул. Архипенка, 5.
Вистава «Муж об'ївся груш»
Вистава «Муж об'ївся груш» – це спільний проєкт «Театральної майстерні Гванци Гуліашвілі та Олександра Балабана» та арт-простору «Кінь в пальті». Декілька років «забороненої» Любові і... безвихідь від безвиході, чи заміж за, як каже бабуся героїні, – «…того, кого не любиш, адже в ньому не розчаруєшся, бо і не чарувалась ніколи».
Що п'ють та про що говорять жінки, поки коханець однієї, (він же – чоловік другої) спить на дивані в сусідній кімнаті...
Коли: 27 липня, 18:00
Місце проведення: Театральний арт-простір «Кінь в пальті», Петропавлівська Борщагівка, вул.Львівська, 17.
Бібліотеки
Публічна бібліотека ім. Лесі Українки для дорослих м. Києва:
- 26 липня – 11 серпня – книжкова виставка «Інтелектуал, державник, патріот», до 145-річчя від дня народження Володимира Винниченка;
- 26 липня – розмовний клуб English Speaking Club.
Спеціалізована молодіжна бібліотека міста Києва:
- протягом місяця – «Ігродень у молодіжній».
Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини:
- 26-27 липня – виставка живопису Ольги Галагуз «Тепло натюрморту»;
- 26-27 липня – виставка народної майстрині України Світлани Філаткіної «Слобожанський розпис».
Бібліотека на Русанівці:
- 27 липня – показ містичного фольк-горору «Лазня диявола» в межах фестивалю «Тиждень австрійського кіно» спільно з кінокомпанією «Артхаус Трафік».
Центральна районна бібліотека «Печерська»:
- 26-27 липня – оновлені виставки картин Олени Букатчук «Барви душі» та Олени Смаль «Велюрові мрії».
Бібліотека «Книголюб»:
- 26-27 липня – виставка робіт народного та декоративного розпису «Доторкнись до краси...».
Бібліотека естетичного виховання:
- 26 липня – лекція києвознавця, співробітника Центрального державного історичного архіву України Вікторії Ляшенко з теми «Історія родини видавців Кульженків»;
- 26-27 липня – виставка робіт «Хто сказав «мяу»?» Лариси Пуханової та виставка витинанок студентів Київського національного університету будівництва і архітектури «Архетипи».
Бібліотека ім. Остапа Вишні:
- 27 липня – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».
Бібліотека «Світогляд»:
26-27 липня – постійно діючі виставки (можливе проведення екскурсій і лекцій за попередньою домовленістю):
- етнографічний простір вишивки та побуту;
- киргизький куточок «Кут ене босогосу»;
- кімната-музей Д. М. Гнатюка;
- виставка парфумів «Парфум – краса, яку не бачить око»;
- виставка української порцеляни «Світ крихкої краси».
Концерти
Kherson Music Festival
На сцені Docker-G pub відбудеться ексклюзивний музичний вечір, спрямований на підтримку бійців 103 бригади ТрО. Kherson Music Festival – це низка концертів, яку засновано музикантами з Херсона на підтримку ЗСУ. Основу фестивалю складають блюз, джаз, фолк та рок. Серед учасників фестивалю завжди є спеціально запрошені гості з різних куточків України, а також з-за кордону.
Традиційно подія закінчується великим джем-сейшеном серед учасників програми фестивалю.
У суботу, 26 липня, Kherson Music Festival представить наступну програму:
- фолк музика від Mika Chuev Duo. Херсонські музиканти Міка Чуєв (вокал, гітара, губна гармоніка) та Андрій Бардачов (клавішні) представлять глядачам свої власні пісні;
- блюз та бугі від гостя нашої країни Роберта Лайтхауза (Швеція-США), який на Kherson Music Festival дасть єдиний концерт в українському турі разом з групою у складі: Олексій Парохненко (бас гітара) та Роман Сокирко (барабани);
- гурт Brown Sugar з присвяченням музиці 60-х років ХХ сторіччя. А це означає, що зі сцени пролунає і Бітлз, і Стоунз, і рок-н-рол;
- по закінченню фестивалю – джем сейшн учасників програми.
Коли: 26 липня, 18:30
Місце проведення: Docker-G pub, вул. Ігорівська / Набережно-Хрещатицька, 13/5.
Positiff у Morewell
26 липня 2025 року у заміському комплексі відпочинку Morewell відбудеться концерт Positiff. Уявляєте ідеальний вечір на березі Київського моря? Так, він можливий лише за однієї умови – для вас буде співати Positiff.
Популярний співак та шоумен влаштує для вас особливе шоу, де кожна пісня буде як вишукана страва, обіцяє команда співака.
Коли: 26 липня, 20:00
Місце проведення: Заміський комплекс відпочинку Morewell, вул. Київська 43А, Толокунь.
«Друга Ріка» на терасі Gulliver
27 липня, у другий день дводенного перформансу відбудеться мультиформатний концерт на даху торговельного центру Gulliver. Виступ, як і попередній, поєднає акустичну та рок-н-рольну програми, але сетлист буде складатися з інших треків, або гості першого дня могли завітати на другий – отримавши щось унікальне.
Особливість другого дня – закрите благодійне афтерпаті. Квитки, яких в продажу всього тридцять, можна придбати окремо, а всі зібрані кошти підуть на підтримку ЗСУ: зокрема, на виготовлення багі – наземного дрона для евакуації поранених та доставки боєприпасів. На гостей чекає неформальне продовження вечора з музикантами, автограф- та фотосесія, можливість поспілкуватися та поджемити з улюбленим гуртом.
Валерій Харчишин, фронтмен гурту: «Ми хочемо, щоб кожен концерт став особливим. І цього разу вирішили зробити те, чого точно ще ніколи не робили – записати пісню просто під час виступу, разом із публікою. Це хвилююче, і дуже хочеться, щоб у нас вийшло. Ми впевнені: нашим слухачам ця ідея близька, і вони з радістю долучаться до інтерактиву. Зауважу важливий момент: купуючи квиток на концерт 25 липня, ви автоматично погоджуєтеся стати співавтором у створенні нової пісні. Запрошуємо вас стати частиною історії!»
Коли: 27 липня, 19:00
Місце проведення: ТРЦ Гулівер тераса, Спортивна площа, 1a.
Стендапи
«Суботній стендап»
Вечір із потужно підібраним складом виступаючих обіцяють організатори суботнього стендапу. Коміки, які вже мають досвід виступів, пройшли низку сцен і налаштовані на потужний вечір, подарують максимум класного настрою і ряд несподіваних висновків. Формат вечора передбачає перебування виступаючого на сцені довше звичайного, що дозволяє не намагатися скоротити думку, а максимально розгорнути глядачеві свій напрацьований та перевірений матеріал.
Лайн-ап:
- Богдан Письменко @nehsor
- Паша Пінчук @pasha_pinchuk
- Марк Свиридюк @sviridyuk.mark44
- Ден Че @den____che
Ведучий: Микита Механіков @mekhanikov_
Коли: 26 липня, 19:30
Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.
«Недільний стендап»
Вечір, наповнений жартами, сміхом та новими знайомствами обіцяють для тих, хто завітає цього вечора у Comedy Room.
На сцені виступають: ведучий Макс Редзель та коміки Віталлій Шиндеровський, Ден Че, Катя Мамайсур, Наташа Чигрин, Свят Загайкевич, Ярослав Пірог.
Коли: 27 липня, 19:00
Місце проведення: DoskaBar, вул. Прорізна, 21.