Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 26-27 липня

У Музеї історії міста Києва відкрився зворушливий виставковий проєкт «Серце назовні. Квітуча Незламність»

Цими вихідними, 26-27 липня у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, Музей гетьманства запрошує 26 липня на пішохідну екскурсію В.О. Панченка «Стежками козацького Подолу». У Будинку-музеї М. Заньковецької останні дні триває персональна виставка «Квіти Олени Погребняк – світло душі…». Для поціновувачів музики готують концерти Positiff та гурт «Друга Ріка». Тих, хто любить гумор – чекають традиційні вечірні стендапи коміків.

«Главком» пропонує до вашої уваги перелік подій, які відбудуться у Києві 21-27 липня:

Зміст

Музеї

до 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;

до 30 серпня – виставка «Тіні старого Києва»;

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

Виставковий проєкт «Серце нАЗОВні. Квітуча Незламність»

У Музеї історії міста Києва відкривається зворушливий виставковий проєкт «Серце нАЗОВні. Квітуча Незламність», що має на меті показати силу та красу українських жінок – матерів і дружин, які виховували та підтримували Героїв на їхньому шляху, а нині бережуть і примножують пам’ять про їхню мужність.

«Серце нАЗОВні. Квітуча Незламність» – мультижанровий проєкт, де в одному музейному просторі поєднуються яскраві світлини жінок у національних строях, які після найболючіших втрат знайшли в собі сили продовжувати жити, та історії загиблих воїнів, які віддали життя за свободу та незалежність України, за можливість їхнім рідним жити у вільній країні.

Коли: 26 липня 2025 – 3 серпня 2025, 12:00-17:00

Місце проведення: МВЦ Музею історії міста Києва, вул. Б.Хмельницького, 7, 1-й поверх.

26-27 липня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

26 липня – «Історичні вправи в Домі Грушевських»;

27 липня – «Книжковий клуб на Паньківській»;

до 20 вересня – виставка «Музей визвольної боротьби України у Празі: 100 років»;

до 31 серпня – виставка сучасних митців, учасників тематичного конкурсу «Коли каштани в Києві цвітуть…»;

до 30 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9».

до 28 вересня – історико-мистецький виставковий проєкт «УкраїNки» (до 100-річчя Союзу українок Америки);

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

до 31 липня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 31 липня – виставка «Українські обличчя зони».

26 липня – кураторська екскурсія виставкою «Залізниця та дачне життя: подорож крізь століття».

до 31 липня – виставка Tempo Primo.

27 липня – поетична майстерня «І оповитий сонцем світ» за участю поетів – учасників Спілки працівників-інвалідів.

до 29 липня – персональна виставка за підсумками пленеру студентів мистецького коледжу ім. Бойчука та Кам’янець-Подільського фахового коледжу.

до 27 липня – виставка текстильної скульптури Ольги Радіонової;

до 31 липня – виставка «Ремесла, що живуть». Декоративне мистецтво в Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України;

до 3 серпня – виставка «Саїнська зозулька». Орнаментальні мотиви української вишитої сорочки ХІХ–ХХ ст.». Із колекції НМДМУ;

до 31 серпня – виставка «Живопис і графіка другої пол. ХХ – ХХІ ст. Нові надходження». Із колекції НМДМУ.

26 липня – творчі поетичні зустрічі в межах виставки Helena Kalm «Ідентичність»;

26 липня – пішохідна екскурсія В.О. Панченка «Стежками козацького Подолу»;

до 28 липня – персональна виставка картин Helena Kalm «Ідентичність»;

протягом липня – спільний виставковий проєкт Музею гетьманства та КЗ «Центр консервації археологічних предметів» «Пам’ятки Подолу – подорож у минуле».

постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

до 31 липня – персональна виставка «Квіти Олени Погребняк – світло душі…»;

26 липня – 7 серпня – колективна художня виставка учасників художньої студії Центру культури та мистецтв НТУУ КПІ ім. І. Сікорського» під керівництвом члена НСХУ та учасника Міжнародного артоб’єднання «Повертайся живим!» Андрія Кулагіна.

26 липня – майстер-клас «Крій чоловічої сорочки»;

до 3 серпня – виставка «Іканича: Маріупольська писанка»;

до 31 серпня – дослідницько-реконструкторський виставковий проєкт «Окупована спадщина» (реконструкція традиційного одягу окупованих областей України);

до 31 серпня – онлайн-виставка «Правічні» спільно з WWF-Україна.

упродовж місяця – виставка художніх робіт «Казки на ніч» Танаки Павлової;

упродовж місяця – виставка «Пилип Орлик – шлях гетьмана»;

упродовж місяця – виставка українських стародруків та ікон XVII–XVIII ст.;

упродовж місяця – виставка «Митець національного сумління й бунту», до 95-річчя від дня народження Ліни Костенко;

упродовж місяця – виставка «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії.

до 4 серпня – проєкт «Міста-герої». Документальна фотовиставка «Чернігів – місто-фортеця»;

26 липня – 18 серпня – виставка художнього військового арту «Життя продовжується в мистецтві» та фотографій на полотні Романа Сови, військовослужбовця 78-го штурмового полку.

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:

26 липня – мелодрама «Королева детективів»;

27 липня – комедія/мелодрама «Таємниця крилатого лицаря».

27 липня – інтерактивна екскурсія «Жіночі обличчя Українського Парнасу»;

до 18 серпня – виставка екслібрисів Слави Бирука;

на замовлення – екскурсія англійською мовою «Welcome to Starytskyi House».

26 липня – початок роботи виставки «ВІЧ-НА-ВІЧ з Іваном Айвазовським»;

26 липня – кураторська екскурсія виставкою «БЖ-АРТ: на правах спільноти»;

до 29 липня – виставка «Київ. Ритми»;

до 10 серпня – виставка «БЖ-АРТ: на правах спільноти»;

до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби.

до 31 липня – оглядові екскурсії музеєм.

27 липня – майстер-клас із мармурування в межах виставки «7» – це «Мистецтво»: бібліотека Музею Ханенків»;

до 14 вересня – виставка «Бентежні роки. Митці з України в École de Paris»;

до 14 вересня – «7 – це «Мистецтво»: бібліотека Музею Ханенків»;

щосуботи – скетчинг у дворику Музею Ханенків;

щонеділі – кураторська екскурсія виставкою «Мій музей»;

щосуботи та щонеділі – екскурсія Музеєм Ханенків від Олександра Жука.

Театри

Дитячий простір «У світі казок»

26 липня – «Обережно, незнайомець!», інтерактивна казка для найменших;

27 липня – «Апельсинова зоря, або давай пограємось», вистава-фантазія.

Вистава «Королева детективів»

Персонажів вистави «Королева детективів» додатково не варто представляти, адже їх всі знають ледь не з дитинства: це детективи месьє Еркюль Пуаро, містер Гастінгс і міс Марпл. Проте головним персонажем дійства виступає сама королева детективів Леді Агата Крісті Меллоуен, кавалер ордену Британської імперії і «Дама-командор».

Ця надзвичайна за силою духу жінка працювала медсестрою в шпиталі під час двох світових війн, хоча в 1939-1945 роках вона була вже всесвітньо відомою письменницею Агатою Крісті.

Слоган вистави: «Постійно повторюйте собі, що людям нудно вас слухати» (с) (Агата Крісті). Проте автори вистави зробили та зроблять все, щоб вам було не нудно, а цікаво. Отже, на глядачів чекає багато приємних сюрпризів.

Коли: 26 липня, 17:00

Місце проведення: Київська фортеця, бульвар Лесі Українки 12-14.

Вистава «Чорна вдова»

День народження перетворюється на витончену гру, коли дружина несподівано повертається додому і застає чоловіка з коханкою. Замість гучного скандалу вона вирішує влаштувати для них особливе святкування...

Блискуча акторська гра, несподівані повороти сюжету та чорний гумор тримають глядача в напрузі до останньої хвилини. У ролях: Катерина Галіченко, Владислав Кірякулов, Юлія Фоміна, Олександр Мельнійчук.

Вистава розрахована на глядачів, яким виповнився 21 рік і старших.

Коли: 26 липня, 18:00

Місце проведення: Культурний центр «Арт-Братислава», вул. Архипенка, 5.

Вистава «Муж об'ївся груш»

Вистава «Муж об'ївся груш» – це спільний проєкт «Театральної майстерні Гванци Гуліашвілі та Олександра Балабана» та арт-простору «Кінь в пальті». Декілька років «забороненої» Любові і... безвихідь від безвиході, чи заміж за, як каже бабуся героїні, – «…того, кого не любиш, адже в ньому не розчаруєшся, бо і не чарувалась ніколи».

Що п'ють та про що говорять жінки, поки коханець однієї, (він же – чоловік другої) спить на дивані в сусідній кімнаті...

Коли: 27 липня, 18:00

Місце проведення: Театральний арт-простір «Кінь в пальті», Петропавлівська Борщагівка, вул.Львівська, 17.

Бібліотеки

26 липня – 11 серпня – книжкова виставка «Інтелектуал, державник, патріот», до 145-річчя від дня народження Володимира Винниченка;

26 липня – розмовний клуб English Speaking Club.

протягом місяця – «Ігродень у молодіжній».

26-27 липня – виставка живопису Ольги Галагуз «Тепло натюрморту»;

26-27 липня – виставка народної майстрині України Світлани Філаткіної «Слобожанський розпис».

27 липня – показ містичного фольк-горору «Лазня диявола» в межах фестивалю «Тиждень австрійського кіно» спільно з кінокомпанією «Артхаус Трафік».

26-27 липня – оновлені виставки картин Олени Букатчук «Барви душі» та Олени Смаль «Велюрові мрії».

26-27 липня – виставка робіт народного та декоративного розпису «Доторкнись до краси...».

26 липня – лекція києвознавця, співробітника Центрального державного історичного архіву України Вікторії Ляшенко з теми «Історія родини видавців Кульженків»;

26-27 липня – виставка робіт «Хто сказав «мяу»?» Лариси Пуханової та виставка витинанок студентів Київського національного університету будівництва і архітектури «Архетипи».

27 липня – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».

26-27 липня – постійно діючі виставки (можливе проведення екскурсій і лекцій за попередньою домовленістю):

етнографічний простір вишивки та побуту;

киргизький куточок «Кут ене босогосу»;

кімната-музей Д. М. Гнатюка;

виставка парфумів «Парфум – краса, яку не бачить око»;

виставка української порцеляни «Світ крихкої краси».

Концерти

Kherson Music Festival

На сцені Docker-G pub відбудеться ексклюзивний музичний вечір, спрямований на підтримку бійців 103 бригади ТрО. Kherson Music Festival – це низка концертів, яку засновано музикантами з Херсона на підтримку ЗСУ. Основу фестивалю складають блюз, джаз, фолк та рок. Серед учасників фестивалю завжди є спеціально запрошені гості з різних куточків України, а також з-за кордону.

Традиційно подія закінчується великим джем-сейшеном серед учасників програми фестивалю.

У суботу, 26 липня, Kherson Music Festival представить наступну програму:

фолк музика від Mika Chuev Duo. Херсонські музиканти Міка Чуєв (вокал, гітара, губна гармоніка) та Андрій Бардачов (клавішні) представлять глядачам свої власні пісні;

блюз та бугі від гостя нашої країни Роберта Лайтхауза (Швеція-США), який на Kherson Music Festival дасть єдиний концерт в українському турі разом з групою у складі: Олексій Парохненко (бас гітара) та Роман Сокирко (барабани);

гурт Brown Sugar з присвяченням музиці 60-х років ХХ сторіччя. А це означає, що зі сцени пролунає і Бітлз, і Стоунз, і рок-н-рол;

по закінченню фестивалю – джем сейшн учасників програми.

Коли: 26 липня, 18:30

Місце проведення: Docker-G pub, вул. Ігорівська / Набережно-Хрещатицька, 13/5.

Positiff у Morewell

26 липня 2025 року у заміському комплексі відпочинку Morewell відбудеться концерт Positiff. Уявляєте ідеальний вечір на березі Київського моря? Так, він можливий лише за однієї умови – для вас буде співати Positiff.

Популярний співак та шоумен влаштує для вас особливе шоу, де кожна пісня буде як вишукана страва, обіцяє команда співака.

Коли: 26 липня, 20:00

Місце проведення: Заміський комплекс відпочинку Morewell, вул. Київська 43А, Толокунь.

«Друга Ріка» на терасі Gulliver

27 липня, у другий день дводенного перформансу відбудеться мультиформатний концерт на даху торговельного центру Gulliver. Виступ, як і попередній, поєднає акустичну та рок-н-рольну програми, але сетлист буде складатися з інших треків, або гості першого дня могли завітати на другий – отримавши щось унікальне.

Особливість другого дня – закрите благодійне афтерпаті. Квитки, яких в продажу всього тридцять, можна придбати окремо, а всі зібрані кошти підуть на підтримку ЗСУ: зокрема, на виготовлення багі – наземного дрона для евакуації поранених та доставки боєприпасів. На гостей чекає неформальне продовження вечора з музикантами, автограф- та фотосесія, можливість поспілкуватися та поджемити з улюбленим гуртом.

Валерій Харчишин, фронтмен гурту: «Ми хочемо, щоб кожен концерт став особливим. І цього разу вирішили зробити те, чого точно ще ніколи не робили – записати пісню просто під час виступу, разом із публікою. Це хвилююче, і дуже хочеться, щоб у нас вийшло. Ми впевнені: нашим слухачам ця ідея близька, і вони з радістю долучаться до інтерактиву. Зауважу важливий момент: купуючи квиток на концерт 25 липня, ви автоматично погоджуєтеся стати співавтором у створенні нової пісні. Запрошуємо вас стати частиною історії!»

Коли: 27 липня, 19:00

Місце проведення: ТРЦ Гулівер тераса, Спортивна площа, 1a.

Стендапи

«Суботній стендап»

Вечір із потужно підібраним складом виступаючих обіцяють організатори суботнього стендапу. Коміки, які вже мають досвід виступів, пройшли низку сцен і налаштовані на потужний вечір, подарують максимум класного настрою і ряд несподіваних висновків. Формат вечора передбачає перебування виступаючого на сцені довше звичайного, що дозволяє не намагатися скоротити думку, а максимально розгорнути глядачеві свій напрацьований та перевірений матеріал.

Лайн-ап:

Богдан Письменко @nehsor

Паша Пінчук @pasha_pinchuk

Марк Свиридюк @sviridyuk.mark44

Ден Че @den____che

Ведучий: Микита Механіков @mekhanikov_

Коли: 26 липня, 19:30

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.

«Недільний стендап»

Вечір, наповнений жартами, сміхом та новими знайомствами обіцяють для тих, хто завітає цього вечора у Comedy Room.

На сцені виступають: ведучий Макс Редзель та коміки Віталлій Шиндеровський, Ден Че, Катя Мамайсур, Наташа Чигрин, Свят Загайкевич, Ярослав Пірог.

Коли: 27 липня, 19:00

Місце проведення: DoskaBar, вул. Прорізна, 21.