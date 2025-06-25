У Києві з'явилася зворушлива інсталяція «Тіні присутності»: що вона символізує (фото)

У Реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, перебуває понад 70 тисяч людей

У столичному парку Володимирська гірка з’явилася інсталяція під назвою «Тіні присутності», яка присвячена людям, що зникли безвісти за особливих обставин. Цей проєкт створено для того, щоб нагадати суспільству про важливість пам’яті та відповідальності за долі зниклих. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство внутрішнії справ.

За задумом організаторів, тематична інсталяція «Тіні присутності» - це п'ять металевих силуетів людей висотою 1,5 – 2 м – військовий, цивільний чоловік, цивільна жінка, літня жінка та хлопчик. Ці фігури-силуети нагадують, ніби хтось пішов і залишив лише тінь. Кожен із них – історія, яку ще не дописано. Вони могли б йти поряд, стояти у черзі за кавою, чекати на дитину біля школи. Але зараз замість них – лише силуети. Ця інсталяція – про те, що зниклих безвісти пам'ятають їх рідні та суспільство, а держава кожного дня продовжує роботу з їх розшуку. «Тіні присутності» – це простір тиші й відповідальності, де пам’ять має форму, і кожен, хто проходить повз, стає свідком.

Інсталяція «Тіні присутності» працюватиме у парку протягом трьох тижнів фото з відкритих джерел

Під час презентації інсталяції заступник Міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко повідомив, що наразі в Реєстрі осіб зниклих безвісти за особливих обставин понад 70 тисяч людей.

Інсталяція «Тіні присутності» працюватиме у парку протягом трьох тижнів. Згодом її планують презентувати на інших публічних і міжнародних заходах для поширення інформації та підтримки теми зниклих безвісти на міжнародному рівні.

«Інсталяція «Тіні присутності» – перший етап національної інформаційної кампанії фото з відкритих джерел

Зазначається, що «Інсталяція «Тіні присутності» – перший етап національної інформаційної кампанії. «Надалі ми плануємо провести більш масштабну роз’яснювальну роботу та привернути увагу суспільства до проблеми родин осіб, зниклих безвісти за особливих обставин», – додали у МВС.

Директор проєкту «Перехідне правосуддя та механізм зниклих безвісти» Владислав Піонтковський зауважив на важливості проведення національної інформаційної кампанії. Він зазначив, що згідно опитування, яке було проведено його організацією, наразі близько 67% респондентів потребують інформації щодо послуг та механізмів дій у разі виникнення проблеми зникнення без вісти людини.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №12451, який має врегулювати строки оголошення судом зниклих безвісти через воєнні дії померлими. Він передбачає, що зникла безвісти особа може бути оголошена судом померлою після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій. З урахуванням конкретних обставин справи суд може оголосити фізичну особу померлою і до спливу цього строку, але не раніше спливу шести місяців від настання обставин, які загрожували їй смертю або дають підставу припускати її загибель.

Як повідомлялося, рідні зниклих безвісти за особливих обставин мають змогу отримати відстрочку від мобілізації. Раніше для отримання відстрочки необхідно було отримати рішення суду щодо визнання особи зниклою безвісти. Однак, правова процедура ухвалення такого рішення судом чинним законодавством не передбачена.

До слова, близькі родичі та члени сім’ї особи, зниклої безвісти за особливих обставин, отримали право на безоплатну правничу допомогу.