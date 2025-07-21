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Львів оголосив тендер на відбудову музею Шухевича

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Львів оголосив тендер на відбудову музею Шухевича
Проєкт успішно пройшов експертизу
фото: city-adm.lviv.ua/Львіська міська рада

На початку серпня тендерний комітет планує обрати переможця торгів

Львів розпочинає новий етап у відбудові зруйнованого музею Романа Шухевича на Білогорщі. Оголошено тендер на визначення генерального підрядника, який візьметься за будівельні роботи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську міську раду.

Тендер на платформі Prozorro оголосила громадська організація та партнер міста з відбудови «Новий музей». Очікувана вартість робіт становить 35 млн грн. Уже 1 серпня тендерний комітет планує обрати переможця прозорих публічних торгів.

Візуалізація музею
Візуалізація музею
фото: city-adm.lviv.ua/Львіська міська рада

«Розкриття пропозицій буде транслюватись онлайн. Очікувана вартість робіт – близько 35 млн грн. Фінансування – повністю за позабюджетні кошти. Тендерна процедура триватиме до 1 серпня 2025 року. Після цього відбудеться вибір переможця, підписання договору, отримання дозвільної документації і старт будівельних робіт на місці», – зазначено у повідомленні.

Проєкт відбудови музею розробила команда Guess Line Architects під керівництвом архітектора Андрія Лесюка, він вже пройшов експертизу, також автори врахували зауваження фахівців. Фахівці Львівського історичного музею та архітектори працюють над майбутньою експозицією. Вони вже напрацювали перші ескізи, формують дорожню карту та визначають ключові тематичні блоки. Музей буде не лише місцем вшанування пам’яті, а й простором для постійної освітньої, культурної, просвітницької діяльності, цікавим для молоді.

Як відомо, у березні у Львівському історичному музеї відбулася презентація віртуального музею головнокомандувача УПА Романа Шухевича.

Нагадаємо, міський голова Львова Андрій Садовий та п'ятий президент України Петро Порошенко вступили у заочну дискусію щодо вшанування пам’яті Романа Шухевича та відновлення зруйнованого росіянами музею. Тоді як Садовий обіцяє створити новий, «живий» простір, Порошенко гостро критикує затягування робіт.

До слова, 22 листопада 2022 року вночі у віці 89 років помер син командувача ОУН-УПА Романа Шухевича Юрій.

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Теги: музей Львів

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