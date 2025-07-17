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Мінкульт визнав критично важливою компанію Вакарчука «Суперсиметрія» і «Підпільний стендап»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Мінкульт визнав критично важливою компанію Вакарчука «Суперсиметрія» і «Підпільний стендап»
Для отримання бронювання наразі не обовʼязкові критерії щодо відсутності заборгованості зі сплати податків
фото з відкритих джерел

Працівники компанії коміка Святослава Загайкевича та співака Святослава Вакарчука можуть отримати бронювання від мобілізації

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України надало компаніям «Суперсиметрія» і «Підпільний стендап» статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Про це йдеться на сайті Мінкульту, передає «Главком».

Згідно з наказами, ТОВ «Суперсиметрія» (компанія, що представляє права на всі твори гурту Океан Ельзи, засновник співак Святослав Вакарчук) і ТОВ «Підпільний стендап» (український стендап-проєкт, засновник комік Святослав Загайкевич), відповідають критеріям підприємства, установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань в особливий період, і їм надано такий статус.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2024 року уряд оприлюднив постанову №1332 з оновленим порядком бронювання від мобілізації з використанням державного порталу «Дія». Документ передбачає необхідність підтвердження критичності всіма підприємствами, які мають на сьогодні цей статус, для збереження заброньованими їхніх співробітників.

У травні 2025 року Кабінет міністрів вніс зміни до порядку бронювання військовозобовʼязаних, що збільшить обсяги бронювання. Також запроваджено особливі умови для підприємств, які охороняють об’єкти паливно-енергетичного комплексу. Такі підприємства можуть застосовувати будь-які три встановлені критерії – наразі не обовʼязкові критерії щодо відсутності заборгованості зі сплати податків і рівня середньої зарплати на підприємстві не менше за 20 тис. грн. Також для таких підприємств скасували вимогу щодо рівня середньомісячної зарплати заброньованих не менше 20 тис. грн.

Теги: бронювання від мобілізації мобілізація Святослав Вакарчук Океан Ельзи співак стендап Міністерство культури

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