Польща закликала Україну переглянути шкільні підручники через висвітлення Волинської трагедії

Події на Волині 1941-1943 років залишаються тривалою точкою напруження у стосунках між двома державами

Міністерка освіти Польщі Барбара Новацька висловила стурбованість щодо того, як у шкільних підручниках України подаються події на Волині у 1940-х роках. Про це йдеться в її листі до українського колеги Оксена Лісового, текст якого опинився в розпорядженні агентства PAP, повідомляє «Главком».

Зокрема, очільниця польського МОН звернула увагу на підручник «Історія України» для 10 класу середньої школи, виданий у 2023 році. У наведеному в листі фрагменті зазначається, що загострення польсько-українських відносин під час Другої світової війни пов'язане з «масовими вбивствами українців, вчиненими Армією Крайовою».

За текстом підручника, жертвами цих дій стали мешканці Хелмщини, Підляшшя, Галичини та Волині. Також згадується «кривава польсько-українська війна», яка тривала до 1947 року та призвела до загибелі як військових, так і мирного населення.

У своєму зверненні Новацька закликала українське міністерство освіти до негайних дій, зокрема, перегляду існуючих підручників та розробки нових, які, на її думку, краще відповідатимуть актуальному стану польсько-українських відносин. Вона також запропонувала створити спільний підручник з історії в межах роботи двосторонньої Польсько-української експертної комісії з удосконалення історичних і географічних посібників.

Події на Волині 1941-1943 років залишаються тривалою точкою напруження у стосунках між двома державами. У польському суспільстві ці події часто називають «Волинською різаниною», тоді як в Україні вживається термін «Волинська трагедія». Варшава неодноразово наголошувала, що вирішення історичних суперечок є одним із ключових аспектів, які має враховувати Україна на шляху до вступу в Європейський Союз.

Раніше ми писали, що 11 липня у Хелмі під час церемонії вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії обраний президент Польщі Кароль Навроцький звернувся з проханням до українського лідера Володимира Зеленського. Він наголосив на необхідності розпочати масштабні роботи з ексгумації жертв згадуваної трагедії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

«Ще раз, пане посол, як новообраний президент, я хотів би офіційно звернутися до Вашої Високоповажності та президента Зеленського щодо можливості проведення повномасштабних ексгумацій на Волині. Поляки чекають на цю правду, і волинські родини досі страждають від травми, яка сталася 82 роки тому», – зазначив він.